Sühendan Kürklü Ortaokulu öğrencileri'nden Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna'ya ziyaret

Sincan Belediyesi’ne şampiyonlardan anlamlı ziyaret. Sühendan Kürklü Ortaokulu öğrencileri Serbest Güreş dalındaki başarılarını Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna ile paylaştı.

Ankara Şampiyonasında isimlerini ikinci sıraya yazan sporcular, güreşe olan desteği nedeniyle madalya ve kupalarını Başkan Tuna’ya sundu. “Sincan’ımızda bu başarılara şahit olmak bize büyük gurur yaşatıyor” diyen Başkan Tuna “Bu başarıların devamını görmek istiyoruz” dedi.

2010 yılından itibaren her sene isimlerini Ankara Şampiyonası’nda ilk üçe yazdıran Sühendan Kürklü Ortaokulu öğrencileri bu sene de geleneği bozmadı. 73 puanla Serbest Güreş dalında Ankara ikinciliğini elde eden genç güreşçiler Sincan Belediyesi’ni ziyaret etti. Kupalarını da alarak Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Başkan Tuna’nın makamına giden sporcular, haklı gururlarını belediye başkanlarıyla birlikte yaşadı. Başkan Tuna, sevinçleri gözlerinden okunan gençlerin mutluluğunu paylaştı. Bu başarıların tesadüfi olmadığını dile getiren Tuna “Genç sporcularımızın başarısını alkışlıyoruz. Sporda başarıyı yakalamak ve derece alabilmek herkese nasip olmaz. Bu, azim ve çalışmayla sağlanabilir. Başarılı sporcuların yetişmesinde büyük pay sahibi olan öğretmen ve velileri tebrik ediyorum. Bu gibi başarıların devam etmesi için bizler de elimizden gelen gayreti sürdürüyoruz” diye konuştu.

Genç güreşçileri tek tek tebrik eden Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, öğrencilerden Türkiye şampiyonluğu sözü aldı. Başkan Tuna “Sporcularımız inşallah diğer turnuvalarda da bizi en güzel şekilde temsil ederek Sincanımızın adını başarılarla taçlandıracaklar. Bütün sporcularımızın başarılarının artarak devam etmesini diliyorum. Belediye olarak, imkânlarımız ölçüsünde genç sporcularımızın yanında olup, destek vereceğiz” dedi.