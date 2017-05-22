SURİYELİ ÇOCUKLAR İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ’NDE DOYASIYA EĞLENDİ

Açelya Aşkın / Arkeolog

İstanbul Şehir Üniversitesi , Suriyeli çocuklarla üniversite öğrencilerini buluşturan Bir Kardeşim Olsun Projesi ’nin katılımcılarını ağırladı. Suriyeli çocukların yaşadıkları kültürel sıkıntıları gidermek ve adaptasyonlarını sağlamak amacıyla yürütülen proje kapsamında doyasıya eğlenen çocuklar, unutamayacakları bir gün geçirdi.

İstanbul Şehir Üniversitesi, bir grup üniversite öğrencisinin sosyal sorumluluk bilinciyle Suriyeli çocuklara yönelik hayata geçirdiği Bir Kardeşim Olsun Projesi’nin katılımcılarını ağırladı. Proje kapsamında Suriye’deki savaştan kaçan 7-12 yaş aralığındaki 25 çocuğa ağabeylik ve ablalık yapan 25 gönüllü üniversite öğrencisi, her iki haftada bir gün buluşma organize ederek, çocukların yaşadıkları kültürel sıkıntıları gidermeyi, adaptasyonlarını sağlamayı, imkansızlıklardan dolayı sosyal ve kültürel etkinliklerden mahrum kalmamalarını sağlamayı amaçlıyor.

Suriyeli çocuklar kampüs atmosferini ŞEHİR’de deneyimledi

Suriye Eğitim Derneği’yle iş birliği içinde 2016 Mart ayından beri yürütülen projenin dönem sonu etkinliğine ev sahipliği yapan ve sponsor olan İstanbul Şehir Üniversitesi, Suriyeli çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı. Üniversitenin Doğu Kampüsü’ndeki bahçesinde yenilen yemeğin ardından ip atlayan ve futbol maçı yapan çocuklar, açık havada birbirinden eğlenceli oyunlar oynayarak hem güzel bir gün geçirdi hem de üniversitelilerle kampüs atmosferini yaşadı.