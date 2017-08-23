TATİL VE BAYRAM İÇİN YOLA ÇIKACAK SÜRÜCÜLERE UYARILAR!

İlkay Kalkan

Kurban Bayramı tatilinin 10 güne çıkması ile birlikte karayollarındaki trafik te yoğunluğun hızla artacak, Bayram için yola çıkacak sürücüler dikkat etmeli. Sevdiklerinize kavuşup kucaklaşabilmek için trafik kurallarına uyalım, yakınlarımıza ve sevenlerimize bayramı zehretmeyelim.

ANODER Başkanı Kalkan’ın açıklamaları şöyle:

Bayram öncesi ve sonrası yollardaki trafik yoğunluğu diğer zamanlara göre en az yüzde 50 oranında artacak bu durum ise kaza sayısında da benzer oranlarda artışa sebebiyet verecektir. Kurban Bayramı tatilinin 10 güne çıkarılması ve birçok vatandaşımız için bu durumun yazın son tatil olanağı gibi görülmesi bu oranları çok daha yukarılara taşıyacaktır. Vatandaşlarımızdan ricamız tüm bu olumsuz öngörülere rağmen sevdiklerinize kavuşup kucaklaşabilmek için trafik kurallarına uyalım, yakınlarımıza ve sevenlerimize bayramı zehretmeyelim. Bayramımızı sevdiklerimizle birlikte neşeli bir şekilde geçirebilmek için öncelikle, aşırı hızın yolu değil hayatı kısalttığı, trafikte bir yanlışın tüm doğruları götürdüğü, araç kullanırken telefona değil kurallara kulak verilmesi gerektiği, yolların kıralı değil kuralı olduğunu asla unutmamalıyız.

-Aracınızın bakımını yaptırın-

Ayrıca trafik kazaları nı en aza indirmek için öncelikle araçlarımızın bakımlarını yaptırmalıyız. Araçların fren, balata, lastik, ön takım, elektrik sistemi, hidrolik sistemi, motor yağı, anti friz vb. konularındaki bakımları da yetkili servislerde mutlaka yapılmalıdır. Özellikle araçların fren bakımları son derece önemli bir husustur. Çünkü bayramlarda yolcu sayısı ve yükü artmaktadır. Aracıyla bütünleşmiş sürücüler bu değişimi algılayamayarak kaza yapabilmektedirler. Araçta taşınabilecek yolcu ve yük miktarı aracın belgesindeki değeri de geçmemelidir. Gereğinden fazla yük aracın sürüş kararlılığını etkiler, fren mesafesini aşırı uzatır. Sürücünün günlük kullanımından daha ağır olan aracını yüksek hızlarda kullanması, frenlerin ısınmasına ve fren mesafesinin uzamasına neden olur. Ayrıca 6 yıldan yaşlı lastikler teknik özelliklerinden çok şey kaybeder, fren mesafesini uzatır. Bu hususa da dikkat edilmelidir. Yüklü araç sürücüsünün önündeki araçla arasındaki takip mesafesini günlük kullanımına kıyasla artırması önemli bir önlem olabilir.

-Dinç ve dikkatli olmak için molalar verin-

Araçlarınızdaki ilk yardım çantası, üçgen reflektör, yangın söndürme cihazı gibi önem arz eden ekipmanların yola çıkmadan önce tam ve eksiksiz olduğu da kontrol edilmelidir.

Aracın bakımı kadar sürücünün dinç ve dikkati açık olması da son derece önemlidir. Bu noktada Yolculuk öncesi iyi uyunarak ve mutlaka dinlenmiş olarak yola çıkılmalı, 2 saatte bir kısa süreli de olsa mola verilerek dinlenilmeli ve ideal olanı 6 saat, maksimum ise 8 saat araç kullanılmalıdır.

