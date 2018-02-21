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Sudan Ankara Büyükelçisi Yusuf Ahmet et- Tayib el- Kordofani, makamında ziyaret ettiği Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak’ı Sudan’a davet etti

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Sudan Ankara Büyükelçisi Yusuf Ahmet et- Tayib el- Kordofani, makamında ziyaret ettiği Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak’ı Sudan’a davet etti
2,5 ay önce göreve başlayan Sudan Ankara Büyükelçisi Yusuf Ahmet et- Tayib el- Kordofani, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak’ı makamında ziyaret ederek iki ülke dostluğunun gelişmesi için yerel yönetimlerle iş birliğine devam mesajı verdi.

Büyükelçisi El- Kordofani, çok kısa bir süre önce göreve başlamasına rağmen, iki ülke dostluğu açısından önemli gelişmelere şahitlik ettiğini belirterek, "Cumhurbaşkanınız Recep Tayyip Erdoğan Sudan'a giderken, bizim Cumhurbaşkanımız da bu süre zarfında Türkiye'ye geldi. Sayın Erdoğan'ı karşılamak için Sudanlılar sokaklara çıktılar ve sevinç gösterileriyle kendisini karşıladılar. Hatta kendisi "beni burada sultan gibi karşıladınız" dedi biz de kendisine "evet Sudan'ın sultanısınız dedik." diye konuştu.

 

Sevakin Adasının restorasyonu için Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ile TİKA Başkanı Serdar Çam'ın şu an bölgede olduğunu hatırlatan Yusuf Ahmet et- Tayib el- Kordofani, "TİKA orada çok önemli çalışmalar yapıyor, Osmanlı dönemi eserleri ve yeni projeleri yerinde inceleyecekler. Orta ve Kuzey Afrika'nın deniz bağlantısı Sudan üzerinden gerçekleşiyor. Biz tarım,su, hayvancılık  ve yeraltı kaynakları açısından zengin bir ülkeyiz, siz de teknoloji açısından zenginsiniz. Sizin gücünüzle bizim zenginliklerimizi bir araya getirerek büyük bir pazar ortaya çıkarabiliriz. Türkiye'nin Sudan'a yıllık ticareti 500 milyon dolar... Bu rakamı 10 milyar dolara çıkarma hedefindeyiz. Bu sorumlulukla daha çok çalışmalıyız, yerel yönetimlere de bu anlamda iş düşüyor. Sizleri de Sudan'da misafir etmek isteriz." diye konuştu.

 

 

İŞ BİRLİĞİNE DEVAM

"Yeni göreviniz hayırlı olsun" diyen Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak ise, "Sudan'la ilişkileri çok daha iyi bir noktaya taşımak için elimizden geleni yapma gayretindeyiz. Zaten Türk insanı da Sudan halkını çok seviyor. İki ülkenin de potansiyeli var, bu potansiyeli iyi değerlendirmek lazım..." dedi.

Sudan'ın sadece bir Afrika ülkesi değil Ortadoğu'ya yakınlığıyla stratejik bir konumu olduğunu  belirten Ak, "İki ülke dostluğu ve ticari ilişkilerinin gelişmesi noktasında bizler de birçok çalışma gerçekleştiriyoruz. Hartum ile Keçiören Belediyesi kardeş... Belediyecilikle ilgili kendileriyle bilgi ve tecrübe paylaşımı için bir araya geliyoruz. Bu iş birliğimiz devam edecek."  ifadelerini kullandı.

 

Keçiören Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Ramazan Etkinliklerinde en renkli gecelerden birinin Sudan olduğunu belirten Ak, "İnşallah bu Ramazan'da yine bir araya geleceğiz." temennisinde bulundu.

 

Ziyarette Sudan Ankara Büyükelçisi Yusuf Ahmet et- Tayib el- Kordofani Başkan Ak'a geleneksel Sudan mimarisinin bir örneği olan minyatür Sudan evi hediye etti. ​

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