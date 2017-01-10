SÜT İZNİ TOPLU KULLANDIRILAMAZ!

Birsen Yener Aydın

Heyecanlısınız, hamile olduğunuzu öğrendiniz ya da eşinizin hamile olduğunu öğrendiniz. Dünyanın en güzel, en iyi hissettiren duyguları arasında anne ve baba olmak gelir. Bir çocuğu dünyaya getirdikten sonra esas görev başlar. Sorumluluk altına girmek ve onu sağlıklı koşullarda yetiştirmek için adeta tüm adımlarınızı ona göre ayarlar ve planlarsınız. Çocuğunuz dünyaya geldiğinde bir annenin çocuğuna verebileceği en güzel armağan anne sütüdür.Sağlıklı bir gelecek için anne sütünün faydaları yadsınamaz.Dünya Sağlık Örgütünün kriterlerine göre ilk 6 ay anne sütünden farklı hiçbir gıdanın verilmemesi gerektiği ve 3 yaşına kadar anne sütünün verilmesi gerektiğidir. Anne sütü, anne ile çocuk arasındaki o müthiş bağı kurar. Bebeğinizi enfeksiyonlardan ve alerjik hastalıklardan korur. Çalışan bir anne iseniz çocuk doğduktan sonra annelik izninizi ve kalan izinlerinizi kullanırsınız. Ücretsiz izin alabilecek durumda olanlar ücretsiz izin alırlar. Gerekli olanakları olmayanlar ise işe başlamak durumda kalırlar. Çalışan bir anne olarak ilk üç yılın ne kadar zor olduğunu bilirim.

Ülkemizde doğum yapmış annelere süt izni verilir. Fakat süt izinleri çalışmakta olduğunuz örgütlere göre farklılık gösterir. Bu durum büyük bir adaletsizliği beraberinde getirmektedir. Çünkü ülkemizde çalışan annelere üç farklı izin uygulanmaktadır. Bu izinlere kısaca göz atalım dilerseniz.

Devlet memuru olarak istihdam edilenler, 13 Nisan 2016 29683 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Personeli Genel Tebliği (Seri No 6) 2. maddesi gereğince “Memura, doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir buçuk saat süt izni verilir.Çoğul doğumlarda da süt izni süresi aynıdır.”

Kamuda ve özel sektörde işçi olarak istihdam edilenler, 4857 sayılı kanunun 74. Maddesi “Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını işçi kendisi belirler. Bu süre günlük çalışma süresinden sayılır.”

Mahalli İdarelerde Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilenler, sözleşmelerinin 12. Maddesinde “Sözleşmeli kadın personele, bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin kullanımında söz konusu personel saat seçimi hakkına sahiptir.” İbaresi yer almaktadır.

Görüldüğü gibi ülkemizde aynı örgütte çalışsalar dahi farklı izin uygulamaları söz konusudur. Bunun yanında kadın çalışanların iki farklı uygulama ile karşı karşıya kalmaları genel itibariyle uygun değildir. Memurların, işçilerden ve sözleşmeli personelden daha fazla süt izni kullandığı görülmektedir. Bu eşitlik ilkemize uygun değildir.

Bir başka sorun ise süt izninin toplu kullandırılmasıdır. Süt izninin verilmesindeki amaç, bebeğin anne ile iletişiminin kuvvetlendirilmesi ve sağlıklı olarak gelişiminin sağlanmasıdır. Bazı işverenler süt iznini toplu kullanılması için çalışanı zorlamaktadır. Bu henüz anne olmuş çalışanı psikolojik olarak olumsuz etkilemektedir. Bir anne çocuğuna yetersiz geldiğini hissederse mutsuz olacak ve bu durum işine yansıyacaktır. Toplu kullandırılan süt izinleri ile ilgili yargı yolu açıktır.

Süt izninin toplu kullandırılmaması ve işyerinde emzirme odalarının zorunlu tutulması konusunda yine çok büyük bir görev devletimize düşüyor. Çalışan kadınlarımıza eşit oranda hakların sağlanması eşitlik ilkesi uyarınca elzemdir. Bununla ilgili diğer ülkelerin politikaları örnek alınmalı ve statü ayrımı yapılmamalıdır.

Sağlıklı bir toplum için, mutlu bireylerin yetiştirdiği çocuklar ile mümkün.

Çocuklarımızı geleceğe hazırlamanın en güzel yollarını ortak çalışmalarla ortaya çıkartmalı ve farkındalığı arttırmalıyız. Kadın çalışanlarımıza gerekli kolaylıkları sağlamalıyız. Kadınlarımız her daim değerli kılınmalı. Unutmamalıyız ki geleceğimiz annelerin elindedir.

Sevgiyle kalın..