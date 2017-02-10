SURİYELİLER SEÇİMDE OY KULLANACAK MI?

İbrahim Özdiş / CHP Adana Milletvekili

AKP referandumda Suriyelilerin oylarına mı sığınacak?

Suriyelilere vatandaşlık hakkı konusunu TBMM’ye taşıyan CHP Adana Milletvekili, KİT Komisyonu Üyesi İbrahim Özdiş, “AKP referandumda Suriyelilerin oylarına mı sığınmak istiyor” dedi

Referandum öncesi Suriyelilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçirilip oy kullandırılacağına yönelik iddiaları Başbakan Binali Yıldırım’a sorduk.

Türkiye gündemini meşgul eden konuyla ilgili Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle yazılı bir soru önergesi verdik, Adana başta olmak üzere Türkiye genelinde bu durumda kaç Suriyeli vatandaşın olduğunun açıklanmasını istedik.

Başbakan Yardımcısı Veysi Konak’ın Ocak ayı içerisinde yaptığı bir açıklamada 22 bin Suriyeli ailenin kriterleri sağladığı için vatandaşlığa geçebileceğine değindiğini vurguladık, “Vatandaşlığa geçiş kriterlerinden birisi olan Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu yüksek tahsilli Suriyelilerin diplomalarının doğruluğu nasıl sağlanacaktır? Türkiye içerisinde sahte diplomayla gerek özel sektör gerekse kamuda görev almış onlarca kişinin meslekten atıldığını gördüğümüz bu günlerde Suriye’den alınmış bir diplomanın sahte veya gerçek oluşu nasıl kesinlik kazanacaktır? “sorularını yönelttik.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Binali YILDIRIM tarafından Anayasa’nın 98. maddesi ve TBMM İçtüzüğünün 96. ve 99. maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

İbrahim ÖZDİŞ

Adana Milletvekili

Geçtiğimiz günlerde Adana’da basına yansıyan bilgilere göre Suriyeli mültecilerin Nisan ayında yapılacak referandumda oy kullanabilmesi için vatandaşlık hakkı verileceği, bunun için de son tarihin 8 Şubat 2017 olduğu, mahallelerde görevlilerin gezip mültecileri bilgilendirdiği iddia edilmiştir. Bu çerçevede;

Bu iddiaların doğruluk payı nedir? Adana başta olmak üzere Türkiye genelinde kaç Suriyeli mülteci veya sığınmacı oy kullanma hakkında sahiptir?

Mültecilerin Suriye’den geldiği ilk tarihten itibaren Türk vatandaşlığına geçmiş kaç kişi vardır?

Başbakan yardımcısı Veysi Kaynak Ocak ayı içerisinde yaptığı açıklamada, 22 bin Suriyeli ailenin gerekli kriterleri sağladığı, istisnai olarak vatandaşlığa geçebileceklerini açıklamıştı. Bu anlamda kriterlerden birisi olan, Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu yüksek tahsilli Suriyelilerin diplomalarının doğruluğu nasıl sağlanacaktır? Türkiye içerisinde sahte diplomayla gerek özel sektör gerekse kamuda görev almış onlarca kişinin meslekten atıldığını gördüğümüz bu günlerde Suriye’den alınmış bir diplomanın sahte veya gerçek oluşu nasıl kesinlik kazanacaktır?