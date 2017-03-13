  • BIST 89.316
  • Altın 145,384
  • Dolar 3,7394
  • Euro 3,9917
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 11 °C

Sumru Yavrucuk’un ses getiren tek kişilik komedi oyunu "Shirley" Yenimahalleli tiyatro tutkunlarına unutulmaz dakikalar yaşattı

»
Sumru Yavrucuk’un ses getiren tek kişilik komedi oyunu "Shirley" Yenimahalleli tiyatro tutkunlarına unutulmaz dakikalar yaşattı
Yenimahalle Belediyesi 50. Yıl Dört Mevsim Tiyatro Salonu’nda sahnelenen oyunu Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, eşi Azize Yaşar ve Yenimahallelilerle birlikte izledi.

Sayısız tiyatro ödülünün sahibi Sumru Yavrucuk, WillyRussell’ın Shirley Valentine adlı oyunundan ‘Shirley’ ismiyle Türkçeye uyarlanan oyunun yönetmenliğini de üstlenirken, aynı zamanda oyundaki tüm karakterleri sahnede tek başına canlandırdı.

Kahkaha gecesi

Tiyatro literatürünün en başarılı kadın oyunları arasında anılan ve dünyanın pek çok ülkesinde sahnelenen oyunda potansiyelini mutfağa hapsetmiş bir kadının kendini keşfediş ve hayatının iplerini yeniden ele alışının hayranlık uyandıran öyküsü anlatıldı.

Günlük hayatının sıkıcılığı içinde kaybolmuş ve birçok kadın gibi artık hayallerini bile unutmuş olan Shirley’nin öyküsü Yenimahalleli tiyatroseverleri kahkahaya boğdu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Yenimahalle'de Ustalar Mahallemizde” adlı muhteşem bir türkü gecesi düzenlendi08 Mart 2017 Çarşamba 11:46
  • Öğretmenler, Belediye Konservatuvarı’nda aldıkları eğitimi konser ve halk dansları gösterisiyle taçlandırdılar06 Mart 2017 Pazartesi 12:54
  • Çağdaş Sanatlar Merkezi, 1980’ler Türkiye’sini Çankaya’ya taşıyan Tek ve Çok Sergisi’ne ev sahipliği yapıyor03 Mart 2017 Cuma 12:19
  • “Gazete Altındağ”ın kapaklarından oluşan sergi Hamamönü Sanat Sokağı Galerisi’nde açıldı03 Mart 2017 Cuma 12:06
  • “Bilgemiz Aliya İzzetbegoviç” belgesel filminin galası Beştepe Millet Camii Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi02 Mart 2017 Perşembe 11:48
  • Yenimahalle Belediyesi, Dünya İşitme Engelliler ve Engelliler Federasyonu Tiyatro Şenliği’ne ev sahipliği yaptı02 Mart 2017 Perşembe 11:43
  • İDT'nin yeni oyunu Gulyabani’nin galası 23 Şubat 2017 Perşembe gecesi Cevahir Sahneleri Salon 1'de gerçekleştirildi01 Mart 2017 Çarşamba 12:01
  • ​Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi ‘Aşka Dönen Pervaneler’e ev sahipliği yaptı28 Şubat 2017 Salı 11:59
  • Çankaya Belediyesi kültür sanat etkinlikleriyle dolu dolu yeni bir aya başlıyor28 Şubat 2017 Salı 11:53
  • "1000'de 1 Gece Diyalogları" adlı tiyatro oyununu Yenimahalle seyircisi ile buluştu28 Şubat 2017 Salı 11:39
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    • Ece Seçkin - Adeyyo
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim