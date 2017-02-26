Tarımsal AR-GE Proje hibe desteği, 300 binden 3 milyona çıktı

Halim Utlu / Gazeteci

Patlayıcı özellikte olmayan amonyum nitratlı gübre üretim sistemleri yanında, etkili mikrobiyal, organik ve nano gübrelerin geliştirilmesi de destek kapsamına alındı…

Tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu öncelikli konularda; özel sektör Ar- Ge kültür ve kapasitesinin geliştirilmesi, yeni tür, çeşit, teknoloji, model, ürün vb. geliştirilmesi, çıktıların; çiftçiler ve tarımsal sanayicilere aktarılması amacıyla düzenlenen ve desdeklenen, tarımda Araştırma Geliştirme (Ar- Ge) desteği, bu yıl tüm rekorları alt üst etti ve tam 10 kat artırıldı.

Her bir tarımsal araştırma ve geliştirme (AR-GE) projesine verilecek destek tutarı, 300 bin liradan, 3 milyon liraya çıkarıldı. Tescil, patent ve sertifikasyon giderleri, yurtiçi seyahat/nakliye giderleri, alet, makine, teçhizat, yazılım ve donanım giderleri proje kapsamında değerlendiriliyor…

Hayvancılık işletmelerinin maliyet analizi

Kültür bitkilerindeki zararlı organizmalara karşı yerli bitki koruma ürünlerinin geliştirilmesi, Hayvancılık işletmelerinde (büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı) iklim bölgelerine göre optimum işletme ölçeklerinin belirlenmesi ve maliyetlerinin araştırılması, verimlilik ve ekonomik analizlerinin yapılması, Endemik ve ticarete konu olan süs bitkilerinin ıslahı,Yerel kışlık sebze ıslahı, yarı-yol materyallerinin üretimi ve çeşit geliştirilmesine yönelik çalışmalar, Veteriner tıbbi ürünlerin geliştirilmesi, üretilmesi ve etkinliklerinin belirlenmesi.

Arı, su, ipek böceği, y.tohum, pet yemi,tarım makinesi ürünlerinin geliştirilmesi

Arı ve ipek böceği ürünleri (polen, propolis, arı sütü, arı zehri, bal mumu vb.) özelliklerin belirlenmesi ve üretim teknikleri ile yeni ürün geliştirilmesi, Yeni pet yemleri ve teknolojileri geliştirilmesi, Tarımda verim artırıcı, maliyetleri düşürücü her türlü yerli tarım makinelerinin geliştirilmesi,

Hayvancılık ve su ürünlerinde verim artışına yönelik ıslah, yetiştiricilik sistem ve teknoloji geliştirilmesi, Yağlı tohumlu ve yem bitkilerinde yerli çeşitlerin geliştirilmesi ve üretime kazandırılması gibi, her bir projeye 3 milyon TL’ye kadar hibe desteği veriliyor…

Destekten yararlanmak isteyenlerin, 4 Nisan 2017 tarihine kadar Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü’ne başvuru yapması gerekiyor.

Tam 10 kat artırıldı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından hazırlan "12. Proje Çağrısı" Programı çercevesinde, 4 Nisan 2017 tarihine kadar devam edecek başvurular başladı. Yeni proje çağrısında Tarımda Araştırma Geliştirme (Ar- Ge) desteği 10 kat artırıldı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın her yıl araştırma projelerine yönelik kullandırdığı destek programı kapsamında, 2017 Ar-Ge Destek Programı için, proje başına geçen dönemden farklı olarak destek miktarı 10 kat artırıldı. Destek tutarı, 2017 için 300 bin liradan, 3 milyon liraya çıkarıldı. Destekten yararlanmak isteyenlerin, 4 Nisan 2017 tarihine kadar başvuru yapmaları gerekiyor.

