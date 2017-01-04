TERÖR ÖRGÜTLERİNİ KİMLER YÖNETİYOR?

Mevlüt Mürsel Uzun / 0 532 371 00 18

Türkiye’nin yıllardan beri terör olaylarıyla karşı karşıya kalışının nedenlerini araştırmasını ve yorumlamasının yapmak için dört dörtlük bir terör uzmanı olmaya gerek yoktur. Her terör olayından sonra ele geçen olay yeri incelemesine dair bulgular ve deliller suçu işleyenin ve destekçisinin kimler olduğunu az çok gözler önüne sermektedir. Beşiktaş’ta Reina da 39 kişinin katledilmesi, 65 kişinin de yaralanması olayında teröristin kullandığı silah ve bombanın ABD’ye ait olduğu ortaya çıkmıştır. Katliamı gerçekleştiren terörist olayda ABD Özel Kuvvetleri envanterinde geçen Flashbang etiketli şok edici bombayı kullanması çok yönlü şüpheleri akla getirmektedir. Olay yerinde kullanılan bu bomba ile önce insanlar kısa süreliğine kör edilmiş ve sersemleştirilmiş, sonrada çıkardığı kuvvetli ışığın arkasında kalarak terörist katliamını gerçekleştirmiştir. Amerikan özel kuvvetleri tarafından kullanılan bu bombanın dikkat çekici bir yönü de imal edildiği fabrikanın Pensilvanya’da olmasıdır. Bu terör olayında olduğu gibi Beşiktaş’ta ve Kayseri’de meydana gelen canlı bomba olayında da Amerikan parmağının olduğuna dair şüpheler bulunmaktaydı.

Ülkemize yönelik olarak yapılan bu terör olaylarının düğmesine madem ki Amerikan örgütleri tarafından basıldığı şüphesi var; o zaman gizli kapaklı konuşmaya ve yorum yapmaya gerek yok, ister Amerika olsun, isterse AB ülkeleri si teröre destek veren bu ülkeleri açıkça ilan etmekte fayda vardır. Başbakan Binali Yıldırım meclisteki grup konuşmasında Amerika’nın teröre verdiği destekten dolayı Obama yönetimini sorumlu tutarak “ABD’nin yaptığı dostluğa sığmaz. Yeni yönetimden beklentimiz bu kepazeliğe bir son vermesi olmalı.” Şeklindeki ifadesi ABD’nin teröre destek verdiğinin bir ifadesidir.

Türkiye’ye karşı hiçbir husumeti olmayan Doğu Türkistan’lı teröristin CIA tarafından savaş eğitimiyle yetiştirildiği anlaşılıyor. Olay bütün yönleriyle incelendiğinde baştan sona kadar profesyonelce bir hareket içinde görülüyor. Teröristin silahta parmak izi bırakmamak için eldiven kullanması, katliamda kullandığı merminin çelik çekirdekli ve özel yapımlı olması insanı düşündürmektedir.

Ortadoğu’da huzur ve istikrarın bozulması ve bir o kadar da terör olaylarının artması ABD’nin 2003 yılında Irak’ı işgaliyle başlamıştır. Amerika Irak’ı işgal etmekle 1 milyondan fazla Iraklının katledilmesinin suçunu işlemiştir. Sonra da Suriye’de ki iç savaş bahane edilerek ABD’nin öncülüğünde AB ülkelerinin katılımıyla oluşturulan koalisyon gücü tarafından terör örgütlerine silah ve parasal destek sağlanmıştır. Son yıllarda gerçekleri konuşan ve dik duruşuyla tanınan Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi bir lidere sahip olmamız, Savunma sanayimizce üstün özellikli silah, araç-gereç üretiminde bulunmamız, iç ve dış düşmanlarımızın uykularını kaçırmıştır.

Suriye’de DEAŞ’a karşı oluşturulan koalisyonda yer alan ülkelerin hiç birisi uçaktan başka bir güç bulundurmamıştır. Sadece yaptıkları havadan bombalayarak savaştıklarını söyleyen bu ülkeler terör örgütü karşısında bir arpa boyu ilerleyememiştir. Nasıl ki Türkiye kendi sınır güvenliğini sağlamak için El Bab’a kadar DEAŞ’ı süpürme harekatına girişip, yıldızlaşınca terör örgütlerine destek veren bu yalancı koalisyon güçlerinin o zaman foyaları ortaya çıkmıştır. ..