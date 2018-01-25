TAM YÜZYIL ÖNCEKİ DUA. ŞEHİTLERİMİZ ŞÜHEDÂ-YI SÂLİFİYE(geçmişteki şehidlere) ZAFER MÜJDESİ GÖTÜRSÜN; SAĞ KALANLARIMIZ İSE GAZÂSI MÜBAREK, KILICI KESKİN OLSUN!...

Bülent Ertekin

Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PKK'nın Suriye kanadı YPG'yi Afrin'den temizlemek için Zeytin Dalı Harekatı'na başladı. Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlerimizle yapılan röportaj herkesi duygulandırdı. Bunlardan bir tanesi var ki; mehmedin, mehmedlerin ve onlara komuta eden kurmayların nasıl bir iman ve inanç ile cenke gittiğinin adeta bir mührü gibidir. Mehmet bunları söylerken bizler de can-ı gönülden

"Helâl sana Mehmed, helâl size Mehmedler. Ne mutlu sizi doğuran anaya, ne mutlu sizi yetiştiren babaya. Rabbim(c.c) sayılarınızı artırsın ve sizi her türlü kaza, bela, kör kurşun ve tuzaklardan korusun diyoruz.

Amin.

Görüntü şu. Bir tank ve tankın üzerinde

YUSUF YÜZLÜ,

HAZLA YÜREKLİ

bir

MEHMETÇİK.

Zeytin Dalı operasyonu kapsamında Afrin'e giden MEHMETÇİK'e,

"Nereye gidiyorsunuz?' sorusuna 'Kızıl Elmaya' yanıtını veriyor akabinde de ailesine " BEKLEMESİNLER" diyerek vazifenin kutsiyetini bir kez daha daha önceki yazımızda belirttiğimiz gibi DUNKOFLARA ve onların kafalarına çaka çaka ifade ediyor.

Mehmet ve MEHMETÇİK

askerimiz,

askerlerimiz,

evlatlarımız,

göz bebeklerimiz,

canlarımız,

cananlarımız.

Oysa onlar sadece mehmed değil, mehmetçik değil. Öyle bir yürek var ki o yürek dedelerinin, atalarının yüreği gibi aslan parçası.

İşte tam 100 yıl öncesinde sizin gibi mehmedlere söylenmiş bir dua bir hutbe. Sanki bugün sizin için, sizler için okunmuş bir dua.



“Kahraman askerlerim!..



Din-i mübîn'imize, vatan-ı azîz'imize kasteden düşmanlara açtığımız bu mübârek gazâ ve cihad yolunda bir an azîm ve sebâttan, fedakârlıktan ayrılmayınız! Düşmana arslanlar gibi savlet ediniz! Zira hem devletimizin, hem fetvâ-yı şerîfe ile cihad-ı ekbere dâvet ettiğim üçyüz milyon ehl-i İslâm'ın hayât-ı bekâsı sizlerin muzafferiyyetinize bağlıdır. Mescidlerde, Kâbetullâh'ta Huzûr-u Rabbü'l-âlemîn'e kemâl-i gayret ve huşû ile yönelmiş üçyüz milyon ma’sûm ve mazlûm mü'minin kalbinin duâ ve temennileri sizinle beraberdir.



Asker evlâdlarım!..



Bugün üzerinize yüklenen vazîfe şimdiye kadar dünyada hiçbir orduya nasîb olmamışdır. Bu vazifeyi ifâ ederken bir vakitler dünyayı titretmiş olan Osmanlı ordularının hayırlı halefleri olduğunuzu gösteriniz ki, din ve devlet düşmanları, bir daha mukaddes topraklarımıza ayak atmağa, Peygamber Aleyhisselâm’ın nûrlu kabir yerini ihtivâ eden mübârek Hicaz arâzîsinde istirâhatini ihlâle cür'et edemesin! Dinini, vatanını, asker nâmusunu silâhı ile müdâfaa etmeyi, Pâdişah'ı uğrunda ölümü göze almayı bilir bir Osmanlı ordu ve donanması mevcûd olduğunu düşmanlara te’sir edecek bir sûretde gösteriniz!..



Hakk ve adâlet bizde, zulüm ve kötülük düşmanlarımızda olduğundan, düşmanlarımızı kahretmek için Cenâb-ı Âdil-i Mutlak'ın Samedânî inâyeti ve Peygamber-i Zîşân'ımızın ma'nevî imdâdı bize yâr-u yâver olacağında şüphe yokdur. Bu cihaddan mâzîsinin zarârlarını telâfî eden şanlı ve kuvvetli bir devlet olarak çıkacağımıza emînim. Şehîdlerimiz şühedâ-yı sâlifeye (geçmişteki şehidlere) zafer müjdesi götürsün; sağ kalanlarımızın ise gazâsı mübârek, kılıcı keskin olsun!..”



Beşinci Mehmed (Reşad) (1909-1918):



Amin

Amin

Amin



Not : Nasipse yarında başka bir duaya amin diyelim. İNŞAALLAH

Selâm ve dua ile.