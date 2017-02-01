TELEFON ÜCRETİ TARTIŞMASI

Mevlüt Mürsel Uzun / 0 532 371 00 18

CHP Adana milletvekili Elif Doğan Türkmen’in meclis tarafından ödenen 1 milyon 200 bin liralık telefon faturasının ardından 700 bin liralık ikinci bir faturanın daha çıkması kamuoyunda tepkilere neden olmuştur. Hani biz de bir deyim vardır “Devletin malı deniz yemeyen domuz” diye. CHP’li kadın milletvekilinin yaptığı da aynen buna uyuyor. Bu kadına sormak gerekir acaba telefon ücretini kendi cebinden ödemiş olsaydı bu kadar meblağ tutarında konuşması mümkün olurmuydu. Böyle bir kabarık faturanın gelmesine kadın milletvekilin hem telefon konuşmaları, hem de Adana’da ki seçmenlerine gönderdiği mektuplar neden olmuştur.

TBMM görev yapan vekillerine tanıdığı telefon ve posta masrafı gideri olarak bir yıl içinde sadece iki maaş tutarındadır. Milletvekili Elif Doğan’ın yaptığı yazılı açıklamasında kendisini suçlu görmediğini belirterek “Sorumlunun ben olduğunu düşünmüyorum” derken özrün kabahatinden büyük olduğunu ortaya koymuştur. Madem ki bu hak sana tanınmış fakir fukaranın ve yetimlerin hakkını düşünerek bu savurganlığı yapmamalıydın.

Meclis CHP milletvekilinin bu hovardaca kullandığı telefon ücretini bu kadından tahsil etmelidir. Olayın üzerinden bir hafta geçtiği halde iki sözlerinin birinde fakir-fukara edebiyatı yapan CHP yetkililerinden tatmin edici bir cevap gelmemiştir. Bunu şayet bir AK Partili milletvekili yapmış olsaydı davulu boyunlarına takar tokmakla vura vura dünyaya ilan ederlerdi. Bu konuda muhalefetin sözcülüğünü yapan Hürriyet, Cumhuriyet ve Sözcü gazeteleri de bu konudan tek satır olsun söz etmedi.

Kadın milletvekili açıklamasının bir yerinde konuşma ücretinin bu kadar geleceğini bilmiyordum diyor. Mademki kusurunu samimi olarak kabul ediyorsun, öyle ise millete ödettirmektense kendin öde de yetimlerin hakkını koruduğunu bilelim.

Bazı vurdumduymazlar tarafından bu konu belki hafife alınarak bu da meselemi diyebilirler. Ülkesini seven, fakir fukarasını düşünenler için hiçte sanıldığı kadar hafife alınamaz. 1 milyon 200 bin lira parayla değeri 75 bin lira olan otomobilden 16 tane alınır, kırsal kesimde değeri 100 bin lira olan daireden 12 tane alınır, asgari ücretin 1400 lira olduğunu düşünürsek 857 işçinin maaşı ödenebilir.

Millete 1 milyon 200 bin lira telefon konuşma ücretini ödeten CHP Adana milletvekili Elif Doğan Türkmen’in bu savurganlığı parti genel başkanı Kılıçdaroğlu’na sorulduğunda verdiği cevap “Yapılan harcamaya kanunsuz diyemiyorsunuz ama etik değil…adama sorarlar sen niye bu hakkı verdin arkadaş” Hesapsız kitapsız konuştuğu telefonun parasını millete ödeten milletvekilinin yaptığı nasıl ki mantıksızsa, Kılıçdaroğlu’nun verdiği cevapta aynı mantıksızlığı yansıtmaktadır. Şayet milletin tepkisinden çekinmese hazinenin başında madem ki AK Parti bulunuyor; aferin milletvekilime iyi yapmış diyecek.

CHP yetkilileri kadın milletvekilini savunurken TBMM Başkanlık Divanı üyeleri için telefon faturalarında meclisin sınırsız kullanma kararı olduğunu söylüyorlar. Oysa milleti temsil eden herkesin görevli olduğu alanda israfı önlemek, tasarrufa önem vermek konusunda devletini ve milletini düşünmesi gerekmezmi?