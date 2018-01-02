TAYYİP ERDOĞAN’IN, ABDULLAH GÜL’E RESTİ

Ergün Aydoğan

Adını bile anmadan, geçmiş cumhurbaşkanı… Yazıklar olsun… 16 Nisan Referandumunda ‘Evet’ demedi, ‘Hayır’cılarla birlikteydi… Kişi sevdikleri ile haşrolacaktır… Siyaset boşluk kabul etmez… Hayırdır, bir anda bu iştiyak, bu heves, bu hız, bu tepkisellik nereden çıktı?

Bu bozgunculuk nereden çıktı?

Bu ağırlıkta ilk kez Erdoğan’dan Abdullah Gül’e yönelik ağır sözler...

Tartışmanın, ayrışmanın fitilini son 696 sayılı KHK ateşledi. Güya Gül itiraz etmeseymiş Erdoğan bu KHK’da değişiklik yapabilirmiş!

Doğru değil. Ayrışma ve soğukluk uzun zamanda beri var. Fırsat-zaman kollanıyordu, o fırsat son KHK ile kullanılıyor. Abdullah Gül’ün ihtiyaç halinde görüş açıklamaya devam edeceğim açıklamasından sonra Erdoğan kılıcı çekti, ağır sözler sarf etmeyi sürdürdü. Erdoğan’a bakarak pozisyon alan milletvekili ve iktidar basınının kalemşorları salvoya başladı.

Bundan sonra; kardeşim Abdullah, dava arkadaşlığı, yol arkadaşlığı hepsi bitti…

Artık Abdullah Gül en büyük rakip, en büyük düşman! Abdullah Gül Kemal Kılıçdaroğlu ile eşdeğer tutularak hakaret, saldırı, itibarsızlaştırma, değersizleştirme ve bugüne kadar yaşanan tüm olumsuz olayların müsebbibi sayılacaktır.

Davaya ihanet eden adam… Dava arkadaşlarını yarı yolda bırakan adam… Geçmişte bu harekete engel olan, harekete burun kıvıranlarla birlikte olan adam suçlaması görecek.

En büyük FETÖ’cü ilan edilecek… Gezi olaylarına destek veren… Cumhurbaşkanlığı görev sürecinde iktidara gerekli uyarıları yapmayan, iktidarın tuzağa düşmesine göz yuman, iktidarın yıpranmasını kollayan… Rakiplerle, dış güçlerle iş tutan adam olarak suçlanırsa kimse şaşırmasın. Çünkü artık en büyük tehdit Abdullah Gül görülmektedir.

Devlet Bahçeli’nin, Erdoğan gibi ağır bir dil ‘çürümüş siyasetçi’ tanımlaması ile Erdoğan’la dayanışmasını sürdürüyor.

Erdoğan’ın karşısına, hayır bloğunun savunduğu ‘parlamenter sistemi’ esas alan yönetim modelini isteyen kesimlerin adayı olarak çıkılmasından korkulmaktadır. Abdullah Gül’ün, başkanlık sisteminin esas alan 16 Nisan referandumuna karşı olduğu bilinmektedir.

Abdullah Gül, Erdoğan’ın karşısına aday olarak çıkar mı?

Toplumun önemli bir kesimine göre Abdullah Gül’ün siyasi risk alma iradesi göstermeyeceği, Erdoğan’la kavgayı göze alamayacağı için böyle bir yarıştan kaçınacağı ve aday olmayacağı görüşü hakimdir. Ancak Erdoğan’ın ağır saldırıları ve uzun süredir gözlenen iç ve dış siyasi gelişmelerin Abdullah Gül’ü aday olmaya zorunlu kılacağı iddiaları temelsiz değildir.

Denilebilir ki nerede kaldı; kardeşim Abdullah?

E, o zamanda zorlama bir kardeşlikti. 2007 seçimleri sonrası Erdoğan’ın kafasında cumhurbaşkanı adayı Abdullah Gül değildi. Erdoğan’ın kafasında başka isimler vardı. Erdoğan’ın kafasındaki başka isimleri Abdullah Gül ve Bülent Arınç kabul etmedi. Üçümüzden biri, ya sen, ya biz dediler. Erdoğan o günkü koşullarda kardeşim Abdullah çıkışını yapmak zorunda kaldı.

Şimdi Abdullah Gül’e gelecek en önemli eleştirilerden biri ‘sen nasıl olur da, seni kardeşim’ diyerek aday gösteren birisinin karşısına çıkarsın? Sen nasıl olurda ‘harekete karşı olanlarla’ birlikte hareket edersin? Senin bu yaptıkların kardeşlik hukukuna sığar mı, olacaktır.

Erdoğan ve çevresi, Erdoğan ve Erdoğan’ın istediği kişilerin, çizdiği siyasi alanın dışındaki bütün talepleri hainlik, davaya zarar veren hareket olarak görmektedir. Bu anlayış dışındaki davranışların tümü millete karşı yapılmış bir hareket, düşmanlarla, bölücülerle, hainlerle işbirliği olarak görülmektedir.

Erdoğan bu çıkışıyla, Abdullah Gül’ü adaylık minderine çekmeye çalışıyor.