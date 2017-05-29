Tolga Ziyagil / Editör

Takıntılı insanların dünyayı düzene soktuğunu söylesem ne düşünürsünüz? İlginç ama mantıklı bir durum. Zira insanlar genel olarak dağıtmaya, dağılmaya, düzen bozmaya daha yatkındır. Ancak düzen, kural bg. takıntısı olan insanlar sayesinde bu dağılmanın önüne geçiliyor. Yeryüzünde az sayıda olmasına rağmen takıntılı insanların tüm düzeni sağlamada büyük bir görevi bulunmakta. Bazısı simetri, kimisi kurallara uyma, kimisi işi zamanında yapmaya, bazısı temiz ve düzenli olmaya derken bu çeşitli takıntılılık halleri tüm insanların belirli bir çerçevede yaşamasını sağlıyor. Eğer herhangi bir takıntınız varsa asla üzülmeyin, aksine sevinin çünkü dünyayı yönetenler arasında sayılı kişilerdensiniz.

Bir düşünün; evde, işte, okulda, lokantada, tatil bg. yerlere gittiğinize sağınızı solunuz bir kolaçan ettiğinizde mutlaka takıntılı insanların etkisini göreceksinizdir. Bazen aşırıya kaçıp karşıdakini veya çevresindekileri çileden çıkardıkları oluyordur elbette. Sabretmek zor olabiliyor. Bazılarında mükemmelliyetçilik takıntısı vardır örneğin. Yaptıklarını veya sorumlu oldukları bir işi başkalarına yaptırırken mutlaka işi en iyi haliyle yapmaya yaptırmaya takıntılıdırlar. Bunu dizginlemek zor olabiliyor. Şahsım adına ben de biraz takıntılı biriyim. Çevremdekiler bilirler. Odayı düzenli tutmak, giysi dolabını mağaza gibi hazırlamak, tabakları büyükten küçüğe dizmek, perdelerin duruşunun eşit ve düzgün olması, duvardaki çerçevenin düz durması, ayakkabıların sıralı olması bg. daha sayamayacağımız pek çok durumda takıntılı olanlar sürekli tetiktedirler. Etrafındaki kişilerin rahatlığı onları çileden çıkarabilir ama bazen yapacak bir şey olmaz ve iş başa düşer, her yeri elden geçirmeye başlarlar.

Çok ileri boyuttaki takıntılar kişinin kendi yaşamını da sıkıntıya sokmakta. Kendisine ait bir düzen kurup onu sürdürmekte zorlanabilirler. Eğer çocuğunuzda da böyle bir takıntı gözlemlerseniz aşıraya kaçmasını engelleyebilirsiniz. Tabi ani değişiklik yapmadan, uygun eylemlerle ve yönlendirmelerle etrafındaki dünyanın herkes tarafından ortak kullanıldığını ve bazen düzeninin bozulabileceğini ancak kendi yaşam alanında istediği gibi düzene sahip olabileceğini söyleyebilirsiniz.

İş yaşamında da bazen üst yönetimde takıntılı bireyler olabiliyor. Bu çalışanlar için zorlayıcı bir iş yaşamı demek olabilir. Bu konuda yapabilecekleriniz tamamen sizin yetilerinize kalıyor. Baş etmesi güç ama çözümsüz değil. İşleri zamanında yapmanızı, tertipli olmanızı, tasarruflu ve dikkatli olmanızı isteyip dururlar. Bazen de çalışma arkadaşlarınız arasında böyle kişiler vardır ve durduk yere gerilim yaşamaya neden olabilir.

Aynı durumlar ev içinde aileyle, ev aradaşıyla da yaşanabilir. Hatta komşularınız arasında da olabilir. Çöp koyma yerlerini belirleyen, çimlere bastırmayan, bahçe kapılarının kapalı tutulmasını isteyen bg. komşularımız her semtte vardır.

Sonuç itibariyle takıntılı insanlar yeryüzünü düzenli tutmaya meyilli olmalarıyla çok faydalı kişilerdir. Aksi halde dağıtmaya meyilli kişilerin doğayı ve düzeni hızla bozacakları ortada. Aşırıya kaçılmaması durumunda takıntılarınız size de faydalı olacaktır. İleri boyutlardaki takıntılarda bir uzman yardımı görüşü alınması faydalı olacaktır.