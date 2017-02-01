Twitter’daki hesabından Halep’teki katliamları dünyaya duyuran ve yardım çağrısı yapan Suriyeli 7 yaşındaki Bana Alabed ve annesi Fatma Alabed, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak’a ziyarette bulundu.

“Saldırı altındayız, bize dua edin” tweet’leriyle dünyanın dikkatini Halep’teki savaşa çeviren Bana Alabed, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde yapılan girişimlerle bombalardan kurtarılmış, ateşkes anlaşmasının ardından gerçekleştirilen tahliye sonucu ailesiyle birlikte İdlib’e getirilmişti. Aralık ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ziyaretinde bulunan Halepli Bana bu defa Mustafa Ak’ın konuğu oldu.

SURİYELİ ÇOCUKLAR İÇİN TRUMP’A MEKTUP YAZDIM

Halepli Bana ve annesini makamında ağırlayan Başkan Ak’a, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay da eşlik etti. Küçük kızı “Keçiören’e hoş geldin” diye karşılayan Başkan Ak, Halep’teki savaşın simge ismi Bana ile birlikte selfie çekti. Fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Başkan Ak, küçük kıza “Takipçi sayın benden fazlaymış” diye espri yaptı. Bana’yı artık Türkiye’de herkesin tanıdığını söyleyen Mustafa Ak, “Bizler Suriye’ye her fırsatta yardım gönderiyoruz. Allah’ın izniyle savaş bitip Suriye’de hayat normale döndüğü zaman biz de Suriye’de sizin misafiriniz oluruz. Bana o zaman Halep’i gezdirirsin” dedi.

Halep’in gece gündüz bombalandığını belirten Bana ise, çocukları savaştan ve kamplardan kurtarmak için çalıştığını ifade ederek, “Çok korkuyordum. Biz sadece pirinç yiyebiliyorduk. Babam gidip çok zor şartlarda su bulup getiriyordu, ama bu su kirli olmasına rağmen içiyorduk. Türkiye’den bizlere gönderilen yardımlar oluyordu” diye konuştu. ABD Başkanı Donald Trump’a Suriyeli çocuklara yardımcı olması için mektup gönderdiğini anlatan Bana, “Trump Suriyelilerin ABD’ye girişini yasakladı. Suriyelileri ve Müslümanları sevmiyor, bunun için çok üzgünüm. Maalesef Kanada’da camiide Müslümanları öldürdüler, bunun için de çok üzgünüm” dedi.

BOMBALAR EVİMİZİ HEDEF ALDI

Annesi Fatma Alabed de, Halep’in hiç ara verilmeden bombalandığını dile getirerek, “4 odalı bir evim vardı, bombalardan sonra iki odası yıkıldı. Kızım Bana Twitter’dan mesaj attığı için özellikle bizim evimiz hedef alındı” diye konuştu. Bana’ya “Bizden bir isteğin var mı?” diye soran Başkan Ak, küçük kıza tablet bilgisayar ve oyuncak hediye etti. Daha sonra Bana’yı teleferiğe de bindirdi. ​