Temizleme işi bitti mi?

Ergün Aydoğan

Fikir Devlet Bahçeli’den, eylem AKP’den…

Devlet Bahçeli 5 Ocak 2018’de Adana’da AKP tarzı, AKP destekli mitingde; kadınlar bir tarafta, erkekler bir tarafta, katılanların çoğu AKP’li… Belediye hizmetlerinin toplu açılış ve temel atma töreninde AKP tarzı; bilmem kaç bin hizmet açılışı… söylemler AKP endeksli; bütün dünya Türkiye’ye karşı, AKP ve MHP cumhur ittifakı ile bunlara karşı!

Sadece bunlar milli! Bunların dışında herkes gayri milli, vatan haini!

Konuşma candan değil, camdan (promter)…

‘’MHP verdiği sözü tutar… Millete hizmet aşkımızı küçümsemeye çalışıyorlar…

CHP, İP, HDP, FETÖ, PKK, bir kısım siyaset eskileri (Abdullah Gül kastediliyor), şer güçleri ile beraberdir…’’

Devlet Bahçeli daha önceki konuşmasında ‘’Sn başbakan yolun yol değil, bir yürekli insan gelir alayının hesabını senden sorar, yüce divana da postalar. İşte o gün yakın ne kadar omo varsa, ne kadar tursil varsa, ne kadar persil varsa, ne kadar temizlik malzemesi varsa alayını alacağım Haliç’e dökeceğim ve AKP’yi üç defa orada değil kırk defa yıkayacağım. Başbakanlıktan ayrıl gitmediğin ülke kalmadı, nereyi gözüne kestiriyorsan kaç oraya git…’’

Devlet Bahçeli AKP ve Erdoğan hakkında söylemedik söz bırakmadı bazen hakareti aşan sözler, bazen espriler kattığı karşıtlığından; koşulsuz, şartsız kendince memleket çıkarları için vazgeçti, birlikte olmaya karar verdi.

Ümüğünden tutup yüce divana götürmekten…

Mezhep temelinde ülkeyi bölüyorsun demekten…

Bölücü PKK ile işbirliği suçlamasından…

Abdullah Öcalan’la işbirliği suçlamasından…

Erdoğan kendi yargı sistemini kurmak istiyor suçlamasından…

Erdoğan’ı, bakanları ve AKP’yi yolsuzlukla suçlamaktan…

Ülke kaynaklarını yandaşlarına peşkeş çekme suçlamalarından vazgeçti…

Erdoğan’da, Devlet Bahçeli ve MHP için akla ziyan ağır sözlerinden, ithamlarından vazgeçti..

Vazgeçebilir. Tümü geride kaldı, bunlar o günün şartlarında siyaseten söylenmiş siyasi söylemlerdir de diyebilir. O günlerde söylediklerimden vazgeçtim de diyebilir, doğru değildi de diyebilir. Her türlü söylemi kendine uygun bulabilir. Bu kendi siyasi tercihi olacaktır.

Ancak AKP ile ittifakını haklı, meşru göstermek adına kendileri dışında kalan tüm siyasi oluşumları, kesimleri ve onlara gönül veren seçmenleri vatan hainliği derecesinde suçlaması; milli, gayri milli, memleket düşmanı gibi göstermesi kabul edilebilir değildir.

Bu dil, bu üslup ülkenin geleceğine yarar sağlamaz. Yüzde elli artı biri geçse de, geçmese de yaramaz. Ülkeye huzur ve barış getirmez. Hem ülkenin dört bir tarafı düşmanla çevrili, bütün şer güçleri üzerimize geliyor; bir ve beraber olma zamanı diyeceksiniz, hem de ayrıştıracaksınız, suçlayacaksınız, hakaret edeceksiniz…

Olmaz, olmamalı…

Bu kabul edilemez; dün hakaret ettiklerinizle bugün berabersin. Yarın ne olacağı belli olmaz.

Bu siyaset olamaz…