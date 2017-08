Fatih Yokuş / Emekli İmam

Evlenen her çiftin hayalidir çocuk sahibi olmak. "Erkeğin erkek çocuğu olur" der babalar.

Gerçi evlat candır, evin neşesi, evliliğin meyvesi ve eşler arasında ki ortak sevginin adıdır.

İlk anne-baba olma duygusu tarif edilemez ancak yaşanarak anlaşılır.

Doğum sancısı, saatlerden daha uzun olan dakikalar ve "Allah a şükür çocuğunuz oldu" sesi ve "baba oldum" duygu ve gururu bir başka güzeldir.

Eminim tüm acılara rağmen çocuğunu kucağına alan anne ve onu koklaması, bağrına basması, acıları unutturan bir başka duygunun adıdır.

Gerçi günümüz batılılaşma hareketleri, iş, kariyer ve daha başka sebeplerden çocuk sahibi ve anne-baba olmayı bazıları için ikinci plan olmakta, daha sonra diye doğum kontrol tedbirleri ve sonucu, dünyalara bedel güzellikleri yaşamamakta veya geç yaşamaktalar.

Her ne zaman olursa olsun çocuk sahibi olmak kadar güzel bir duygu ve heyecan yoktur.

Geceleri bizleri uykusuz bırakması, altını kirletmesi, sebebi belli olmayan ağlamaları, yaramazlıkları, kırdıkları, dağıttıkları, sinirlendirdiği... ancak o tatlı bakışı "baba veya anne" demesi insana her şeyi unutur.

Kişinin malını, (anne-baba, kardeş-bacı dahil) harcamaları insanın zoruna, ancak evladı söz konusu olduğunda kişinin hoşuna gider.

Sen çalışırsın, kazanırsın, harcamaya kiyamazsın ancak evlatların söz konusu olunca işler değişir. Onlar yer, harcar ve tüketirler bundan zevk alırsın.

Evlat candır, kızlar daha sevimli, erkekler baba için kıvanç kaynağıdır.

Anneler kızlarına, babalar oğlullarına daha yakındırlar.

Anneleri erkek çocuğu üzerine titrer babalar kızları ile dertleşirler.

İnanın eve gelen baba kızını görmek, anne ise eve geç gelen oğlunu merak eder.

Küçükken sevimli olurlar, büyüdükçe onlarla beraber sorunları da büyür.

İlk kucağa alma, gülüşü, "ınğa", ilk kelimeler anne veya baba demesi, oturması, ilk adımı, çıkan dişi, ilk yılı, doğum günü, birde erkek evladın sünnet düğünü, kişinin en mutlu olduğu anlardır.

Sünnet ve düğünü, biri dini gereklilik diğeri kültürel güzellik.

Akraba, eş ve dostların ağırlandığı, sılaı rahmin bir gereği.

Bir araya gelmek, erkekliğe ilk adımını atacak yiğidi tebrik etmek, bu günün gururunu yaşayan anne-baba ile beraber olmak, sevinçlerini paylaşmak insanı ve İslami bir görevdir.

Sünnet düğünü kültürümüzde yer edinmiş güzel ve mutlu günlerdir. Ancak maalesef bir çok güzellikler gibi bu da terk edilmek üzere.

Eskiden her erkek evladın sünnet düğünü yapılırken günümüzde bazıları için yapılmaktadır.

Diyarbakır da çoktandır sünnet düğünü yapılırken görmedim ve duymadım adeta unutulmuştur.

Sünnet yapılmakta ancak düğün çok az çocuğa nasip olmaktadır.

Malatya da askerlik arkadaşım Hamza Birgin kardeşimi ziyaret ettiğimde "sünnet düğünü olduğunu"gitmemizi teklif ettiğinde kabul ettik.

Allah, her anne babaya böyle güzel günler yaşatsın. Gerçekten çok ama çok güzel bir zaman dilimini yaşadık.

Anne-baba nın mutluluğu, haklı gururu ve bu sevinci dostları ile paylaşmaları takdire şayandı.

Gerçi Sünneti daha önce yapmışlardı şimdide düğünü yapıyorlardı. Müzik eşliğinde eğlenceli yani şatafatlı idi.

Aslında dini bir vecibeyi Kur'an, İlahiler ve mevlithanlar olsaydı bana göre daha güzel olurdu. Olsun böyle güzel bir geleneğin canlı tutulması dahi güzeldi.

Diyarbakır da eskiden Sünnet ve düğünlerine çok önem verilirmiş, kirve olmak bir ayrıcalık ve akrabalık gibi değer bulurdu.

Kirvenin, sünnet olan çocuğa hediye vermesi ve kirveye hediyeler verilmesi adetten di. Sevgi ve saygı bir ömür boyu idi. Hala eski kirvelere değer verilir, sevilir ve sayılır.

Günümüzde, kimseye haber vermeden kirvesiz, hastahaneden sünnet ve eve gelme.

Eskilerin o güzelim sünnet düğünleri, ilahi gurubu, Hacivat-karagöz oynamaları, gölge oyunu, lokumu, ağlaması, hep beraber "Oldu da bitti maşallah" nidaları birer mazi olmuş.

Bazı bölgelerde, sünnet ve sonrası mevlit okutup yemek vermeleri "Erkekliğe ilk adım" da güzeldir.

Bazen de kurban kesilir, akraba, dost ve komşular davet edilir, mevlit okutulup yemekler verilir.

Bu güzel kültürümüze sahip çıkalım, sünnet'i hijyenik bir ortamda, doktor nezaretinde ve hastahande yapalım. Ancak gelenek ve görenekleri ihmal etmeyelim.

Çocuğunuzun sünnet düğününü yapma gayreti ve çabası içinde olalım.

İmkanlarımızı zorlayalım bir şeylerden kısalım mütevazi de olsa sünnet düğününü ihmal etmeyelim.

Doğum günü kutlamaları sonradan kültürümüzde yer bulmuş, her yıl kutlanılır hale gelmiştir.

Erkek evladımızın ömründe bir defa hakkı olan bu güzel düğünü yapmaya çaba gösterelim.

Allah a emanet olun.