Destek 2007 başladı

Araştırma- Geliştirme Destek Programı 12. Proje Çağrısı Başvuru Kılavuzu’nda destek programı ile ilgili şu bilgilere yer veriliyor;

“Bakanlığımızca Tarım Kanunun 19/g maddesine dayanarak, Ar-Ge projelerine 2007 yılından itibaren Bakanlığın ve sektörün ihtiyacı olan konularda, Araştırma Geliştirme faaliyetlerinin yerine getirilebilmesi için, üniversiteler, sivil toplum ve çiftçi kuruluşları, meslek kuruluşları ve özel sektör tarafından hazırlanan Ar-Ge projeleri desteklenmektedir.

Programın amacı; tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu öncelikli konularda; özel sektör Ar- Ge kültür ve kapasitesinin geliştirilmesi, yeni tür, çeşit, teknoloji, model, ürün vb. geliştirilmesi, çıktıların; çiftçiler ve tarımsal sanayicilere aktarılması."

Üst limit 3 milyon lira

Başvuru kılavuzunda bakanlık tarafından sağlanacak mali kaynak ile ilgili olarak ” Program kapsamında Bakanlıkça, proje bütçesinin en fazla yüzde 70’i oranında destekleme ödemesi gerçekleştirilmekte olup, Bakanlığın mali destek üst limiti KDV dâhil 3.000.000 (üç milyon) TL’dir. Yürütücü kurum tarafından taahhüt edilen eş finansman, başvuru sahibi yürütücü kurum/ kuruluş tarafından karşılanması zorunludur. Yürütücü kurum, kendilerinin karşılamak zorunda oldukları eş finansmanı, öz kaynaklarından sağlayabilecekleri gibi, proje ortaklarından, iştirakçilerden veya bankalardan temin edebilirler.” bilgisi yer alıyor.

Kimler başvurabilir?

Bu program kapsamında; özel sektör, sivil toplum ve çiftçi kuruluşları ile meslek kuruluşları, üniversiteler başvuru yapabilecek. Kurum/kuruluşlar çağrı dönemi içerisinde yürütücü olarak sadece bir proje ile başvuruda bulunabilirler. Program kapsamında kurum/kuruluşlar en fazla iki devam eden projede yürütücü olarak yer alabilecek. Proje yürütücüsü olarak en az lisans mezunu Türk vatandaşları yer alabilirler. Proje Başvuru Klasörü, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü’ne (TAGEM) elden, kargo veya posta yolu ile ulaştırmaları gerekiyor. Son başvuru tarihi 7 Nisan 2017 Cuma saat 18:00 olarak belirlendi.

DESTEKLENECEK VE DESTEKLENMEYECEK KALEMLER;

Desteklenecek kalemler

1-Tescil, patent ve sertifikasyon giderleri,2- Yurtiçi seyahat/nakliye giderleri, 3-Alet, makine, teçhizat, yazılım ve donanımlar, 4-Taşınır malzeme ve sarf malzemeleri,5-Araştırmanın gerektirdiği tohum, ilaç, gübre, hormon ve benzeri girdi alımları, 6-Anket, deneme, analiz, ekonometrik modelleme, danışmanlık(en fazla iki danışman için on biner TL’yi geçmeyecek şekilde), kısa süreli işçilik (ayda 10 günden az süreli) ve benzeri hizmet alımları,

7- Proje konusuyla ilgili toplantı, konferans, sempozyum ve benzeri yerlere seyahat (ulaşım, katılım bedeli, konaklama ve iaşe bedeli dahil) ücretleri,8- Projede kullanılan cihaz, ekipman, sera ve benzeri (bina, laboratuvar gibi yapılar hariç) bakım onarım giderleri,

Kesinlikle desteklenmeyecek kalemler

1-Bina, arazi alımları ve kiralamaları, 2- Mali hizmet maliyetleri (özellikle havale maliyetleri, sigorta, banka maliyetleri vb.). 3-Her türlü sermaye kullanım maliyeti, promosyon malzemesi, pazarlama ve ticari amaçlı reklâm giderleri, 4- Proje hazırlama, başvuru ve sözleşme giderleri, gelişme ve sonuç raporları ile bunlara ait basım giderleri,

