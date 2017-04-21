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"Team Aurora", Senkronize Buz Pateni “Kempen Trophy” yarışmalarında şov yaptı

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"Team Aurora", Senkronize Buz Pateni “Kempen Trophy” yarışmalarında şov yaptı
Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü senkronize buz pateni takımı "Team Aurora", Belçika’nın Turnout kentinde yapılan Senkronize Buz Pateni “Kempen Trophy” yarışmalarında şov yaptı.

Yarışmada, Türkiye’yi temsil eden buz pateni ekibi, junior kategorisinde, elde ettiği 57.92 puan ile ikinci oldu ve Türkiye'ye gümüş madalya kazandırdı. 

Spora desteğimiz artarak devam edecek

Kısa süre önce faaliyete başlayan senkronize buz pateni ekibinin başarısından gurur duyduğunu ifade eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Yenimahalle Belediyesi’nin spora ve sporcuya desteği artarak devam edecek. İlçemize tam donanımlı pek çok spor tesisi kazandırdık. Bu tesislerden amatör sporcularımızın yanı sıra tüm halkımız istifade ediyor. Biz elimizden geleni yapıyor, karşılığını da alıyoruz.  Amatör sporlara yapılan yatırımların karşılığında, böyle güzel sonuçlar görmek, bizleri mutlu ediyor. Teknik kadro ve sporcuları kutluyorum" diye konuştu.

Sırada Bosphorus var

Takım şimdilerde ise; 26-27 Mayıs tarihlerinde yapılacak olan Bosphorus kupası için aralıksız çalışmaya devam ediyor.

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