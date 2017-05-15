Tarımın, Kuşların Cennetini Üzme! "Nallıhan Kuş Cenneti"

İlhan Cantürk

TEMA Vakfı Ankara Temsilciliği Türkiye’nin önemli tarım ve sulak alanlarından Nallıhan Kuş Cenneti’ne düzenlediği gezi ile kömüre ve kurulması planlanan termik santrale dikkat çekti.

Türkiye’nin gıdasını üreten önemli tarım alanlarına kömür ocakları ve kömürlü termik santraller kurulması planlanıyor. TEMA Vakfı, bu durumun gıda güvencesine ve tarımsal üretime vereceği zararlara dikkat çekmek üzere Türkiye çapında “Kömür Üzer” sloganıyla bir kampanya başlattı. Kampanya boyunca TEMA gönüllülerinin katılımıyla düzenlenen etkinliklerle Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına, tarım alanlarındaki kömür yatırımlarına izin vermemesi için çağrılar yapılıyor.

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde de Çayırhan B adıyla Nallıhan Kuş Cenneti ’nin yanı başında yeni bir kömürlü santral projesi planlanıyor.

TEMA Vakfı Ankara Temsilciliği çok sayıda gönüllüsü ile İklim ve Enerji uzmanı Önder Algedik ve Nallıhan Turizm Gönüllüleri Derneği Başkanı Mustafa Bektaş’ın rehberliğinde santralin etkileyeceği alanlara inceleme gezisi düzenledi. 1994 yılında koruma altına alınan Türkiye’nin önemli kuş türlerine ev sahipliği yapan Nallıhan Kuş Cenneti, mevcut santralin etkileri, bölgenin tarım, turizm potansiyelleri gezi süresince tartışıldı. TEMA Vakfı Ankara Temsilcisi Nevzat ÖZER; “ ülkenin kömür odaklı enerji politikaları verimli tarım toprakları, su varlıkları ve sulak alanlarımıza, temiz hava hakkımıza yönelik ciddi riskler oluşturmaktadır” dedi.

En az 740 hektarlık alan yok olacak.

Mevcut ÇED Raporu na göre termik santral alanı ve kül deposunun 740,3 hektarlık bir alanı kapladığını, bu alanın %65’inin verimli tarım alanı olduğunu ifade eden ÖZER; kömür santralinin yaratacağı sakıncaları şöyle sıraladı.

İç Anadolu ’nun batısında önemli meyve sebze üretiminin yapıldığı bölge de tarım ve toprak ciddi bir şekilde etkilenecek. Sadece yatırım alanı değil, santral yılda 1 milyon ton kül üretecek külün savrulmasıyla çok daha geniş alanda toprak, su ve bütün canlılar etkilenecek.

Kömür sahası susuzlaştırılacak.

Kömürün güvenli şekilde çıkartılması için sahanın susuzlaştırılması gerekir, aksi takdirde maden sahasını su basar. Sahanın susuzlaştırılması, o sahada var olan tüm suyun çekilip başka bir yere boşaltılması anlamına gelir. Var olan su döngüsü bozulur, suyun sahadan uzaklaştırılmasıyla sulu tarım yapma imkanı kalmaz.

Kömür suyu asitleştirecek.

Kömür çıkarılırken, kömürün su ve hava ile teması asit oluşturur. Asidik hale gelen su, ulaştığı diğer su kaynaklarını da kirletir. Su insanlar ve tarım için kullanılması olanaksız hale gelir.

Santral sadece kendini soğutmak için günde 40 bin ton su kullanacak.