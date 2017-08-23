Murat İnanç

Suriye iç savaşından kaçan mağdur insanlara yönelik yeni bir sömürü aracının doğduğuna şahit olunuyor. Geçici koruma altındaki Suriye vatandaşları, kayıt dışı olarak çalıştırılıyor. Kayıt dışılık demek her türlü haktan yoksun, istismara açık çalışma demektir. Bir de bu Suriyeli geçici koruma altındaki insanlar için söz konusu olunca mağduriyetin boyutu çok daha farklı noktalara gidiyor.

Suriyeli geçici koruma altındaki kişilerin mağduriyeti sömürülüyor. İnsanların mağduriyetleri üzerinden kar elde etmeye çalışmanın büyük hata olduğu görüldü. Ülkemiz yıllar yılı kayıt dışı istihdamla anıldı ve bu tür işyerlerinin yıllar geçtikçe bir arpa boyu yol alamadığını gördük. Kayıt dışı çalışma mağduriyetlere katkıdan başka bir şeye yaramaz

Uyum politikaları hayata geçirilmeli

Geçici koruma altındaki Suriyeliler için hızla uyum politikaları geliştirilmeli

Ülkemizde bulunan, savaştan kaçan insanlar uzun süre hukuki bir statüden yoksun barındılar, Türkiye’ye dağıldılar. Şimdi ‘geçici koruma sağlanan kişiler’ adı altında bir geçici hukuki statü oluşturuldu. İnsanlar çalışmak ister. Bu doğamızda var. İnsanlara hukuki zemin hazırlamadan uyum politikaları hayata geçirmeden bırakırsanız kötü niyetli insanlara fırsat yaratmış olursunuz. Bu nedenle hızla uyum politikaları geliştirilmeli.

Kayıt dışı çalışma iş barışını bozar. İşçi haklarını geri götürür. Haksız rekabete yol açar. Kötü şirketlerin, iyi şirketleri kovmasına yol açar. İster Suriyeli olsun, isterse kendi vatandaşlarımız; kayıt dışı çalıştırılarak emek sömürüsüne izin verilmemeli.