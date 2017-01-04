TERMALGAAANİ ???

Murat Akyol / Öykücü Geldi Haanıııımm...

Tıp dünyasında, konusu “ilaç” olan bilim dalı “Farmakoloji” adıyla adlandırılmıştır. Bu bilim dalı, ilaçlar ve ilaçların yapısıyla iştigal eder.

Fakat, eder etmesine de?... Bana göre de ülkem; dünyanın en garip ve komik “farmakolojik” isimler sözlüğüne girmeye en birinci sıradan adaydır, bulup buluşturup da ilaçlarına koyduğu en ilginç, en deli-dembelek ilaç isimleriyle?

Garip, tuhaf ama ilk etapta akılda çok kalıcı özellikler barındırır bizim ilaç isimlerimiz:

Aldolan

Emedur

Aferin

Zictired

Bisiktirol

Sarıdon

Sokol

Zaman

Ben-Gay

Cafergot

Antepsin

Urfamycin

Çok derin anlam ve manalara çekilebilecek bu tuhaf isimlerdeki ilaçlar, bizlere nasıl tür mesajlar verirler?... Adları konulduğu an, bu ismi bu ilaçlara koymuş bulunanların ruh halleri acep nasıldır? Sağlıklı mıdır? “Anteplimisin?” manası daha baskın gibi görünen ilaç, bir başka ilaçta, komşu İl’e atıf yapılarak “Urfalımısın?” nasıl olmuştur? “Aferin” isimli soğuk algınlığı tedavisi ilacında hastaya atılan, koskocaman bir fırçamıdır yoksa?..

- "Aferin!!!” Geri zekalı!... Bunca soğuğu yiyip de, soğuk almakla iyi halt etmişsin!

Bu demektir ki; “Aldolan” içenler, bu ilacı alıp, şöyle bi tur dolanacaklar… “Emedur” kullananlarsa “Sen bunu emedur, ben az sonra tekrar gelip seninle yine ilgileneceğim” mesajını peşinen almış olacaklardır. “Zictired” ve “Bisiktirol” cuları açıklamaya dilim varmasa da, “Ben-Gay” adlı ilaca isim babası olan kişiyeyse, cinsel tercihini bu kadar kestirmeden ve pratik bir yolla izah ettiğinden dolayı bir “açık sözlülük ödülü” düşünülmeli diye farz ediyorum.

Cafer’lerin adına münhasır ilacın açıklamasına ise hiç girmedim farkındaysanız? “Cafergot” bana biraz “açıklanamaz” geldi, bu biraz ağır oldu!

Yalnız, işte hatlar tam da buracıkta biraz kopuyor… Bunca ilaç isminin içinde acaba “Termalgaani” ne demek?

Ben daha Cafer’in ilacını açıklayamadım ki, annemin ilacını nasıl açıklayacağım? Allah’ım sen bana yardım et..

Annem doktora gitmiş geçtiğimiz günlerde, ilaç yazdırmaya... Bu, demiş ki Doktora; “Doktor bey oğlum, önceden beri sürekli kullandığım ve bana çok iyi gelen bir ilaç yazıyordun ya hani? Ben ondan istiyorum... Ama ilacın kupürünü evde unuttum.”

Doktor;

- İyi de anacığım, neye göre yazacağız biz şimdi bu ilacı? Neydi ki adı, biliyor musun?

- Evet oğlum. Tuhaf bir ismi vardı, dilimin ucunda?... Dur, dur hatırladım… Şeydi adı;

- Iııııııı? ... Termalgaaani!!!

- ..................... (Bir süre sessizlik)

- Vallaa annem bu ismi ben ilk duydum, bu ilaç olsa olsa “Pakistan işidir.” Bizde yok ondan… İyisi mi gel, en baştan bi daha muayene edeyim ben seni?

Doktorda, bizde çok merak ettiydik, bu tuhaf isimli Pakistan malı ilacı… Adı, sonradan ortaya çıktı.

(Hadi) Bu ülkede ilk defa akıllı-sulu bir isim konulmuş bu ilacın doğru adını da ben yazayım da, fazla meraka yer kalmasın bu öyküde?

İlaç dilindeki adı: Termalgine

Okunuş şekli … : Termaljin

Halk dilinde … : “Termalgaaani.”