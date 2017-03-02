TEK KİŞİLİK; DEVLET…

Ergün Aydoğan / CHP Balıkesir Milletvekili

Konuşması gereken hukukçuların bir kısmının konuşabildiği, yazabildiği bu günlerde; Güncel Hukuk dergisinin Şubat sayısında Prof. Dr. Sultan Tahmazoğlu Üzeltürk önerilen yönetim modelini en yalın bir dille özetlemiş, kalemine sağlık hocam.

Getirilen değişikliğe eksen kavram olan cumhurbaşkanı hem devletin başıdır, hem de yürütme yetkisini TEK başına kullanmaktadır…

Cumhurbaşkanı 1982 Anayasasında karşı imza ile veya yasama organı ile birlikte kullanacağı tüm yetkilerini artık TEK başına kullanacaktır…

OHAL KHK’ları artık sadece cumhurbaşkanı tarafından çıkarılabilecek ve ilan edilebilecektir… Kararname çıkarma yetkisi, fesih yetkisi, üst düzey yöneticileri atama yetkisi, yasaları veto etme yetkisi…

Kararnamelerin münhasıran kanunla düzenlenmesi gereken alanlarda yapılamayacağına ilişkin hüküm uygulama bakımından yanıltıcıdır. Çünkü farklı görüşlere rağmen uygulamada kanun hükmünde kararnamelerle düzenlenmesi açıkça yasaklanmadıkça anayasaya açıkça kanunla düzenlenir ifadesine yer verse bile KHK ile düzenleme yapmak mümkündür…

Cumhurbaşkanının kanunları veto yetkisi bulunmaktadır. Cumhurbaşkanının kanunları geri göndermesi halinde Meclis’in salt çoğunluğu ile kabul emesi gerekmektedir 600/301. Cumhurbaşkanı önce kanunları veto edip ardından kararname çıkarması veya kararname varsa çıkacak kanunları veto etmesi teorik olarak mümkündür. Parlamentonun oluşum biçimi dikkate alındığında cumhurbaşkanı hilafına kanun çıkarmak mümkün değildir ama çıkarılması halinde veto yetkisi ile engellenebilmesi de mümkündür.

Yasama organı bütçe kanunu ile yürütmeye karşı bir fren oluşturamayacaktır. Yasama organının elinden bütçe yapma yetkisi alınmaktadır.

Cumhurbaşkanı tek başına seçimleri yenileyebilmektedir. Meclisin seçime gitme kararı için 360 milletvekilinin olur vermesi gerekir… Cumhurbaşkanı siyasi sorumsuzdur. Meclis soruşturması ve yazılı soru sadece cumhurbaşkanı yardımcılarına ve bakanlara yöneltilebilir. Fakat cumhurbaşkanı için bu durum söz konusu değildir…

Cezai sorumluluk ise bir suç işlediği iddiası ile mümkün olabilmektedir. Soruşturma açılması için 301, soruşturma kararı için üye tam sayısının 3/5’inin 360 gizli oy, yüce divana sevk kararı için 2/3 400 milletvekili kabul ederse gönderilecektir (bu imkansız bir sayıdır). Cumhurbaşkanı hakkında soruşturma açılmasına karar verilmeden önce, TBMM’de bu konuda üye tam sayısının salt çoğunluğu ile soruşturma önergesi verilmesi aşamasında ki bu bir ay kadar bir zaman dilimidir, cumhurbaşkanı seçim karar alabilecektir. Bu ihtimal Demokles’in kılıcı gibi Meclis’in başında durmaktadır.

Bu eleştiriler karşısında tamam; seçime gidilecek seçimde halka hesap verecek demek gerçeği yansıtmamaktadır.

Weimar Almanya’sında başkana kararname çıkarma yetkisi verilmiştir (m.48/2). 1930’da 98 kanun 5 kararname çıkarılırken, 1931 yılında kanun sayısı 34’e düşmüş, çıkarılan başkanlık kararnamesi sayısı ise 44’e çıkmıştır. 1932 yılında ise, çıkarılan kanun sayısı 5’e inerken başkanlık kararnameleri 66’ya yükselmiştir. Bu yıllar arasında parlamentoda oturum günleri 94’ten 13’e inmiştir. Yani başkan yasama organının elinden yasama yetkisini neredeyse almıştır.

Kararname yetkisi yasamaya müdahale değildir diyenlere en çarpıcı örnek Weimar Almanya’sıdır. İki yıl içinde kararname sayısı 5’ten 66’ya çıkarken, kanun sayısı 98’den 5’e düşmüş. Meclis oturum yapamaz hale gelmiş 94’ten 13’e inmiş.

Bu anayasa değişikliğine neden ihtiyaç duyuldu; cumhurbaşkanı anayasaya uymadığı, yetkilerini aştığı için, fiili durumu hukuki hale getirmek. Kararname yetkisi alan Cumhur/Başkanı durur mu? İstediği alanda, istediği kadar kararname çıkarabilir mi? çıkarabilir. Hayır, çıkaramazsın, dur diyecek hukuki bir merci var mı? Hayır yok. Cumhur/Başkanının yargısından ve halka gitmekten başka!

Soru, görüş ve düşünceleriniz için; ergun.aydogan@yahoo.com