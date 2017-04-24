Tepebaşı Belediyesi 8. Uluslararası Sanat Çalıştayı; 24-28 Nisan 2017

Halim Utlu / Gazeteci

Ses getiren etkinlikleri hayata geçirmesiyle ile gören Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç,sanatsal projelere oldukça büyük önem veriyor. Hem yurt içi ve hem de yurt dışında büyük takdir gören Ataç,en son ödülünü 2 hafta önce

Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltraşlar Derneği (BRHD) tarafından Ankara'da düzenlenen “Sanata Katkı Kurumsal Ödülü”ne, layık görüldü ve “47.Büyük Sanat Buluşması"nda ödülünü aldı.

İşte bu başarılı çalışmalardan bir tanesi olan ve bu yıl Tepebaşı Belediyesi’nce 8’incisi düzenlenen Uluslararası Sanat Çalıştayı, 24 Nisan 2017 tarihinde başlıyor. Çalıştay, 28 Nisan'da Tepebaşı Belediyesi Merkez Sergi Salonunda açılacak sergi ile sona erecek.

3 önemli sanatsal etkinlik

Ataç'ın, Tepebaşı Belediyesi'nin, düzenlediği 3 önemli sanatsal etkinlik ile kentin, bir sanat ve kültür merkezine dönüşmesine

büyük katkı sağladığı, herkesin dilinden düşmüyor.Kent, toprağın binlerce yıllık macerası Pişmiş Toprak Sempozyumu ile bu alanda öne çıkarken,Sanat Çalıştayları da ses getiriyor.

​Şiir Buluşmaları ise yerli ve yabancı şairlerce yakından izleniyor. Her yıl şairler ve şiir severler,"Şiir Buluşmaları"nın ne zaman yapılacağını,kimlerin katılacağını,yeni şiirlerin sunulup sunulmayacağını merakla bekliyor.

204 sanatçıdan 301 eser

Bu 3 etkinlik, uluslararası kimlik kazanarak, sevenlerin gönlünde taht kurarken,adeta tescilli marka haline geliyor.

Düzenlenen uluslararası 7 sanat çalıştayı boyunca 204 sanatçının ürettiği 301 sanat eseri de, kent mirası içinde gerekli ilgiyi görüyor. Sanat çalıştaylarının kentle buluşma noktası ise Tepebaşı Özdilek Sanat Merkezi oluyor. Çok yönlü bir kültür merkezi olarak dikkat çeken ve herkese kapısını açan Özdilek Sanat Merkezi, Uluslararası Sanat Çalıştayı boyunca sanatseverler ile dolup taşıyor.

Kültürel, sanatsal değerlere özel önem veriliyor

Güçlü, dayanışma içinde ve kendi yaşamını etkileyen kararlara katılımı olan bir toplum hedeflediklerini belirten Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç “Uygulamalarımızı bu yapıyı oluşturacak biçimde, kent halkıyla işbirliği içinde yürütüyoruz. Kültürel, sanatsal değerlere, tarihi geçmişe ve mirasa olduğu kadar, bunların korunması ve desteklenerek geliştirilmesine özel bir önem veriyoruz. Bu yıl 8.incisi yapılacak olan çalıştayda, bugüne kadar katılan 204 sanatçının ürettiği 301 eser, Eskişehirli sanatseverler tarafından üretim süreci boyunca yoğun bir ilgi ve katılımla izlendi."diyor.

En çok eser, 1.Çalıştayda bağışlandı

2010 Nisan ayında 32 sanatçının katılımıyla gerçekleştirilen 1.çalıştayda 53, 2011'de yapılan 2.çalıştayda 34, 2012 yılında yapılan 3.çalıştayda 49, 2013'de yapılan 4.çalıştayda 35, 2014'de yapılan 5.çalıştayda 49, 2015 yılında yapılan 6. çalıştayda 46 ve 2016 yılında da 35 eser olmak üzere, toplamda 301 eser sanatçılar tarafından Tepebaşı Belediyesi'ne bağışlandı.Bu eserler, hizmet binasında bulunan sergi salonunda, her gün yüzlerce vatandaşla buluşuyor ve ilgi ile izleniyor.

Başkanı Ahmet Ataç "Sanat, günlük yaşamın süslenmesinden öte, bireyin kendisine, yaşamına, ilişkilerine, etkinlik ve eylemlerine yeni bir bakış açısı getirmesi yönüyle, toplumsal uyumun ve mutluluğun anahtarı durumunda. Sanatsal üretimlerin ve üretim sürecinin toplumsal paylaşıma açılmasının ise sanata ve sanatçıya olan ilgiyi arttırmasının yanı sıra, kent belleğinin ve kimliğinin önemli bir parçasını oluşturduğunu düşünüyoruz." diyor.

Kimler katılıyor?

24 Nisan'da başlayacak olan 8.Uluslararası Sanat Çalıştayı'na, şu isimler katılıyor; Süleyman Saim Tekcan (Onur konuğu),

Numan Arslan,Cengiz Kurtuluş Necati Seydi Ferahoğlu, Güliz Baydemir, Bulent Yavuz Yılmaz, Adil Ocak (Misafir sanatçı),

Süleyman Karakul, Ertuğrul Ateş, Ayten Yetiş Doğu, Nurten Yıldırım, Tolga Boztoprak, Ayşegül Karakış, Burak Erim,Önder Bora,Ata Yakup Kaptan, Yıldırım İnce, Şükrü Karakuş (TÜRKİYE-İSPANYA), Sinan Yasduman, Sema Barlas, Murat Havan, Hüsnü Kaçmaz, Derya Yıldız, Nebahat Karyağdı, Hatice Aras, Alp Yavuz, Yıldız Doyran.

Ayrıca Polonya, Hindistan, Tunus ve Azerbaycan'dan da birer sanatçı çalıştayda yer alıyor.

“Sanata Katkı Kurumsal Ödülü”, Başkan Ataç'a verildi

Öte yandan her yıl geleneksel olarak Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltraşlar Derneği (BRHD) tarafından Ankara'da düzenlenen “Sanata Katkı Kurumsal Ödülü”ne, bu yıl Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç layık görüldü ve “47.Büyük Sanat Buluşması"nda ödülünü aldı.

Genel merkezi Ankara'da olan Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltraşlar Derneğinin “47. Büyük Sanat Buluşması”, Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezinde yapıldı.Sergi açılış töreninde,11. Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumu,8. Uluslararası Sanat Çalıştayı,7.Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması, İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrasının kurulması ve her alanda sanat eğitimlerine öncülük etmesi nedeniyle, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç’a, Sanata Katkı Kurumsal ödülü, Ankara Milletvekili Levent Gök tarafından verildi.

Başkan Ataç, çok köklü bir dernek olan Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltraşlar Derneğinin 47’inci ödülüne kendilerini layık gördükleri için çok gururlandığını, insanın iyi bir şey yaptığı zaman bunun karşılığını gördüğünü ifade ederek,BRHD yönetimine teşekkür etti.