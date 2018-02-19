Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya'nın Şehrin tarihi değerlerinin tespiti, toplanması ve koruma altına alınarak gelecek nesillere aktarılması gayesiyle kurduğu Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi Müzesine yapılan eser bağışları her geçen gün artıyor.

Polatlı 'nın kırsal mahallelerinde ikamet eden vatandaşlar, kırlardan bulduğu, ailesinden kalan tarihi malzemeleri zimmet karşılığında POTA Müzesine bağışlıyor.

POTA Müzesine onlarca eser bağışlayan Ilıca Mahalleli Avcı Hasan Şentürk, bağda, bahçede, çobanlık ve avcılık yaparken kırsal alanda bulduğu Sakarya Savaşından kalan muhimmat parçalarının müzede emin ellerde olduğunu bildiğini ve bunun mutluluğunu yaşatığını söyledi.

Hasan Şentürk, “ toplayıp özenle sakladığım tarihi eserlerin POTA müzesinde adımla birlikte teşhir edilmesi beni çok heyecanlandırdı, duygulandırdı. Yarın ben rahmeti rahmana kavuşunca torunlarım, çocuklarım bu müzeye gelecek adımı okuyacak, Sakarya Savaşından kalan malzemelere bakarak dedeleriyle onur duyacaklar. Belediyenin bu müzesine daha eser getireceğim.” diye konuştu.

Pota Genel Koordinatörü Kadim Koç, POTA Müzesine bu güne kadar bir çok vatandaşın bağışta bulunduğunu bunlardan birinin de Hasan Şentürk olduğunu dile getirdi.

Kadim Koç, ''Hasan Şentürk'ün şahsında 'Malzeme Bağışla Adın Yaşasın' kapanyasına katılarak müzemizi zenginleştiren tüm vatandaşlara teşekkür ediyorum. Polatlı'nın tarihi değerlerini korumayı amaçlayan bu kampanyaya tüm hemşerilerimizi davet ediyorum. Bu müze hepimizin'' dedi.

POTA müzesine, kasatura, matara, top mermisi kovanı, şarapnel parçaları, mermi çekirdeği, mermi kovanı, mermilerin deldiği taş parçaları ile geçmişte evlerde kullanılan çeşitli eşyalar bağışlandı.