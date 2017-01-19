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Temeli 2016’nın Kasım ayında atılan Halil İbrahim Sofrası’nın inşaatı son hızla ilerliyor

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Temeli 2016’nın Kasım ayında atılan Halil İbrahim Sofrası’nın inşaatı son hızla ilerliyor
Halil İbrahim Sofrası’nın inşaatını gezerek incelemelerde bulunan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, “Sosyal ve kültürel belediyeciliğin bir gereği olarak ilçemizin ihtiyaç duyduğu tesisleri yapmaya devam ediyoruz” dedi.

5 bin 300 metrekarelik alana inşa edilen Halil İbrahim Sofrası’nda beton arme inşaatının yüzde 85’i, genel inşaatın ise yüzde 38’i tamamlandı. İnşaat alanını ziyaret eden Başkan Mustafa Ak, çalışmalar ile ilgili bilgi aldı. Keçiören’e yıllardır hizmet veren Halil İbrahim Sofrası’nı ihtiyaçlara daha iyi cevap vermesi amacıyla yeniden inşa ettiklerini belirten Başkan Ak, “Halil İbrahim Sofrası’nda otopark sorunu bulunuyordu. Otopark sorununu çözmek için alt katına otopark yapacağız. İçerisinde toplantı ve yemek salonumuzun yanı sıra, hızlı nikahların gerçekleştirileceği nikah salonumuz ve küçük salonlarımız da bulunacak” dedi.

 

İnşaatı tamamlanarak hizmete açıldığında Halil İbrahim Sofrası, 1200 kişilik çok amaçlı salon, 2 adet toplantı ve seminer salonu, çok amaçlı VİP salon, nikah salonu ve fuaye alanı, açık teras, kokteyl ve organizasyon alanı, bebek bakım odası, 4 adet gelin odası ve otopark alanlarından oluşacak. ​

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