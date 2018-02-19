TFF 3. Lig’in 23. Haftası’nda Kozan Belediyespor’u ağırlayan Yeni Altındağ Belediyespor, sahadan 2 – 0 galip ayrıldı

İlk yarıda fişi çektiler

Yeni Altındağ Belediyespor , son haftalardaki çıkışını Kozan karşısında da sürdürdü. Maça oldukça istekli başlayan Altındağ temsilcisi, dakikalar henüz 8’i gösterdiğinde golü buldu. Rakip ceza sahasındaki karambolde top Ercan Güneri’nin önünde kaldı. Ercan, yaptığı sert ve düzgün vuruşla takımını 1 – 0 öne geçirdi. Bu dakikadan sonra mavi beyazlıların geliştirdiği akınlar 2. golün sinyalini verdi. Sol çizgi üzerinden organize gelen Yeni Altındağ Belediyespor’da bu sefer Bülent Kalecikli sahneye çıktı. Mavi beyazlı takım, 26. dakikada tek paslarla etkili oldu. Kalecinin hatalı çıkışını iyi değerlendiren Bülent, sol ayağıyla aşırttı ve jeneriklik bir gole imza attı (2 – 0). Rakibine tek pozisyon bile vermeden maçı tamamlayan Altındağ temsilcisinin ikinci yarıda bir topu da direkten döndü.