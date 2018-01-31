Taciz ve Tecavüz Olaylarının Kurbanları

Ragıp Kamil İlbeyi

6. Bölüm

Yakın sosyal çevrede, seksüel şiddete maruz kalan mağdurların çoğunu kız çocukları ve hatta bebekler oluşturmaktadır. Ancak erkek çocuklar da seksüel olarak kötü muameleye maruz kalmaktadırlar.

Dünya genelinde; az gelişmiş toplum veya sapkın bireylerin ve düşüncelerin yaygın olduğu bölgelerde kız ve erkek çocukları ve bebekler cinsel istismarın, taciz ve tecavüz ün masum kurbanları olmaktadır.

Bu olayların bir çoğunda suçlu veya suçlular cinsel istismar sonrası kurbana zarar vermekte, şiddet uygulamakta, delici, kesici ve benzeri silahlarla veya başka yollarla mağdurları yakalanma korkusuyla öldürmektedir.

Cinsel istismara uğrayan çocukların yaşları altı ile on üç yaş arasında değişmektedir. Ancak daha önce de belirttiğimiz gibi kurbanlar her yaştan çocukları kapsamaktadır.

Çocuklara başından geçen olayları anlatmak çok zor gelmektedir. Eğer çocuklar genel olarak seksüel tecavüzler den haber verirlerse, o zaman anlayınız ki, sizin çocuğunuz da büyük bir olasılıkla bu tür bir olay yaşamış olabilir!

Bir çok mağdur yaşadıkları kötü olayları saklamakta ve genellikle yıllar sonra olaylar hakkında bilgi verebilecek konuma gelmektedirler.

Ancak her çocukta bir şeylerin yolunda gitmediği hissi uyanır. Korkar ve kendinden utanır. Suçu kendisinde arar. Burada suçlunun da baskısı ön plana gelmektedir. O her türlü yollarla çocuğun birisine açılmasını, güvenerek bir şeyler anlatmasını engellemeye çalışır. Bu korkunç sırrı saklama zorunluluğu mağdur çocukları en üst düzeyde etkilemektedir.

Hem eğer çocuklar nadir de olsa, kendilerine yapılanlar hakkında konuşabiliyorlarsa, bu durumda her çocuk belli işaretler verir ve davranış değişiklikleri göstermeye başlar.

Gerçi her belirgin davranış değişikliği izlendiğinde, bundan hemen seksüel şiddet anlaşılmamalı.

Ancak müteakiben çocuk bazı sinyaller, işaretler veriyorsa, bu durumda çocuğun seksüel anlamda kötü muamele gördüğü kesinlik kazanabilir.

Çocuğumu Nasıl Koruyabilirim? Yazı dizine ait olan daha önce yayımlanan makaleleri okumanızı öneririm.

Yazı dizisi devam edecektir. Takipte kalın. Lütfen diğer ebeveynlere ulaşması için paylaşmayı unutmayınız.

Esenlikler dilerim.