TARTIŞMA YARATAN KHK’LER

Ergün Aydoğan

Kalıcı hale gelen OHAL (Olağanüstü Hal) uygulamaları…

TBMM, BY pas edilerek, KHK’lerle (Kanun Hükmünde Kararname) yönetilen ülke…

Başkanlık modeline tam geçilmeden, başkanlık kararnameleri ile alınan kararlar…

Son çıkarılan 695 ve 696 sayılı kararnameler ve bir maddesi iktidar cephesi AKP ve Devlet Bahçeli dışında toplumun tüm kesimlerinde ciddi tartışma ve endişe yarattı.

En çok tartışma yaratan madde, 696 sayılı KHK ile OHAL uygulamalarına ilişkin 8 Kasım 2016’da çıkarılan yasanın 37.maddesine bir ‘fıkra’ ekleyerek ‘’Resmi bir sıfat taşıyıp taşımadıklarına veya resmi bir görevi yerine getirip getirmediklerine bakılmaksızın 15/7/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket eden kişiler hakkında birinci fıkra hükümleri uygulanır.’’ Yani cezai sorumsuzluk uygulanır denmektedir.

Buradaki ‘resmi sıfatı olmasa bile 15 Temmuz darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket eden kişileri cezai sorumsuzluk’ kapsamına alınması toplumda infiale yol açmıştır.

Buradan birilerinin durumdan vazife çıkaracağı, kendisi gibi düşünmeyenleri cezalandırma yoluna gideceği endişesi oluşmuştur. FETÖ ile mücadelede ilgili ilgisiz konularda bazı kişilerin, sevmediği veya rakip gördüğü kişileri FETÖ’CÜ olmakla suçlayarak şikayet ettiğine bakılacak olursa bu maddeyle getirilen cezai sorumsuzluk uygulamasının toplumda tedirginlik yaratması son derece doğaldır.

Kraldan çok kralcıların olduğu ülkemizde bu madde, çok tehlikelidir. Kafalardaki bir başka soru devletin resmi organları, yetkilileri hangi konuda yetersiz kalmıştır da ‘resmi sıfatı ve görevi olmayanlara’ görev ve sorumluluk yüklenmiştir? Resmi sıfatı ve görevi olmayanların yapacağı sorumsuz, ölçüsüz davranışlardan, yarattığı/yaratacağı tehlikelerden kim sorumlu olacaktır? Sorumsuz/ölçüsüz davranışların ‘kılıfı’, darbeyle mücadele mi olacaktır?

Ülkeyi yönetenler OHAL’e alıştı, KHK’leri sevdi. TBMM’ye gerek görmeden ülkeyi yönetiyor.

695 sayılı KHK ile 2756 personel ihraç edildi. TSK’da emekliye sevk edilen, kendi isteğiyle emekli olan, istifa eden bir başka sebeple ayrılan 22 subayın rütbesi alındı…

Bütün partilerin CHP, MHP, HDP’nin de desteklediği taşeron işçiye kadro verilmesi mecliste yasal düzenleme yapılmak yerine KHK tercih edildi. İktidar muhalefeti dışlayarak taşerona ‘sana ben kadro verdim’ oyunu bana vereceksin mesajı mı vermek istiyor. 696 sayılı KHK ile taşeron işçilerin sürekli işçi kadrosuna geçmesi, 4 Aralık 2017 itibariyle çalıştırılmakta olanları kapsayacak. 4/C (geçici) personel statüsü kaldırılacak, bu statüdeki personel 4/B (sözleşmeli) statüsüne geçirilecek.

696 sayılı KHK ile Şeker Kurumu, TAPDK kapatıldı...

Yargılama sürece devam ederken, mahkumiyet kesinleşmeden, masumiyet karinesi yok sayılarak tek tip kıyafet düzenlemesine geçildi…

695 sayılı KHK ile 7’si dernek, 7’si vakıf olmak üzere 17 kurum kapatıldı.

696 sayılı KHK ile Askeri Fabrika ve Tersane İşletmeleri Anonim Şirketi (ASFAT A.Ş.) kuruldu.

696 sayılı KHK ile Danıştay’a 16, Yargıtay’a 100 üye kadrosu oluşturuldu. Oysa 2016’da yapılan yasal düzenlemeyle Danıştay ve Yargıtay’ın kadroları düşürülmüştü…

Ülkeyi yönetenler OHAL’e alıştı, KHK’leri sevdi…

Muhalefet ayak bağı, TBMM zaman kaybı olarak görülüyor…?