5- Projenin sonuçlarının ticari uygulamaya dönüştürülmesi için yapılacak giderler,6- Halihazırda başka bir fon kaynağından finanse edilen kalemler, -- Proje ile doğrudan veya dolaylı ilgisi olmayan diğer giderler, 7- Isıtma, aydınlatma, haberleşme ve su giderleri, 8- İnşaat ve altyapı giderleri, 9- Proje kapsamında çalışacak personele ödenecek ücretler,

2017 yılında desteklenecek öncelikli proje konuları:

Bahçe bitkileri;1- Endemik ve ticarete konu olan süs bitkilerinin ıslahı,2-Yerel kışlık sebze ıslahı, yarı-yol materyallerinin üretimi ve çeşit geliştirilmesine yönelik çalışmalar,3-Meyve ve bağda abiotik ve biotik stres koşullarına dayanıklı çeşit ve anaç geliştirilmesi,

Bitki sağlığı:1- Kültür bitkilerindeki zararlı organizmalara karşı yerli bitki koruma ürünlerinin geliştirilmesi,2-Depodaki zararlı organizmalara karşı mücadele olanaklarının geliştirilmesi,3- Bitki zararlıları ile mücadelede biyolojik ve biyoteknik mücadele yöntemlerinin kullanımı,4-Metil Bromide alternatif çevre dostu yeni fumigantların geliştirilmesi,

5- Ricania simulans ile mücadele olanaklarının araştırılması,6- Önemli bir karantina organizması olan Xylella fasdiosa’nın vektörlerinin belirlenmesi ve bu vektörlerle mücadele olanaklarının araştırılması,7-Yaş meyve ve sebzelerde zararlı organizmalarla mücadelede fumigasyon metotlarının geliştirilmesi,

Tarım ekonomisi; 1- Ülkemizin ihracat potansiyelini tespit etmeye yönelik olarak hedef ve rakip pazarlardaki arz, talep ve mevcut durumların belirlenmesi, 2-Hayvancılık işletmelerinde (büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı) iklim bölgelerine göre optimum işletme ölçeklerinin belirlenmesi ve maliyetlerinin araştırılması, verimlilik ve ekonomik analizlerinin yapılması, 3- Tarımsal destekler, politikalar, programlar ve projelerin etki analizleri, 4- Hastalık ve zararlıların bitkisel ve/veya hayvansal üretimde sebep olduğu kayıpların ekonomik analizi,

Hayvan sağlığı; 1- Hayvan hastalıkları teşhis metotlarının geliştirilmesi ve etkinliklerinin artırılması, 2- Veteriner tıbbi ürünlerin geliştirilmesi, üretilmesi ve etkinliklerinin belirlenmesi,

Gıda ve yem; 1- İhracat potansiyeli yüksek bitkisel ürünlerden (üzüm, incir, kayısı, kestane, fındık vb.) katma değerli ürünlerin geliştirilmesi, 2- Gıda ve yemlerde taklit ve tağşişin tespit edilmesine yönelik yeni, hızlı-ekonomik analiz metotlarının ve ürünlerinin geliştirilmesi, 3- Fitoplanktonun gıda, yem ve bitki besleme materyali olarak kullanılmasına yönelik teknolojilerin geliştirilmesi,

4- Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliğinde fonksiyonel sınıfları (renklendiriciler, koruyucular, tatlandırıcılar, antioksidanlar vb.) belirlenmiş olan gıda katkı maddelerinin doğal kaynaklardan üretilmesi,

5- Arı ve ipek böceği ürünleri (polen, propolis, arı sütü, arı zehri, bal mumu vb.) özelliklerin belirlenmesi ve üretim teknikleri ile yeni ürün geliştirilmesi, 6- Yeni pet yemleri ve teknolojileri geliştirilmesi,7- Yem katkı maddelerinin yerli kaynaklardan geliştirilmesi,

Hayvancılık ve su ürünleri; 1- Ülkemiz deniz ve iç sularında yayılım gösteren istilacı türlerin tespiti, mücadele yöntemlerinin belirlenmesi ve alternatif su ürünlerinin ülke ekonomisine kazandırılması, 2- Hayvancılık ve su ürünlerinde verim artışına yönelik ıslah, yetiştiricilik sistem ve teknoloji geliştirilmesi,