-Seyahat planlaması yapın-

Kazalar, uzun yol tecrübesi fazla olmayan sürücülerin biran evvel hedeflerine ulaşma çabası neticesinde genelde mola yerleri öncesi veya varılacak noktaya kalan son 50-100 kilometre aralığında ve 16.00-20.00 saatleri arasında gerçekleşmektedir. Bu noktadan hareket edecek olursak, dinlenmeden yola çıkmak ve yol esnasında yorgunluğa direnmek kazaya davetiye çıkarmaktır. Yola çıkmadan önce seyahat planlaması yapıp mola yerlerinizi ve seyahat saatlerinizi belirleyip, 2 saatten fazla aralıksız araç kullanmayın. Ayrıca seyir halinde iken cep telefonu ile görüşülmemeli, alkollü ve uykusuz trafiğe çıkılmamalıdır. Yollarımızdaki tadilat çalışmalarına dikkat edilmeli, bu tarz çalışmalar için daima dikkatli olunmalıdır.

-Anlık bir hatanın faturası ağır olur!-

Sürücülerimizin şunu da unutmamaları gerekir, aşırı özgüven hata yaptırır. Ben çok iyi şoförüm diyerek kurallara rivayet etmezseniz, sürüş zamanınızı yorgunluğun üst sınırlarında zorlarsınız anlık bir hatanın faturasını ağır ödeyebilirsiniz.

Unutmamamız gereken bir diğer unsur ise trafik kazalarında emniyet kemerinin yüzde 45 oranında ölümü engellediğidir. Kısa uzun fark etmez her sürüşünüzde emniyet kemerinizi takın araç içinde arka koltuklarda dahil herkesin kemerini takmasını sağlayın.

TÜİK verilerine göre kusurların yüzde 88,69'u sürücüden, yüzde 8.99'u yayaya bağlı nedenlerden, yüzde 1,05'i yol kusurlarından, yüzde 0,42'si yolcu kusurlarından, yüzde 0,85'i ise araç kusurlarından kaynaklanmaktadır. Kazalarda, ağır tonajlı araçların neden olduğu trafik kazası oranı yüzde 31, otomobillerin neden olduğu trafik kazası oranı ise yüzde 60 olarak tespit edilmiştir. İnsana bağlı trafik kazalarının sebepleri arasında başta gelen hususlar; aşırı hız, hatalı sollama, direksiyon başında uyuma ve emniyet kemeri takılmamasıdır. Ölümlü kazalarda emniyet kemeri kullananların yüzde 24'ü hiç zarar görmeden kazayı atlatmakta, emniyet kemeri kullanmayanlarda bu oran yüzde 6'ya kadar düşmektedir.

Bizler tüm önlemlerimizi alalım, tüm kurallara harfiyen uyalım ki Kurban Bayramımızı ne kendimize, nede başkasına zehretmeyelim. Şunu unutmayalım ki her şey kader değildir. önlem ve tedbir esastır. Dinimizde de kaderden önce tevekkül vardır. Siz tüm önlemlerinizi alın gerisini yüce Allah’a tevekkül edin.

-Trafik Canavarına dönüşen sürücüler…-

Her bayram yapılan uyarılara rağmen yaşadığımız acı tecrübeler ülke olarak bizleri üzmekte bayramlarımızın üzerine gölge düşürmektedir. Trafik canavarı na dönüşen sürücülerimiz hem kendileri ve yakınlarının hayatları ile oynamakta hem de başkalarının canlarına kastetmektedir. Oluşan kazalar sonucu aileler yıkılmakta, çocuklar öksüz, yetim, analar evlatsız kalmaktadır. Lütfen kimsenin özellikle de sevdiklerinizin hayatını karartmayın, yakınlarınızın gözyaşının sebebi olmayın!

Son sözde vatandaşlarımızın bayram trafiğinde dikkatli araç kullanmalarını, kurallara mutlaka uymalarını, ilgili makamlarca gerekli önlemlerin alınmasını diler, bütün yurttaşlarımızın bayramını kutlar kazasız, güvenli yolculuklar, hayırlı bayramlar dileriz.