Sur vakasında Devlet sınıfta bırakıldı

Eyüphan Kaya

Malumunuz bu çukur belasında doğu güney doğuda 14 yerleşim biriminde benzeri görülmemiş bir bela ile karşılaştı. Bin civarı askerin şahadeti pahasına şehirlerimiz terörden temizlendi. Gel gör ki küçük işlerdeki beceriksizlik devleti suçlu konuma düşürdü.

Ey Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bilmenizde fayda var ki yıkılan 14 yerleşim birimden 13’ü bir yana Sur bir yana.

*Birincisi, şehrin en fakirleri evlerini terk etmek zorunda kaldılar.

*İkincisi Sur’da binlerce esnaf yaşıyordu.

*Üçüncüsü galiba en çok Sur’da vatandaş göçmek zorunda kaldı,

*Dördüncüsü Sur evleri tarihi yapılardı.

Şimdi kimisi tutturmuş kirasını alıyorlar daha ne olsun? Mesele öyle değil işte, keşke o kadar basit olsa. Bir çoğunun eşyası içeride kaldı, ev eşyasız olur mu?

Eşya meselesine gelince; yok efendim evinin ederinin %12’si kadar eşya parası veriliyormuş, arkadaş kim bu oranı belirlemiş? Bu kadar sıkıntılardan sonra vatandaşın moralini bozmak için bahane arıyorsanız alsana bahane.

Halbuki vatandaşı çağırıp, ona diyeceksin ki;

“bak bu sana ödenen para beytül malın parasıdır, senin üç kuruşun ona gitse sevabındır, fakat onun üç kuruşu sana gelse vay haline. Buyur evindeki eşyanın miktarını söyle namus, onur ve inancın üzerine yemin iç, sen ne desen devlet sana onu ödeyecek.”

Bak bakayım ortaya ne ilginç manzaralar çıkar? Vatandaşının vicdanına güven! Gerisine karışma.

Efendim evin tapusu var mı? Yoksa senet midir? Bir başkası belgeli bir itirazda bulunmuyorsa iki de şahidi varsa ilgili ev oturanındır mesele bu kadar ehven.

Şu 50 bin faizsiz kredi meselesinde ben kahroldum, evet hükümetin kararı Sur esnafına 50 bin faizsiz krediydi verilmesiydi, belki esnafın çoğuna da katkı düzeyinde bir destek olacaktı, ama alem biliyor ki çoğunun çeki kaşe yemiş, senedi protesto olmuştu ve çeki kaşe yemiş, senedi protesto edilmiş bir esnafa banka kredi vermez.

Ya iki memur kefile ne demeli? yani bir devlet aklı bu sorunu çözmek için bir yol bulmadı.

Bu OHAL sürecinde birçok KHK çıkarıldı, birinin bir maddesinde de bu mağdur esnafın kefili bizatihi devlettir, esnafın esnafa kefaleti de caizdir deyip, bu sorunu çözebilirdiler ama böyle cesaretli adılar atılmadı.

Benim bildiğin son birkaç ayda Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü il Müdürü Halit Beyin öncülüğünde Sur mağdurları vatandaşlarımız ziyaret edildi, sorunları tespit edilip katkıda bulunuldu.

Bir yandan il müftülüğü, diğer yandan sivil toplum ve başta Ak Parti olmak üzere diğer bazı partiler vasıtasıyla epey koli yardımları yapıldı, ama pek derde deva olmadı, ayda bir hallerini sorun devlet olsaydı, bir mesajla “Nasılsınız? Kiranız yatırılmıştır, bir sorununuz olursa şu numaraya telefon edebilirsiniz” şeklinde bir selam ve dua gitseydi hayatın rengi başka olurdu.

Diyeceksiniz ki o zaman niye bunları hatırlatmadınız? O zaman da yazdım ama işe yaramadı. Benim sosyal yardımlaşma ve dayanışma kurumum varken neden böyle olağan üstü bir durumda sadaka kültürüne insanımızı muhtaç edelim, o tabii afetlerde oluyor.

Diyeceksiniz neden zamanında değil de son aylar, çünkü başta elinde duyarlı personel yeterince yoktu, tam tersine sahaya çıkan memurlar da devleti eleştiriyorlarmış, işte mesele bu kadar vahimdi.

Sorunun çözümü için ne kolaylık lazımsa ilgili mevzuat düzenlemesini yapın, yapın ki benim gibi duyarlı vatandaşlar da bu dertli meseleler yerine güzel şeyleri yazma fırsatını bulsunlar olmaz mı?

Daha ilk günlerdi, bir vesileyle Valimizi ziyaret ettik, il valimiz dedi ki şu ana kadar 700 aile evlerini terk etmiştir, açıkta olan kimse yok, kira yardımları 300TL veriyoruz, Ben dedim ki “mümkünse bu vatandaşlarımızın telefonlarını bize verin, arada bir hallerini soralım” galiba uygun görülmedi, keşke her mağdur aileyi üç defa arayabilseydim de dertlerini bana anlatıp, sitemlerini bana yapsalardı ama olmadı.

Kısacası “Sur vakasında Devlet sınıfta bırakıldı” maalesef! İkmale kalmasına rağmen dersine iyi çalışmıyor bence, yetkililerin bilmesinde fayda var.

Benden söylemesi.