SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Mevlüt Mürsel Uzun / 0 532 371 00 18

Suriye’de ve Irak’ta Koalisyon Güçleri adı altında bulunan başta ABD olmak üzere 40’ın üzerinde ülke DEAŞ terör örgütüyle mücadele edeceklerini söyledikleri halde, verdikleri sözü tutmayarak ortadan kaybolup, arazi olmuşlardır.

ABD Irak ve Suriye’de kalleşçe ve riyakarca Bizans oyunu oynayarak bölgenin insanlarını birbirine düşürerek düşman toplumlar haline getirmiştir. Güvenlik güçlerimizi acımasızca şehit eden PKK, PYD ve YPG gibi terör örgütlerini koruyup-kollayarak ve silahlandırarak ülkemize karşı alçaklığın ve düşmanlığın daniskasını yapmıştır. Buna rağmen utanıp-sıkılmadan medyanın karşısına çıkan ABD sözcüleri bu örgütlere yardım etmedikleri yalanına başvurmuşlardır. Geçen yıl PYD’ye 50 ton ağırlığında silah ve cephane desteğinde bulunduklarını inkar edebilirmi? Daha yeni terör örgütlerine 7 helikopter dolusu silah ve cephane verdiğini inkar edebilirmi? ABD şu son iki haftada içinde terör örgütlerine büyük miktarda silah ve askeri malzeme yardımında bulunduğunu biliyoruz. EL Bab’da savaşan Mehmetçiğimizi terör örgütü PYD’ye verdiği insansız hava aracıyla takip ettiği ortaya çıkmıştır. ABD Başkanı Obama 21 Eylül’de DEAŞ’la mücadele adı altında PYD’ye stinger füzesi ve çeşitli silah cephane yardımı yapılması konusunda verdiği kararı inkar edebilirmi?

Mehmetçiğimize karşı kullanılmak üzere terör örgütlerine Almanya’nın silah, ABD’nin füze ve uçaksavar yardımında bulunması, Belçika’nın makineli tüfek, İtalya’nın çeşitli mayınlar vermesi ülkemize karşı düşmanca art niyet içinde olduklarını göstermektedir.

ABD’nin Ortadoğu’da bulunmasının nedeni olarak çeşitli ülkelere huzur ve istikrar getirmesi yönünde olduğunu söylemesi kocaman bir yalandır.

Bugün dünyanın başına bela olan kanlı terör örgütü DEAŞ’ı kuran ve ona her türlü yardımda bulunan bizzat ABD’nin ta… kendisidir. Nitekim dünyanın başına bela olan bu acımasız örgütün lider kadrosu Bağdat’ta Ebu Galip cezaevinde ve Guantanamo’da yatmış teröristlerden oluşmaktadır.

Suriye’de katil Beşar Esad Türkmenlerin de dahil olduğu 600 bin vatandaşını katlederken ABD tüyünü bile kıpırdatmadı. Bu sırada canlarını kurtarmak için Suriye’den kaçarak Türkiye’ye sığınan 3 milyon insan için Suriye’nin kuzeyinde güvenli bir bölge oluşturarak uçuşa yasak bölge oluşturulmasını defalarca isteyen Türkiye’nin bu insanı talebini ABD duymamazlıktan geldi.

ABD liderliğindeki koalisyon güçleri başta DEAŞ olmak üzere YPG/PYD terör örgütlerine açıktan destek verdikleri bütün delilleriyle ortaya çıkmıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda “Koalisyon güçleri DEAŞ terör örgütüne karşı bütün mücadelemizde sonuna kadar bize destek vereceğini söylüyordu. Şimdi hepside ortadan kayboldu. Üstelikte terör örgütlerine destek veriyorlar. Hepsinin tescilli olarak bütün fotoğraflarıyla, video kayıtlarıyla elimizde belgeleri var.”

Türkiye El Bab’da her türlü riski göze alarak terör örgütleriyle savaşırken koalisyon güçlerinin köşe bucak kaçmalarının tek nedeni TSK’nin ve ÖSO’nun DEAŞ karşısında zayiat vererek yenik düşmesini arzu etmekteler. Koalisyon gücü olarak suçüstü yakaladığımız bu iki yüzlü riyakar ülkeler şunu çok iyi bilsinler ki TSK’leri tarihinde girdiği bütün savaşlardan zaferle çıkmıştır. EL Bab’ta da zafer kazanıp, şanlı bayrağımızı şehrin tam merkezine dikeceğinden hiç kimsenin şüphesi olmasın…