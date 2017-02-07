Suriye'lileri boşalan Köy ve Mezralara yerleştirmek zorundayız...

Oğuz Güler

Tarım Bakanı Faruk Çelik için çok zor bir iş bu ama bunu başaracak çok insanımız var. Bu yerleştirme başarılabilirse Türk tarımı ve hayvancılığı beklenen başarıyı kolayca yakalar. Tansu hanım başbakanken 4.000 mezra ordumuzca PKK'ya lojistik oluyor diye boşaltılmıştı. Sadece bu yüzden hayvan varlığımızın % 25'i giderek azalmış ve et fiyatları sorunu çözülemeyecek boyuta gelmişti. Bu sayı şimdileri ilçe ve şehirlere göç yüzünden totalde 8.000 mezranın boşaldığı yetkililerce söylenmekte. Bu arada 5 yıl önceki rakamlara göre Türk Muhtarlar Federasyonu Hüseyin Akdeniz'in açıklamalarına bakarak 2012 yılında 133 köyümüzün göç yüzünden nüfusunun 10 kişiden az olduğu açıklaması bu yazımın yazılmasına etken oldu. Bu rakamın tarım bakanlığının bir yetkilisine göre en az 3 katına çıktığını söylemesi ayrı bir üzücü durum. Halen Erzincanda şu an 11 köy sıfır nüfuslu diyen Ömer Özkaya'nın makalesini okumanızı tavsiye ederim. Doğuyu, güneydoğuyu bırak Bursa'da, İzmir'de sıfır nüfuslu köylerimizin olması üzücü.

Bu yazıdan maksadım ney ona gelelim... Nüfusu 50'nin altına düşmüş köylerimizde Tarım ve özellikle hayancılığımızın gelişmesi öncelikle Mezra ve akabinde de 8.000 kadar olduğunu düşündüğüm köylerimize vatandaşlık hakkı almak için Suriyelileri 10-15 yıl koşulu ile yerleştirerek doğuda hayvancılığı canlandırmalıyız. Şimdi Suriyelilere parasal yardım yapıyoruz ve devamlı karşılıksız tüketiyorlar. Oysa onlara hibe projeler kapsamında belki hain AB destekli hayvancılık yaptırarak hem onlara verilen karşılıksız harcamalaradan kurtuluruz hemde tarım ve hayvancılıkla ekonomiye katkı sunarak üretimimizi arttırıp enflasyonun bir nebzede olsa düşmesini sağlarız. Eski Ağrı il müdürü bir tanıdığım terör yüzünden Ağrının Ağrı dağında olan meraları yasaklanınca 875.000 olan küçük baş hayvan sayısının yasak sonunda ertesi yıl 300.000'e düştüğünü söylemesi işin sıkıntılarını özetlemeye yetiyor. Kaldı ki Ağrı dağının merasında 3 ilimiz faydalanıyor demek ki BB ve KB olarak 2 milyon hayvan varlığımız sadece o merada teröre kurban gitti ama şimdi oralarda Suriyelileri organize edilerek eski günlere dönüşün yolu açılabilir. Kısaca terk edilmiş yerlere Suriyelileri yerleştirerek ekilmeyen arazilerimizde yem ve buğday üretimimiz ile hayvancılığımız düzene sokulabilir.

Artık hain Fetö ve onun uzantısı olan Ordu mensuplarının mezra yasaklaması, boş tepeleri bombalaması veya mera kısıtlaması güvenlik sağlandığından ve hainler temizlendiğinden, Suriyelilerin de terörden bezmiş olmaları oraların da artık bölgelerini sahiplenme olgusu başarıyı arttıracaktır (gerçi vatanını terk edenlere bu mezra cezası iyi olur sanırım). Hatta sıkıntılı yerlerde korucu yapılarak Suriyelilerden faydalanmak belki düşünülebilir. Bazı illerin köy nüfuslarına bakarak 30 kişiden az olan illeri örnek sunmak istiyorum. Mesela Erzincan'da nüfusu 30'un altında olan köy sayısı 97, Gümüşhane'de ise bu rakam 42, ayrıca 65 ilimizin köyleri ise 30-70 nüfus arasında ortalamada olduğunu biliniz... Hele hele nüfusu 50'nin altında olan köyler bu enteğrasyona dahil edilecek olursa 100 binlerce dönüm ekilmeyen arazide yapılacak üretim ve yıllarca otlanmayan mezra meraları hayvancılığımıza ciddi katkı sağlayacağını unutmayalım. Benim araştırmalarıma bakarak nüfusu 30'un altında olan köy ortalaması 40 dersek zaten 3.000-3.200 köy bu kapsamda gözükmekte. Bu şekli ile 100.000 civarı aile yani 500.000 kişinin bu mezra ve köylere iskan edilmesi ile hayvancılığımızın şahlanacağını salak-dalak olmayanlar anlamıştır sanırım. Köy nüfusumuzun giderek azalmasına çözüm bulamazsak iktidarların pembe tablo çizmelerine inanmamalıyız.