Tarihi bir dönemeçteyiz

Eyüphan Kaya

Yakın tarihimize siyasi lider olarak damgasını vuran liderlerin başkanlık sistemi hakkında kanatlarına bakıldığı zaman vatandaşlarımızın kahır ekseriyeti başkanlık sistemini içeren anayasa paketine EVET oyu vermeleri lazımdır diye düşünüyorum.

Başkanlık tartışmalarını Cumhurbaşkanına endeksli tartışmak ayıptır, eksikliktir, güven yoksunluğu olduğuna inanıyorum.

Türkiye'de yeni bir sistem kurulmasına yönelik çalışmalar geçmişte de birçok siyasi lider tarafından gündeme getirilmişti.

ERBAKAN:CUMHURBAŞKANINI HALK SEÇMELİ



İcra organının daha kudretli olması ve süratli çalışabilmesi için reisicumhurun tek dereceli olarak halk tarafından seçilmesi ve icrai organın düzeninin başkanlık sistemine göre tanziminin yapılması gerekmektedir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

TÜRKEŞ:TEK BAŞKAN TEK MECLİS OLMALI.

Eski MHP Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş, sistem değişikliğine ilişkin görüşlerine 1979 yılında yayımlanan "Temel Görüşler" adlı kitabında yer vermişti. Türkeş, kitabın, "Güçlü İktidar Güçlü İrade, Tek Başkan Tek Meclis Sistemi"

YAZICIOLĞU: BİZ BAŞKANLIK SİSTEMİNİ SAVUNUYORUZ.

Eski BBP Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu da bir röportajında cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesini savunduklarını bildirmişti.

Yazıcıoğlu, sistem değişikliğine ilişkin, şunları kaydetmişti: "Parlamenter sisteme göre cumhurbaşkanının yetkileri çok fazla. Başkanlık sistemine göre yetkileri çok az. Bunu da yerli yerine oturtmak gerekiyor. Tercih yapılmalı. Başkanlık sistemi mi, parlamenter sistem mi? Biz başkanlık sistemini savunuyoruz."

ECEVİT:BAŞKANLIK SİSTEMİ TÜRKİYE İÇİN TEHLİKELİDİR.

Allah, Türkiye'yi benzer bir yönetim sisteminden korusun. Başkanlık sistemi, Türkiye için çok tehlikeli olur" demişti.

DEMİREL:BAŞKANLIK İÇİMDE UKDEDİR

Ben aslında isterdim ki Türkiye’de başkanlık sistemini yapalım. İçimde ukdedir yapamadık. Çünkü devlet büyük, ülke büyük, halk çok dinamik. Biz bu ülkeyi idare edemiyoruz. Ülkeyi idare edememe gelip giden hükümetlerin kusuru da olabilir, içinde vardır ama genelde sistemde değişiklik yapmamız lazım.'' demişti.

ÖZAL:BEN BAŞKANLIK SİSTEMİ DİYORUM.

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, sistem değişikliğini savunan isimler arasındaydı. Özal, "Başkanlık sistemi diyorum ben, başkanlık sistemi tabii Fransa gibi değil daha çok Amerika'ya yakın. Sebebini şöyle tahlil ediyorum; bakanların benim kanaatime göre bizim tecrübelerimize göre parlamento dışından olması lazım. Çünkü 6 senelik parlamento hayatımda şunu gördüm.

BAKANLAR VE VEKİLLER ARASINA PROBLEMLER GİRİYOR

Bakanlarla milletvekilleri arasına devamlı problem giriyor. Çünkü bakanın da milletvekilinin de seçim kaygısı vardır. Aynı yerde veya aynı grupta olmadıkları takdirde birbirlerine zıt hareketler yapıyorlar ve dejenerasyon başlıyor."

Buyurun kardeşlerim tercih senin, Ecevit yönetimini özlüyorsan Hayır diyebilirsin. Herkes kendi oyundan sorumludur.

Ben Evet diyenlerdenim, birilerinin kaşına gözüne hayran değilim, bir çok açıdan yarar getireceğine inandığım için Evet diyeceğim inşallah.

İnternethaber.com’dan alıntıdır.