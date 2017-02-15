SURİYE’YE NEDEN GİRDİK DİYENLERE

Mevlüt Mürsel Uzun / 0 532 371 00 18

Türk Silahlı Kuvvetlerimizle Özgür Suriye Ordusunun birlikte yürüttükleri Fırat Kalkanı Harekatı tüm hızıyla devam ediyor. El Bab’ın ele geçirilmesinin ardından sırada Münbiç ve Rakka’nın olduğunu Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat açıkladı. Böylece güvenlik güçlerimizin Suriye topraklarına girerek terörden temizleyeceği 4-5 bin metrekarelik güvenli bölgeye Suriyelileri yerleştirmiş olacak.

Yeni Anayasa değişikliğinin halkoyuna sunulmasının gündemde olduğu şu günlerde özellikle “hayır”cılar Türk Silahlı Kuvvetlerinin neden Suriye’ye girdiği konusunda şehitler üzerinden algı yaratarak aleyhte propaganda yapmaktalar, Bu çevrelerin bilerek ve veya bilmeyerek neden propaganda yaptıklarını az aç çok biliyoruz. Bu çevrelerin amacı PKK-PYD terör örgütlerinin sınırlarımız boyunca yerleşim yerlerini ele geçirerek bir devlet kurma hayaline karşı göz yumulmasından ibarettir. Dikkat ederseniz bu konuda bir tek söz etmiyorlar. İki sözlerinden biri TSK Suriye’ye neden girdi oluyor.

Türkiye güvenlik güçleri ile ÖSO güçlerinin birlikte hareket ederek PKK ve PYD’nin kantonları birleştirerek devlet kurma hayalini ciddi olarak engellemiştir. TSK’nin Suriye topraklarına girerek Türkiye’nin güvenliği için yapmaya çalıştığı da işte budur.

Türkiye büyük bir hızla ve planlı bir şekilde sınır boylarımızda tehlike teşkil eden DEAŞ terör örgütünü temizleyerek bu bölgeden uzaklaştırmaya çalışmaktadır. Güvenlik güçlerimiz bilhassa El Bab’ta DEAŞ terör örgütünü bu bölgeden söküp atarken bu örgüte büyük kayıplar verdirdi. Arta kalanlar da tasını tarağını toplayarak bölgeden kaçarak canını kurtarmaya çalışmakta

Türk güvenlik güçlerinin neden Suriye’ye girdiği konusunda ileri geri konuşan belli çevreler şunu iyi bilsinler ki Türkiye’nin güvenliği son derece önemliydi ve girmesi gerekiyordu. Bunu yapmakla hem DEAŞ denilen alçak terör örgütüne ağır bir darbe vurdu, hem de PKK ve PYD terör örgütünün Suriye’nin kuzeyinde bir devlet kurma hayaline engel oldu.

Bölgede ABD ve Rusya başta olmak üzere birleşik güçler içinde yer alan ülkeler bu bölgede bir hayal uğruna at oynatırken bu bölgenin en güçlü ülkesi olarak Türkiye’nin Suriye’ye neden girdiğini sorgulamak tek kelimeyle tarih bilmemektir. El Bab’a kadar neden gidildi diyenlere sormak gerekir; DEAŞ 911 kilometrelik sınırımızın yakınında köstebek gibi vatan toprağımızın altını oymaya çalışırken sınır boylarındaki İl ve İlçelerimize havan mermisi ve füzeler yağdırırken ne yapsaydık yani seyircimi kalsaydık. Daha da önemlisi insanların yoğun olduğu yerlere bomba ile saldırarak birçok insanımızın ölmesine seyircimi kalınsaydı.

Sınırlarımızın güvenliği uğruna Suriye’de güveli bölge oluştururken şüphesiz ki şehitlerimiz ve gazilerimiz olacaktır. Elbette ki vatan toprağını korurken bunun bir bedeli olacaktır. Şair Arif Nihat Asya’nın ifade ettiği gibi “ Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.” Toprağın vatan olması içinde şehit ve gazilerimizin kanlarıyla sulanması gerekmektedir.

Sözün kısası Türk vatanının güvenliği için EL Bab’tan sonra Membic’e ve Rakka’ya da sıra gelecektir. Suriye’ye neden girdik diyenlere bir cevapta Başbakan Binali Yıldırım’dan geldi: “Gaziantep’in ortasına füzeler düşüyor, Kilisin ortasına füzeler düşüyor, onlarca insan ölüyor, nerede bu devlet niye bunlara bakmıyor” dendiğinde bu iktidarın bir sorumluluğu olmayacakmı? İşte Suriye’ye girme konusunda AK Parti iktidarının yaptığı budur…