TEŞEKKÜRLER! MURAT BARDAKÇI

Bülent Ertekin

600 yıllık bir imparatorluktan; aklımızın alamadığı kadar, tarihe düşülmüş olaylar elyazması eserler, Kuran-ı Kerim'ler, ilmi ve edebi eserler bizlere yâni evlatlarına, torunlarına aziz milletimize emanet olarak tevdi edilmiş.

Bir gece;

karanlık,

bir operasyon,

bir bıçak darbesi ile

600 yıllık şanlı mazisi silinen

bir imparatorluk,

cihan devleti,

medeniyet imparatorluğu.

Operasyonun adı:

GEÇMİŞİN SİLİNME OPERASYONU.

Ameliyat bir tek kalemle bitiyor.

ESKİMEYEN HARFLER KALKIYOR.

yerine;

MEDENİ HARFLER kabul ediliyor.

Operasyon bitmiştir.

Vatana ve millete hayırlı olsun.

Bir gecede okuma yazması olan bütün bir ülke bir sabah kalktığında, bir bebek zihni misali TERTEMİZ(!)

Bu ifadeleri Yazarlar Birliği İzmir Şubesinde bir konu hakkında görüşlerimi beyan etmeye başladığımda ne hikmetse

" benim yazılarımı 5000 kişi okuyor" diyen zat-ı muhterem(!) sözümü bitirmeden herhalde sözün nereye geleceğini bildiği için vede münazara etmekten KORKTUĞU için olsa gerek kaba bir davranış ile sırtını dönüp odayı terk etmişti. Ne yapalım herkes kendine yakışanı yapıyor. Biz gene

EDİPLER, EDEPLİ OLMALI

dedik, konuşmamızı EDEP DAHİLİNDE bitirdik.

Bunu niyemi yazdım.

Evet; bugün ülkemizin önde gelen tarihçilerinden Murat BARDAKÇI'NIN yukarıda sözünü ettiğim hâttâ iddialı konuştuğum mevzu ile yakından alâkalı olarak belgelerle konuşarak, bu ülkenin insanlarının bir gecede nasıl CAHİL EDİLDİKLERİNİ ve o CAHİLLİĞİN YÜZDESİNİ yazmış. Ne yapalım biz " bir gecede tüm ülke cahil oldu" dedik o da belgeli olarak %90 ı cahil demiş. İlim kendini bilmek olduğuna göre bizde kendimizi biliyor ve Sayın Murat BARDAKÇI beye bu belge göstererek yazdığı makalesi için TEŞEKKÜRLER ediyoruz.

Gelin şimdi, o yazının bazı bölümlerini beraber okuyalım.



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SOSYAL medyada yoğun şekilde devam eden bir “Osmanlıca”, yani “eski harfler” tartışması varmış, bir kesim okuma-yazma oranının harf inkılâbından önce yüzde üç, en fazla da yüzde beş olduğunu iddia ediyor, karşı taraf ise yüzde yirmilerden, yirmibeşlerden bahsediyormuş ve okuyucularım “Oranın doğrusu nedir?” diye soruyorlar...



Sualin doğru cevabını sadece Allah bilir!

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İstatistik mevcut değildir ama bu konudaki ilk resmî açıklama çok önemli bir kişi, bizzat Mustafa Kemal tarafından 9 Ağustos 1928 gecesi Sarayburnu Parkı’nda yapılmıştır ve Mustafa Kemal okuma yazma oranından bahsettiği konuşmasında bu oranın “yüzde on” olduğunu söyler!

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Sarayburnu Nutku bugüne kadar özellikle inkılâp tarihi alanında yapılmış çok sayıda araştırmaya konu oldu ama Mustafa Kemal’in verdiği oran üzerinde pek durulmadı...



Reisicumhur, nutkunun konu ile alâkalı kısmında bakın ne diyor:



“...Vatandaşlar, yeni Türk harflerini çabuk öğreniniz. Bütün millete köylüye, çobana, hammala, sandalcıya öğretiniz. Bunu vatanpeverlik ve milliyetperverlik vazifesi biliniz. Bu vazifeyi yaparken düşününüz ki bir milletin, bir hey’et-i ictimaiyenin (sosyal topluluğun) yüzde onu okuma-yazma bilir, yüzde sekseni bilmez, bu ayıptır.



Bundan insan olanlar utanmak lâzımdır. Bu millet, utanmak için yaratılmış bir millet değildir. İftihar etmek için yaratılmış ve iftiharlarla tarihini doldurmuş bir millettir...”.

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Murat Bardakçı 12.01.2018 - 06:43



Yüzde üç de nereden çıktı? Mustafa Kemal ‘Yüzde on’ diyor! yazısı



Evet dostlar, biz biliyoruz. Lâkin hâlâ katı bir Kemalist zihniyet içerisinde olup

bir gecede kaybolan tarih,

kaybolan bir imparatorluğun geçmişe ait bütün kodlarını kabul etmeyenler LÜTFEN, MURAT BARDAKÇI beyefendinin bu yazısını bir kez daha okusunlar.

Okusunlar ki !

KÖRÜ KÖRÜNE İNAT ETMESİNLER.

ve özellikle de aşağıda Mustafa Kemal tarafından yazılanları

BİR KEZ,

BİR KEZ,

BİR KEZ DAHA,

HATTA MÜMKÜNSE,

ÇOOOOOOOK KEZ OKUSUNLAR.



" Bundan insan olanlar utanmak lâzımdır. Bu millet, utanmak için yaratılmış bir millet değildir. İftihar etmek için yaratılmış ve iftiharlarla tarihini doldurmuş bir millettir...”.



Selâm ve dua ile..