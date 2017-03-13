Sumru Yavrucuk’un ses getiren tek kişilik komedi oyunu "Shirley" Yenimahalleli tiyatro tutkunlarına unutulmaz dakikalar yaşattı

Sayısız tiyatro ödülünün sahibi Sumru Yavrucuk, WillyRussell’ın Shirley Valentine adlı oyunundan ‘Shirley’ ismiyle Türkçeye uyarlanan oyunun yönetmenliğini de üstlenirken, aynı zamanda oyundaki tüm karakterleri sahnede tek başına canlandırdı.
Kahkaha gecesi
Tiyatro literatürünün en başarılı kadın oyunları arasında anılan ve dünyanın pek çok ülkesinde sahnelenen oyunda potansiyelini mutfağa hapsetmiş bir kadının kendini keşfediş ve hayatının iplerini yeniden ele alışının hayranlık uyandıran öyküsü anlatıldı.
Günlük hayatının sıkıcılığı içinde kaybolmuş ve birçok kadın gibi artık hayallerini bile unutmuş olan Shirley’nin öyküsü Yenimahalleli tiyatroseverleri kahkahaya boğdu.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.