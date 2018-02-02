TERÖRİST KİM.?

Müfit Demirkol

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Suriye topraklarında ÖSO ile birlikte 13 gündür Amerika’nın silah yardımı yaptığı PKK terör örğütünün uzantıları olan terör gurupları ile savaşıyor. 600 den fazla terör militanları etkisiz hale getirildi.

Tüm vatan evlatlarının dua ve destekleri ordumuz için , Mehmetciğimiz için dir.

Allah ordumuzu muzaffer eylesin.

Suriye devlet başkanı Esad kısa bir zaman önce Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çok yakın dostu iken, bu gün anlaşılamayan nedenlerle (!) düşmanı olmuştur. Türkiye cumhuriyeti başkan Esad’ı desteklemek yerine, ona karşı çıkan ÖSO yanında olmuştur. Böylelikle Suriyede ki Esad hükümetinin karşısında olmuştur.

Suriye devlet başkanı Esad’a göre Türk Ordusu, ülkesine giren ve kendi ordusunun aksine kurulmuş olan ÖSO ile birlikte hareket eden işgalci bir terör ordusu olmuştur. Aynı düşünce ile tüm dünya devletleri de Türk Silahlı Kuvvetlerimizi işğalci olarak nitelemektedirler.

Nato üyeleri içerisinde en büyük orduya ve imana sahip olan Türkiye Cumhuriyeti ordusu, Suriye topraklarına işğal için girmemiştir. Ordumuz Suriye insanlarının emniyetini ve can güvenliklerini sağlamak için orada dır.

Bütün bunların yanı sıra anlaşılmakta zorluk çekilen bazı noktaların olması, yapılan bu harekatın tarih karşısında zayıflamasına sebep olmaktadır. Nedir bu anlaşılamayan noktalar;

Öncelikle PKK terör örğütünün ana yerleşim merkezinin Suriye toprakları değil, Irak toprakları olmasıdır. Madem ki savaşımızın asıl amacı PKK terör örğütünü yok etmektir, Suriye topraklarında ordumuzun bulunmasının sebebi ne olmaktadır? Hatay ilimizin ilçelerine atılan roketlerin önlenmesi ana sebeb ise, bu roketlerin atıldığı yerlerin ordumuz istihbaratı tarafından zaten bilinmektedir. Ve bu hedeflerin yok edilmesi ordumuz için çok da kolaydır. Yoksa bu harekat sadece dünyaya karşı bir gövde gösterisimi dir? Eğer öyle ise kayıp ettiğimiz Mehmet’ciklerimizin günahı, vebali kime aittir?

Bundan bir müddet önce Irak sınırından geçirilmek istenen silah ve cephane yüklü TIR ların yakalandığında, orada görev yapan emniyet güçlerimizin, savcılarımızın görevlerinden alınarak suçlanılması hangi sebeplere dayanmaktadır.? Bu yakalanan silah ve cephaneler nereye ve kim için gitmekte idi?. Bu olay hala kara bir leke olarak tarihimizde yazılmıştır.