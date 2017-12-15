Tarım Bakanlığı ve üniversite işbirliği köprüleri atıldı

Halim Utlu / Gazeteci

Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. A.Haluk Özen, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erman, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Belgin Sarımehmetoğlu, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Tahsin Fendoğlu, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ergin Dursun ve Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Demir'in katıldığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba’nın başkanlığındaki özel toplantı, 14 Aralık 2017 tarihinde TİGEM(Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü) Sosyal Tesisleri’nde yapıldı ve toplantıda; üniversiteler ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı işbirliğinin köprüleri atıldı.

Üniversitelerle işbirliği

Üniversitelerin rektörleri ve dekanlarıyla bir araya gelen ve bilim insanlarıyla toplanmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Bakan Dr. Fakıbaba, gıdada ve tarımda son yıllarda başarılı gelişmeler yaşandığını, bu süreçte diğer paydaşların yanı sıra, üniversitelerle işbirliği içerisinde hareket edilmesinin de etkisinin olduğunu belirtti.

Toplantıya,Bakanlık müşteşarı ve bazı yardımcıları ile bazı genel müdürlerin de katıldığı öğrenildi.

Ortak projeler üretilecek

İllerde, tarım ve hayvancılıkla ilgili dinamiklerin bir araya gelmesinin önemine dikkat çeken Bakan “Toprağın korunmasında, sulamanın yapılmasında, gübrelemede, tohumun toprağa atılmasında, bitkinin gelişim sürecinde, hayvan yetiştiriciliğinde, yani tarım sal üretimin tüm aşamalarında bilimin sunduğu imkânlardan faydalanmamız gerekiyor.

Bakanlık olarak yürütmüş olduğumuz tarımsal faaliyetlerimizde üniversiteler, sivil toplum örgütleri, üretici örgütleriyle birebir hareket edip onlarla beraber ortak projeler üreteceğiz.” dedi.

Üniversiteler, tarım ve sanayideki birikimleri paylaşmalı

Tarımsal üretimimizin artırılması ve gıda güvenilirliğinin sağlanması noktasında, üniversitelerdeki ziraat fakülteleri ve veterinerlik fakültelerinde akademik görüşlere önem verdiklerine vurgu yapan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba, "

Hayvancılık ve bilginin öncülüğünde, bilimle beraber yürümek bakımından üniversiteler önemli. Üniversiteler, tarım da, sanayide, siyasette, yani her alanda birikimlerini toplumla, üreten kesimle, idarecilerle paylaşmalıdırlar.

Dünya ile rekabet edebilmenin yolu, tarım ve hayvancılıkta

Sizlerin birikimlerinizi, gıda, tarım ve hayvancılık sektörümüze ne kadar yansıtabilirsek, o oranda daha sağlıklı, kaliteli ve verimli bir üretim gerçekleştirebiliriz. Bilgiyi, teknolojiyi, insan kaynağımızı, kaynaklarımızı çok iyi değerlendirmek zorundayız. Dünya piyasalarında rekabet edebilmenin, tarımda, hayvancılıkta var olabilmenin çıkış yolunun bu şekilde olacağını düşünüyorum.” şeklinde devam etti.

Fakültedeki bilim insanları, toplantıda olacak

Dr. Fakıbaba, tarımsal üretimimizin artırılması ve gıda güvenilirliğinin sağlanması noktasında, üniversitelerdeki ziraat fakülteleri ve veterinerlik fakültelerinde akademik görüşlere önem verdiklerini, artık il ziyaretlerinde üreticilerle gerçekleştirdikleri programlarda, mutlaka ziraat fakültesi ve veteriner fakültesindeki bilim insanlarının da bulunmasının faydalı olacağını söyledi.

Üniversiteler, STK, üretici örgütleriyle,ortak projeler üretilecek

Tarım Bakanı Dr.Fakıbaba, konuşmasını şöyle sürdürdü;" Toprağın korunmasında, sulamanın yapılmasında, gübrelemede, tohumun toprağa atılmasında, bitkinin gelişim sürecinde, hayvan yetiştiriciliğinde, yani tarımsal üretim in tüm aşamalarında bilimin sunduğu imkânlardan faydalanmamız gerekiyor.İllerde, tarım ve hayvancılıkla ilgili dinamiklerin bu yüzden bir araya gelmesi lazım.

Bakanlık olarak yürütmüş olduğumuz tarımsal faaliyetler imizde üniversiteler, sivil toplum örgütleri, üretici örgütleriyle birebir hareket edip onlarla beraber ortak projeler üreteceğiz.

Modern basınçlı sulama sistemlerine, ciddi oranda destek veriliyor

Bilimin öncülüğünde ülkemizi daha üretken ve daha müreffeh kılabiliriz.” Bakan Fakıbaba, sulama ile arazi toplulaştırma çalışmalarının koordineli bir şekilde yürütülmesinin önemini özetledi ve tarımsal sulama da su israfının önüne geçmek ve vahşi sulamayı sona erdirmek için, modern basınçlı sulama sistemlerine ciddi oranda destek verdiklerine dikkat çekti.

Toplantıdan memnun ayrılan, zaman zaman da düşündüklerini çok kısa özetleyen rektörler ve dekanlar, böyle bir görüşmenin düzenlenmesinden dolayı duydukları memnuniyeti ifade ettiler.

Bakanlık ve üniversite işbirliği, diğer bölgelerde de devam edecek

Rektörler ve dekanlar, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı nın çiftçi ve üreticilerle, üniversiteleri bir araya getirmesine dönük yürütülen süreci, bundan böyle çok daha yakından takip edeceklerini ve bu süreçte bilimsel anlamda her tür katkıyı vermeye hazır olduklarını, devleti ve ülkeyi ilgilendiren çok özel projeler ve araştırmalara çok daha ağırlık vereceklerini söylediler.