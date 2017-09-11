Hatice Kasapoğlu / Editör

TEMA Nikah Ürünleri’ni tercih eden çiftler, TEMA Vakfı ’nın tüm Türkiye’de gerçekleştirdiği faaliyetlere kaynak sağlayarak gelecek nesiller için umut yeşertiyor.

TEMA Vakfı; davetiye, nikah kartı ve ahşap magnet gibi ürünlerden oluşan TEMA Nikah Ürünleri’ni çiftlerin beğenisine sunuyor. TEMA Nikah Ürünleri ’nin çiçekler, yapraklar, lale, kuşlar ve orman gibi çeşitleri bulunuyor. Ürünlerde kullanılan ağaç malzemenin tamamı sürdürülebilir orman yönetim ilkelerine göre yönetilen FSC sertifikasına sahip ormanlardan geliyor. FSC sertifikasına sahip ormanlarda ekosistem bütünlüğü, ağaç varlığı ve biyolojik çeşitlilik korunuyor.

TEMA’nın çalışmaları için kaynak oluyor

TEMA Nikah Ürünleri’ni tercih eden çiftler, TEMA Vakfı ’nın tüm Türkiye genelinde yürüttüğü çalışmalara kaynak sağlamış oluyor. Bu kapsamda TEMA Vakfı’nın çocuklar için doğa eğitimleri, hukuksal ve yerel savunuculuk çalışmaları, doğal varlıkları ve biyoçeşitliliği koruma çalışmaları, kırsal kalkınma projeleri, bilimsel temelli doğa araştırmalarının hayata geçirilmesi gibi faaliyetlerine destek sağlanıyor.

Evlenirken, doğaya da bir armağan vermek isteyen çiftleri, TEMA Nikah Ürünleri’ni kullanmaya davet ediyoruz.

Umut Yeşertiyoruz!