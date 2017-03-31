Tam ortada durdur zihninin sarkacını

Fehmi Yetik / Mekanik Tasarım Mühendisi

Korkaklar kafalarının içinde, dört tarafı korkuyla çevrili bir dünyada yaşarlar.

Korktukları için yaşadıkları bu dünyanın bütün limanlarını kapatmışlardır. Onun için dışarıdan gelen hiç bir bilgiye ulaşamazlar.

Kafesteki fareler gibi hep aynı tekerlek içinde dönerek bir adım bile ilerlemezler. Hep yerinde sayarlar

Hep bu dünyanın içerisindeki bilgilerle yetinirler. Korka, korka ölürler. Hiç bir zaman bu korku okyanusunu aşıp cesarete ulaşamazlar.

Ama cesaret öyle midir?

Cesaret kalbin yoludur, insanın içindeki umut ışığının ta kendisidir.

Cesaret dipsiz uçurum boylarında hedefin peşinden koşmaktır, dik bakabilmektir insanların yüzüne ve soysuz böceklerin önünde diz çökmemektir.

Cesaretin yolunda gitmek geçmişi silip, geleceğin peşine düşmektir. Sırtını hiç kimseye dayamadan güvensizce yaşamaktır.

Yaşamak için güven arayanlar zaten yaşayan cesetlerdir. Onlar gerçeğe ulaşmadan, yaşamın tadını anlamadan ölmüşlerdir.

Yaşayan bir insan, başkaları için değil kendisi için yaşayan insandır.

Doğruyu arayan insan her zaman karanlık, ıssız ve dikenli yollarda bilinmeyene doğru gider. Tehlikenin farkındadır ama korkmaz. O bu riski alır çünkü kalbin peşinden gitmek her zaman risk almaktır.

Beyin korkaktır, kalp ise cesaretlidir. Beyin bir mantık makinesidir her şeyi hesaplar. Kalp ise hesap kitap bilmez.

Şairler kalpleriyle yaşarlar ve zaman geçtikçe kalbin sesi olurlar ve kuş gibi öterler.

Filozoflar ise beyinleriyle yaşarlar. Kafaları mantık üzerine çalışır. Zihinleri bir bilgi deposudur. Her sorunun cevabı onlarda mevcuttur.

Zihin ayni bir sarkaç gibi hareket eder. Bir yandan öbür yana sarkarak beyni çalıştırır tıpkı sarkaçlı bir saattin çalışması gibi. Eğer sarkaç tam ortada durursa kalbe giden yol açılır. Ayni anda zamanda durur, çünkü kalbin yolu aşktır, aşk ise mekansız ve zamansızdır.

Sadece yaşamak, her zaman için yaşamak demek değildir. Yaşadığını anlaman için tam ortada durdurmalısın zihninin sarkacını.