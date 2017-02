Suriye Savaş Tazminatı vermeli, Almanya'da Terör başlayacak, Yunanistan adalarla akıllanır!

Oğuz Güler

Tabi ki Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılıyız. Ama Suriye'de iç savaş çıkınca, vatandaşları bir kaç ülkeye sığındı. Bizim gibi bu ülkeler milyonlarca Suriyeliye yıllarca baktı, kendi halkının ekmeğini böldü. Elbet bu ülkeler Suriye'nin önüne bir fatura koyacaktır, koymalıdır. Biz 3 milyon Suriyeliye bedava balık vermediğimizi ileride göreceğiz... Suriye sınırının 5 km ilerisinde Suriye'nin önemli petrol kuyularının olduğu bölge Rakka ve Menbiç ile güvenli bölgeye katılınca bu bölge şehit olan insanımız ve 3 milyon Suriyeliye bakma tazminatları arasında pazarlığa dahil edilecek yerlerden olmalıdır.

Almanya meselesine gelince dış işleri bakanımız bu gün bir açıklamasında "Almanyayı tanıyamıyorum, ülkemizde terör faaliyeti yapan tüm gurupları koruyor ve onları besliyor" diyerek Almanyayı resmen terörist devlet ve terörün hamisi olarak ilan ettiğini görüyoruz. İngiltere başbakanı Tramp'ın gelişinden kısa bir süre sonra ilk dış gezisini ABD yani Tramp'a yaptı orada 2 saat dinlenmeden ve yol üzerinde olan ülkesine uğramadan bize geldi. 2 gün sonrada yeni CİA başkanı ilk seyahatını Türkiye'ye yaptı. İşler kızıştığı için bizi Rusya'ya kaptırmamak gerektiğini anladıklarından bizle artık ters düşmemenin yoluna bakarak ortak çizgi noktasına gelindi. Ama bu arada İngiltere Fransa'yı Afrika'da, Almanya'yayı da Avrupa'da sıkıştırmak için yeni istihbarat oyunları ile bazı azınlıkları Almanyada terör ve bombala ile huzursuz ederek hizaya getirme organizasyonlarına başlamış duyumları aldım. Bu yüzden MI-5 yani İngiliz istihbaratı Almanya'da yaşayan Yugoslav, Yunan, Türk, İtalyan ve bazı gurupları yani radikallerini yakında tüm Almanya'yı 1 yıl kasıp kavuran terör ile yola getirme senaryosunu başlatacak. Çok mutluyum ki en büyük dostu Türkiye'ye kazık atan teröristleri koruyan Almanya'ya bizim çocuklarımızın bir şeyler yapacağını duymak, terörün ne demek olduğunu ve bizim neler hissettiğimizi anlama açısından ders olabilir.

Yunanistan'a gelince kaşınıyor. Ben olsam bir süre sonra 12 adalar için açıklama yaparak kayalık diye geçen 150'ye yakın ada konusunda tacizlerin devam ederse 12 adayı her an bombalarım diye o adaların halkını huzursuz ederek kaçmalarını ve Atina'ya baskı kurmalarını sağlar gerekirse üç beş atraksiyonla adalar konusundaki anlaşmalara uymayan bu adalardaki gizli askeri noktaları bombalayacağımı söyleyerekoralarda ekonomiyi Turizim yönü ile zayıflatırdım. On senedir yazdığım gibi Ege'de SUNİ ADALAR yaparak kıta sahanlığımı arttırma olgusu ile petrol ve doğal gaz konularında manevra alanımı genişletmeliyim. Demek ki Kardak konusunda ve askeri anlaşmalar konusunda adaların silahsızlanma kuralı yüzünden adaların bu noktalarını bombalayarak ikaz yapılması gerekebilir. Böylece Yunan turizminin yarısını oluşturan adaların ekonomisini vurarak buradan halkın kaçmasını sağlamalı ve borç batağında olan komşumuzu Kıbrıs konusu başta, AB manevralarından dolayı hizaya sokma konularının artılarına ve eksilerini masaya yatırmalıyız.