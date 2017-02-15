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TBMM’de AKP sıralarına seslendik

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İbrahim Özdiş

TBMM’de AKP sıralarına seslenerek, “İktidarınız döneminde halkı ötekileştirip terörist ilan ettiniz” dedim.

Geçtiğimiz hafta Başbakan Binali Yıldırım’a Cumhurbaşkanı’nın ‘Evet’ kampanyasına katılmasının ‘Anayasal suç olup olmadığını’ ve ‘Suriyelilerin referandumda oy kullanmasını’ sorarak konuların kamuoyunda tartışılmasını sağladım, bu kez de söz alarak 15 yıllık AKP iktidarını eliştirdim. ‘Hayır’ı savunan insanları korkutmak ve bıktırmak için AKP’nin baskı politikası yürüttüğünü ifade edip, konuşmamda şu görüşlere yer verdim:

TARİHE KARA BİR LİKE OLARAK GEÇECEK

“Getirmeye çalıştığınız Anayasa değişiklik teklifinin tek adamlığa, diktatörlüğe geçiş olmadığını iddia ediyorsunuz. Peki, "hayır"ı savunan kişilere gözaltı, tutuklama, tehdit neden yapılıyor?

Daha Anayasa değişikliği kabul edilmeden bunları yapıyorsanız, geçtiği takdirde neler yapacağınızı kestirmek zor değil. 15 yıldır iktidardasınız hangi yetki size yetmedi? On beş yıldır tek başınıza ülkeyi yönettiniz. Her seçimde, Türkiye'yi daha iyi yöneteceğiz dediniz, doymadınız, yetinmediniz. Halkı görmezden geldiniz. On beş yıl önce kömüre muhtaç insanlar hâlâ kömüre muhtaç. On beş yılda ülkenin her tarafına korku iklimi saldınız. Sizden olmayanı ötekileştirdiniz, terörist ilan ettiniz. Bu siyaset anlayışınız, tarihe kara bir leke olarak kaydedilecektir, bunu da bilesiniz.”

 

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