Tarla bitkileri; 1- Doğal maddelerden, tarımsal ürün ve atıklar ile tarımsal endüstri atıklarından boyar madde elde edilmesi ve tekstil sektöründe kullanımı, 2- Bitki ıslahında biyoteknolojik yöntemlerin geliştirilmesi,3- Yağlı tohumlu ve yem bitkilerinde yerli çeşitlerin geliştirilmesi ve üretime kazandırılması, 4- Pamukta yerli çeşit geliştirme, geliştirilen çeşitlerin tanıtımı ve yaygınlaştırılması,

Toprak-su kaynakları ve tarımsal mekanızasyon; 1- Patlayıcı özellikte olmayan amonyum nitratlı gübre üretim sistemlerinin geliştirilmesi, 2- Piyasaya arz edilecek nitelikte yerel kaynaklardan etkili mikrobiyal, organik ve nano gübrelerin geliştirilmesi, 3- Tarımda verim artırıcı, maliyetleri düşürücü her türlü yerli tarım makinelerinin geliştirilmesi....

Başvuru klasöründe neler olmalı?

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Ar-Ge Destek Programı 12. çağrı kapsamında proje başvurusu için, aşağıdaki belgelerin http://www.tarim.gov.tr/TAGEM/Menu/7/Ar-Ge-Destek-Programi internet adresinden indirilerek, başvuru kılavuzundaki talimatlara göre doldurulması ve istenen diğer belgelerle birlikte bir başvuru klasörü içerisinde TAGEM'e iletilmesi gerekiyor.

a) Başvuru sahibi kurum/kuruluş üst yazısı (TAGEM'e hitaben yazılmış),

b) Proje Formu (tüm bilgi ve eklerin yer aldığı),

Proje Formu bir suret hazırlanmalı, tüm imzalar eksiksiz olmalı, poşet dosya kullanılmadan, başvuru klasörü içerisine delgeç vasıtasıyla delinerek takılmalı. Projenin içeriğinde bulunan tüm belgeler (proforma fatura, teknik şartname vb.) başvuru klasörüyle birlikte teslim edilmeli.

Ayrıca Projeye ilişkin tüm belgelerin taratılmış hali ile Word formatında hazırlanan proje önerisinin, dijital kopyası bir adet CD'ye kaydedilmeli, CD üzerine Proje Formu ile projenin ismi yazılmalı ve başvuru klasörüne eklenmeli,

c) Proje Formu (Kör):

İçinde kurum ve kişi bilgileri ile eklerin bulunmadığı proje formunun, PDF hali bir adet CD'ye kaydedilmeli, CD üzerine Proje Formu (Kör) yazılmalı ve başvuru klasörüne eklenmeli,

d) Ortaklık Beyannamesi,

e) Ticaret Sicil Gazetesi ve İmza Sirküleri Örneği (Başvuruda bulunan yürütücü kurum/kuruluş özel bir şirket ise gereklidir),

Proje Formu ve diğer belgeler doldurulurken, standart Proje Formu formatına bağlı kalınmalı ve formda yapılan bilgilendirme ve yönlendirmelere titizlikle uyulmalı.

Başvuru adresi

Proje Başvuru Klasörü, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'ne (TAGEM) (Araştırma ve Teknoloji Geliştirme Kampüsü İstanbul Yolu Üzeri, No:38, 06171 Yenimahalle / ANKARA) hitaben yazılarak, yürütücü kurum üst yazısı ekinde, elden, kargo veya posta yolu ile ulaştırılması gerekiyor.

Başvuru takvimi

12. Çağrı kapsamında başvuruların alınmasına,kılavuzun TAGEM internet sitesinde ilan edilmesiyle başlanmış oluyor. Başvuru yapılabilecek son tarih de 07 Nisan 2017 Cuma saat 18:00 olarak belirlendi. Bu tarihten sonra yapılacak başvuruların kabul edilmeyeceği,posta, kargo veya başka sebeplerden kaynaklanan gecikmelerden, TAGEM'in sorumlu olmayacağı ifade edildi.