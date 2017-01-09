TARİHİ BİR GÜN; ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ

Ergün Aydoğan / CHP Balıkesir Milletvekili

Rejim değişikliği eleştirilerine verilen cevap rejimi değiştirmiyoruz yönetim sistemini değiştiriyoruz şeklindedir. Rejimden kastedilen ‘Cumhuriyet’ ise, evet ‘Cumhuriyet’ adı devam etmektedir. Ancak gerçek şu ki; on dört yıllık AKP iktidarında değişmeyen ne kaldı ki.

Tüm anayasacıların itirazlarına rağmen; Anayasa tekniğine aykırı çok ivedi olarak, toplumun ilgili tüm kesimleri tarafından tartışılarak yapılması gereken ‘Anayasa değişiklikleri’ hiç tartışılmadan TBMM gündemine, bugüne gelindi. Geneli üzerinde ki görüşmeler bugün başlayıp, yine çok hızlı bir şekilde geçirilmeye çalışılacak. Geçer mi? geçmemeli…

Düne kadar kendilerini ülkenin ‘zencisi’ sayan, sistem tarafından itildiklerini ve dışlandıklarını, yönetimlerden uzak tutulduklarını iddia eden, kendi ifadeleriyle dünün; zencileri, bugünün sarsılmaz muktedirleridirler. Vesayet şikayetçileri; en büyük vesayetçi olmuşlardır.

Siyasi varlık nedenleri; laik, demokratik cumhuriyet sistemi ve onun kurucu önderlerine karşıtlıklarıdır. Geçmişte bu anlayışa yönelik eleştirilerde ilk söylenen canım; siz de niyet okuyorsunuz, bırakın niyet okumayı, bunların öyle; rejimi değiştirmek, toplumu belli kalıplara sokmak gibi bir niyeti söz konusu değil…

Peki bugün gelinen nokta nasıl izah edilebilir?

Sistem tarafından dışlandık diyenler on dört yıldır ülkeyi tüm güçleriyle, olanakları istedikleri gibi lehlerine kullanarak; hukuku, yasaları, kuralları da aşan bir anlayışla yönetmiyorlar mı?

Anayasa ve hukuku yok sayan bir anlayışla; fiili yani yasadışı iş ve işlemler yapmıyorlar mı?

Evet yapıyorlar ve istiyorlar ki; yarattıkları fiili durumu anayasaya uyduralım.

İstenen budur. Ülkenin bu kadar çok sorunu varken; öncelik bu değildir. Elbette birilerinin önceliği budur ama ülkenin önceliği bu değildir.

Bu değişikliği savunanların gerekçeleri;

-Koalisyonlar olmasın, istikrar olsun, kararlar daha hızlı alınabilsin, reform süreçleri hızlansın, ekonomi daha hızlı büyüsün…

-Biz bunu kendimiz için istemiyoruz, bizden sonra istikrar bozulmasın gibi gerçeklerden uzak birçok gerekçe ortaya atılmaktadır.

Acaba gerçek bu mudur? Gerçekten bu Anayasa değişikliği ile Türkiye; gelişmiş modern, çağdaş demokratik ülkeler sistemini mi benimseyecek? Dünyada, yapılan değişikliğe uygun bir yönetim modeli var mıdır?

Koalisyonlar olmasın lafı o kadar çok kullanılıyor ki; sanki on dört yıldır koalisyon var. Bu on dört yıllık tek parti iktidar sürecinde öyle bir istikrarlı süreç yaşanmış ki; terör sona ermiş, ülke bir huzur adası olmuş, ekonomi tüm zamanların büyüme rekorunu kırmış, refah seviyemiz dünya standartlarının üzerine çıkmış! Oysa Türkiye tarihinde yaşamadığı kadar istikrarsız bir süreç, bunalımlı bir dönem yaşamaktadır. Yine herkesin ittifakla sorduğu gibi iktidar yani Erdoğan’ın bugüne kadar yapmak isteyip de yapamadığı ne vardır? Ne yapmak istemiş de yapamamıştır.

Değişiklik maddelerini daha önce yazdık, özü; parti devleti, yetkilerin tek elde toplandığı tek adam rejimi, kaldı ki değişikliği isteyenler aceleden ne yapacaklarını bile bilmiyorlar.

Aklı başından tüm bilim insanları ve otoritelerin ortak görüşü; böyle bir yönetim modeli demokrasinin geliştiği hiçbir ülkede yoktur. Bu yönetim modeli, anlayışı Türkiye’yi hedef aldığı demokratik ülkelere değil daha çok; otoriter, otokratik, tek adam yönetim anlayışı olan ülkelere yaklaştıracağı endişesidir.

Demokrasilerde; güçlü kurumlar, yetkilerin paylaşımı, denge denetim sistemi vardır. Getirilmek istenen değişiklikte; denge denetim tamamen yok edilmiş, tüm yetkiler tek elde toplanmıştır. Bırakınız demokrasisi gelişmiş ülkeleri diktatör denilen Esad’ın bile bu kadar geniş, sınırsız yetki yoktur.

Dolayısıyla bu süreç durdurulmalıdır. Bu değişiklik ülkenin yararına değildir. Bunun böyle olduğunu AKP’liler bile bilmektedir, ancak sesleri çıkmamaktadır. Bakın bu siyasi iradenin bugüne kadar sayısız hatası ve yanlışı vardır. Her defasında; aldatıldım, kandırıldım demektedir. Ama bunun faturasını ülke olarak hepimiz ödemekteyiz. Kurumlar olmaz, kurullar, hukuk işlemez; ortak akıl, kolektif akıl olmazsa bu tür yanılmalar her zaman olur.

TBMM’de öylesine bir baskı uygulanıyor ki; bu düzenlemenin yanlışlığına inanan çok sayıda AKP milletvekili olmasına rağmen sesi çıkmıyor. Tecrübeli, AKP içinde ve devlette çok önemli görevler yapmış bir yönetici; evet bu düzenleme yanlış ama çaresiz ‘evet’ diyeceğim, çok sıkı takip ediyorlar(takip altındayız) çünkü bunlarla uğraşamam, siyaset yapmayacağım tamam ama çoluk çocuğum var bu baskı karşısında dayanamam diyor. Bu örnekte nasıl bir süreçten geçtiğimizi açıkça ortaya koymaktadır.

Bu bir rejim değişikliğidir, bu bir karşı devrimdir bu; laik, demokratik sosyal hukuk devletine son verme değişikliğidir. Bu değişiklik ‘geçmemelidir’.

Bugünden itibaren TBMM’de süreci yakından takip edeceğiz.

Soru, görüş ve düşünceleriniz için; ergun.aydogan@yahoo.com.tr