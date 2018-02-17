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Tepekule İkinci Bahar Dayanışma Merkezi’nde “Kadın ve Hukuk” konulu seminer düzenlendi

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Tepekule İkinci Bahar Dayanışma Merkezi’nde “Kadın ve Hukuk” konulu seminer düzenlendi
Yenimahalle Belediyesi ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Ankara Şubesi, Tepekule İkinci Bahar Dayanışma Merkezi’nde düzenledikleri “Kadın ve Hukuk” konulu seminerde vatandaşları buluşturdu.

Avukat Sevda Çiftçi tarafından verilen eğitime YENİMEK kursiyerleri, İkinci Bahar sakinleri ve Yenimahalleli kadınlar yoğun ilgi gösterdi.

Kız çocukları okutulmalı

ÇYDD hakkında katılımcılara bilgi veren yetkililer, daha sonra kadınların yasal haklarını, cumhuriyetin kadınlar için kazanımlarını ve bu yönde kız çocuklarının okutularak çağdaş bir cumhuriyet kadını olarak yetişmeleri gerektiğini sade ve içten bir dille anlattı.

Kadın ve erkek birlikte insanı temsil ediyor

Konuşmacı Av. Sevda Çiftçi ise kadın ve erkeğin birlikte insanı temsil ettiğini söyleyerek, kadın haklarından ve kanunlardan bahsetti.

Aynı zamanda tarihte kadına verilen değeri örneklemeler üzerinden de anlatan Çiftçi, “Eski Türk toplumunda ülkenin "Birinci hanımı" konumunda olan Hatun’un şölenlerde, kurultaylarda ve tapınmalarda hemen Hakan’ın sol yanı başında durması ve yönetim tarafından çıkarılan fermanlara "Hakan ile Hatun emrediyor ki” şeklinde başlaması önceden de kadına önem verildiğini gösteriyor. Daha sonra bu süreç biraz duraksamış, erkek toplum tarafından daha üstün görülmüş. Ancak Gazi Mustafa Kemal bu geleneği bozarak kadın erkek eşitliğini yeniden canlandırmıştır” dedi.

Seminer sonunda Yenimahalle Belediyesi’ne teşekkürlerini sunan Çiftçi, katılımcıların sorularını da yanıtlamayı ihmal etmedi.

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