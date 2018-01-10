Tamamen Doluyuz, 9 Ocak 2018'de Cevahir Sahneleri Salon 2'de prömiyerini gerçekleştirdi

İstanbul Devlet Tiyatrosu 2017-2018 tiyatro sezonunun dokuzuncu yeni oyunu ile perdelerini açmaya devam ediyor.

Becky Mode'un yazdığı, Lale Eren Dalsar'ın çevirisini yaptığı oyunun yönetmeni Elif Erdal. Dekor ve kostüm tasarımı Batuhan Bozcaada'ya, ışık tasarımı Akın Yılmaz'a ait. Müziklerini Orhan Enes Kuzu'nun yaptığı oyunun dramaturgu Günay Ertekin.

Oyunun konusu kısaca şöyle: Sam, konservatuarın oyunculuk bölümünden mezun bir gençtir. Kendi alanında iş bulamadığı için, şehrin en lüks restoranlarından birinde rezervasyon görevlisi olarak çalışmaktadır. Tek isteği mesleğini yapabilmek ve gittiği oyunculuk görüşmelerinin birinden olumlu cevap almaktır. Ancak hali hazırda, çalıştığı restoranın bakımsız bodrum katında, üç kişinin işini tek başına üstlenerek, Noel tatilinin yoğun rezervasyon trafiğine yetişmeye çalışmaktadır. Üstelik, bir yandan patronlarının mantıksız istekleri, zengin müşterilerin akıl almaz kaprisleriyle ilgilenip, bir yandan da ailesini ve dostlarını mutlu etmeye çalışmaktadır. Bakalım Sam içine düştüğü bu trajikomik ortamdan kendini kurtarıp, asıl işine geri dönebilecek midir?

Tek kişilik oyunda ana karaktere Efe Erkekli hayat verirken, birçok sürpriz sanatçı da sesiyle oyuna katkıda bulunuyor. Tamamen Doluyuz 21 Ocak 2018 Pazar gününe kadar Cevahir Sahneleri Salon 2'de izlenebilir.