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TFF 3. Lig’in 23. Haftası’nda Kozan Belediyespor’u ağırlayan Yeni Altındağ Belediyespor, sahadan 2 – 0 galip ayrıldı

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TFF 3. Lig’in 23. Haftası’nda Kozan Belediyespor’u ağırlayan Yeni Altındağ Belediyespor, sahadan 2 – 0 galip ayrıldı
Altındağ temsilcisine galibiyeti getiren goller Ercan Güneri ve Bülent Kalecikli’den geldi. İlk yarıda bulduğu gollerle galibiyete uzanan mavi beyazlı takım, puan cetvelinde tam 4 sıra birden yükseldi.

İlk yarıda fişi çektiler

Yeni Altındağ Belediyespor, son haftalardaki çıkışını Kozan karşısında da sürdürdü. Maça oldukça istekli başlayan Altındağ temsilcisi, dakikalar henüz 8’i gösterdiğinde golü buldu. Rakip ceza sahasındaki karambolde top Ercan Güneri’nin önünde kaldı. Ercan, yaptığı sert ve düzgün vuruşla takımını 1 – 0 öne geçirdi. Bu dakikadan sonra mavi beyazlıların geliştirdiği akınlar 2. golün sinyalini verdi. Sol çizgi üzerinden organize gelen Yeni Altındağ Belediyespor’da bu sefer Bülent Kalecikli sahneye çıktı. Mavi beyazlı takım, 26. dakikada tek paslarla etkili oldu. Kalecinin hatalı çıkışını iyi değerlendiren Bülent, sol ayağıyla aşırttı ve jeneriklik bir gole imza attı (2 – 0). Rakibine tek pozisyon bile vermeden maçı tamamlayan Altındağ temsilcisinin ikinci yarıda bir topu da direkten döndü.

“Seri galibiyetler hedefliyoruz”

Yeni Altındağ Belediyespor Kulüp Başkanı Ali Şen, galibiyetin önemi üzerinde durdu. TFF 3. Lig’de alınacak bir puanın bile çok önemli olduğunu dile getiren Şen: “Şu an 24 puanla 12. sıradayız. Takımlar arasındaki puan farkı birbirine çok yakın. Arka arkaya alınacak birkaç galibiyet bizi üst sıralara taşır” dedi. Şen, son haftalarda daha dengeli bir oyun sergilediklerine de dikkat çekerek seri galibiyetler hedeflediklerinin altını çizdi. Ligin ilk yarısında deplasmanda mağlup oldukları Kozan Belediyespor’dan rövanşı aldıklarını belirten Şen, Yeni Altındağ Belediyespor’un bu lige renk kattığını sözlerine ekledi.

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