TEOG belirsizliği çocuğunuzu yıldırmasın

İrem Subaşı / Editör

TEOG sisteminde yapılması planlanan değişiklikler konuşulurken ortaya çıkan belirsizlikler, özellikle bu yıl sınava girmeye hazırlanan öğrencilerde ve ailelerinde kaygı ve strese yol açıyor. Çocukların bu dönemde yaşadığı kaygıların azaltılmasında anne ve babalara özellikle görev düştüğünün altını uzmanlar, “Çocuğa hedefine ulaşması için mutlaka plan yapması ve ders çalışmaya devam etmesi anlatılmalı” tavsiyesinde bulunuyor.

Üsküdar Üniversitesi NP Feneryolu Tıp Merkezinden Uzman Klinik Psikolog Selvinaz Çınar Parlak , ortaya çıkan kaygı ve stresle ilgili önemli tavsiyelerde bulundu.

Hedef için somut plan şart

Hedefleri olan, bu hedeflere ulaşmak isteyen öğrencilerin ne yapacaklarına ve hedeflerine nasıl ulaşacaklarına dair somut planları olması gerektiğini belirten Parlak, “Yeni model açıklandığında çocuklara yeni planları somutlaştırılabilir. Bu süre içerisinde de ölçme ve değerlendirmede farklı metotlar uygulansa da her çocuğun güncel eğitim müfredatından sorumlu olduğu, tüm öğrencilerin aynı koşullar içerisinde olduğu hatırlatılmalıdır. Kendi akranları ile aynı şartlarda ve okul- akademik bilgi üzerinden değerlendirilecekleri anlatılmalıdır” dedi.

Sistem değişse de değişmeyen ‘başarılı’ olmak

Çocuğun bu gelişmeler karşısında ders çalışmayı reddetmesi halinde anne ve babalara tavsiyelerde bulunan Parlak, “Ölçme ve değerlendirme yöntemi değişse de öğrenciler için asıl önemli olan değişmeyecek, başarılı olmak ve istediği lisede eğitim almak için yine okul öğrenmesi ve akademik bilgilerinin iyi olması gerecektir. Çocuklara ölçülen bilgi içeriğinin değişmeyeceği, okul öğrenmelerinin önemli olduğu sadece yöntem değişikliği olduğu hatırlatılmalıdır” dedi.

Öğrenmeye dair motivasyonlar desteklenmeli

Öğrenci velilerinin çocuklarını sakinleştirmeleri ve öğrenme konusundaki motivasyonlarını desteklemesi gerektiğini vurgulayan Selvinaz Çınar Parlak, şunları söyledi:

“Değişikliğe dair pek çok tartışma konusu var. Karamsarlığa ve umutsuzluğa kapılan öğrencilere velilerin umut aşılaması ve çocuklarının motivasyonunu gözetmesi önemli. Tüm öğrencilerin eşit şartlar altında olduğu, bilgi içeriğinin değişmeyeceği, değerlendiriciler ve yöntemler farklıysa da okul öğrenmesi iyi olan tüm çocukların hak ettikleri sonucu alacakları hatırlatılmalı ve bilgi edinmeye, öğrenmeye dair motivasyonları desteklenmelidir. İyi olan ve hak edenin hedeflerine ulaşabileceği, başarının rastlantısal olmadığı ve özellikle emeğin ve disiplinin sonuç getireceğine inanmaları önemli.”

Düzenli ders çalışmaya devam edilmeli

Uzman Klinik Psikolog Selvinaz Çınar Parlak, diğer tavsiyelerini de şöyle sıraladı:

“Öğrencilerin görev ve sorumlulukları açısından değişen bir şey olmayacak, akademik bilgilerinin güçlü olması, okul öğrenmelerini iyi olması gerekecek ve bu da düzenli ders çalışmak ile mümkün.

Yeni ölçme ve değerlendirme sistemi de tüm öğrenciler için aynı şartlarda olacaktır.

İstediği hedefe ulaşmak için yapması gerekenler değişmeyecek.

Öğrencilerin kaygı duyması olağan, belirsizlik netleşinceye kadar kaygı da devam edecektir ancak bu durum, tetikte olma hali yeni sistemi çabuk adapte olmalarını da sağlayacaktır.”