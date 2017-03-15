Susmayacağım..

Müfit Demirkol

Konuşmayayım diyorum ama susmaya vicdanım el vermiyor..

Türkiye'nin tüm hava savunma sistemleri almanya'dan gelen rampalarla kuruldu, ayrıca Türk hava sahasını koruyan bu rampaların başında hollanda'dan gelen nato askerleri var!.. Bu arada kuzey korelilerin dış şaşesini yaptığı çakma milli tankımız altay'ın da motorları almanya'dan ! (tabii verirlerde eğer).. 9 mart tarihinde yani 3 gün önce türk petrol ofisinin %100 hissesini de hollandalı vitol şirketine sattığımızı hatırlatmak isterim..

Türkiye'deki rontgen cihazlarına kadar hastanelerde kullanılan bütün tıbbi cihazların %90'ı yine almanya'dan geliyor, başta kanser tedavisi için türk halkının ilaçlarını mecburen kullanmak zorunda olduğu alman roche firmasını söylemiyorum bile !.. Devlet sektöründeki 127,000 resmi aracın neredeyse tamamı da alman malı...madem çok samimisiniz,o zaman hadi daha 3 gün önce hollandalılara sattığınız Türk petrollerinin ihalesini karşılıklı iptal etsenize?.. Hadi milyarlarca dolar harcadığımız almanya ve hollanda'nın ortak kurduğu türk hava savunma sistemlerini geri iade etsenize !..

Madem avrupa düşmanımız o zaman türk askerinin dahi giremediği incirlik üssünü ülkemizde istemiyoruz desenize !.. Hadi 15 yılda 22 milyar dolar harcadığımız o lüks makam arabalarınızı almanya'ya geri göndersenize !,hadi şehirler arası yollarımızı yapmaları karşılığında 22 yıl boyunca bütün ücretli otoyol ihalelerini alman şirketlerine verdiğimizi söylesenize ! Öyle eyy almanya demekle olmuyor, madem halkın adamısınız o zaman hadi clio'ya linea'ya binsenize !. Neden binmiyorsunuz? Neden kendinize özel yapım mercedes'ten başka bir arabayı yakıştıramıyorsunuz?..

Bu ülkenin yarısı açlık sınırındayken sarayın sadece şubat ayı gideri 21 milyon liraydı,her bakanlığın yıllık ortalama sadece çikolata ve çiçek harcamaları ise 63 milyon lira tutuyor, meclisteki her arabanın halka ödetilen yıllık yakıt faturası ise 116 bin lira ve geçtiğimiz yıl devlet büyüklerimizin yurtdışı seyahatlerindeki harcamaları da 236 milyon türk lirasıydı, bizim maaşımızdan, sigaramızdan,mazotumuzdan feragat etmemizi isterken kendinizden neden hiç kısmıyorsunuz?. Şimdi isviçre'de veto koydu size ama hepinizin isviçre bankalarında milyarlarca euro'luk hesabınız var, neden paralarını türk bankalarına geri çekmiyorsunuz?

Çünkü siz daha kendi yönettiğiniz ülkeye bile güvenmiyorsunuz! Birde ülke ekonomisini kurtarmak için gariban türk halkından ellerindeki dövizleri bozdurmasını istiyorsunuz, ama nedense kendi milyarlarca euro'nuza kimseyi dokundurtmuyorsunuz !..

Neden? Çünkü döviz arttıkça sizin paranız değer kazanıyorda ondan !.. Kendi halkını kazıklamak ne zamandan beri milli irade oluyor? Unutmadık, geçmişte israil'e de ''one minute'' dediniz ardından israil ile gümrük birliği anlaşması yaparak vergileri kaldırdınız, ne tesadüftür ki iki ülke arasında ihalesiz kuru yük taşıma izini verilen tek firma da bilal erdoğan'a ait olan denizcilik şirketi çıktı !.ama sorarsanız ''ey zalim israil, filistinli müslüman kardeşlerimizin yanındayız' derler!.. Tabii birde o gemicikleri almak için türkiye'deki memur maaşlarının yattığı ziraat bankasından teminat göstermeksizin geri ödemesiz alınan 400 milyon liralık hibe kredisini de unutmamak lazım,peki bilal erdoğan o gemilerdeki türk bayraklarını indirip neden malta bayraklarını astı biliyormusunuz?..

Çünkü Türk bayrağı olursa eğer kendi ülkesine vergi ödemek zorunda kalıyor,bu yüzden gemilerine malta bayrağı asıyor ve vergiden muaf tutuluyor,böylece bir cumhurbaşkanının oğlu kendi ülkesinden vergi kaçırarak,vatana ihanetin en alasını yapmış oluyor,peki babasının bundan haberi yok mu sizce?.. Eğer ki bu durum iran'da olsaydı tüm aile vatana ihanetten idam edilirdi,japonya'da olsaydı ellerine birer kılıç verilir harakiri yapmaları istenirdi!..ayrıca şu konuyu da bilmenizi isterim; insan hakları ihlali,çocuk tecavüzleri, kadın cinayetleri ve yolsuzluk ihalelerinde dünya lideri olan türkiye'nin başka bir ülkeye demokrasi dersi vermesi asla harcı değildir !. Türkiye'nin almanya ve hollanda'ya demokrasiden bahsetmesi ''yılanın deveye gülerek,senin boynun neden böyle eğri?'' demesiyle eş değerdir... Romanya devlet başkanı nikolay çavuşesku 1989 yılında vatana ihanetten sarayının bahçesinde kurşuna dizilmeden önce verdiği bütün seçim mitinglerinde hep aynı şeyi söylerdi ''küresel güçlerin ülkemiz üzerinde oynadığı bu kirli oyunları romanya halkıyla beraber hep birlikte bozacağız !'' ..ve evet çıktı, sonuç? yıllar sonra halkın dayanacak gücü kalmadığında insanlar sorgulamaya başladı,gerçekler ortaya çıktı,yargılandı,idama mahkum oldu... Kendi halkının katili adolf hitler ise ''tek devlet,tek millet, tek bayrak'' sloganlarıyla son seçimlere katılmıştı, halkın %73 oyunu aldı..oysa almanya'da zaten tek devlet, tek millet ve tek bayrak vardı..aynı türkiye'de olduğu gibi... Tarihten ders almazsan eğer,her zaman yeniden tekerrür eder!..ve tarih insanlara hep şu acı dersi vermiştir; bu kirli oyunu bozacağız diyenlerin hepsi,aslında o kirli oyunun birer oyuncusudur !..

Şimdi iyi düşünün, bir ülkenin devleti halkının sadece dizi seyretmesi için yapım şirketlerine her ay milyonlarca lira teşvik pirimi dağıtıyor,fakat üretim ve kalkınmaya bir kuruş harcamıyor,sizce neden? dini müesseselere milli eğitimden daha çok ödenek ayrılıyor,askeri okullar bilimden uzak imam hatiplere dönüştürülüyor,ülkenin madenlerinden fabrikalarına kadar tüm milli varlıkları o dış güçler dedikleri yabancı sermayelere el altından satıldı,hadi söyleyin sizce neden?.. Çünkü o kirli oyunu bozacağız diyenlerin hepsi,aslında o kirli oyunun birer oyuncusudur...

Bunu unutmayın !