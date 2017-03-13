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TIP BAYRAMI SAĞLIK SORUNLARININ GÖLGESİNDE KUTLANIYOR

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Hatice Kasapoğlu

Türkiye’de her yıl 14 Mart tarihinde sağlık çalışanlarının sorunlarının dile getirildiği ve çeşitli etkinliklerle kutlanan “Tıp Bayramı’nın bu yılda sağlık sorunlarının gölgesinde kutlandığı belirlendi. Ülkemizde yaklaşık 140 binin üzerinde hekim bulunurken, 100 bin kişiye düşen hekim sayısının ise 182 olduğu açıklandı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre ortalama olarak 100 bin kişiye düşen hekim sayısının orta-üst gelir grubu ülkelerde 161, üst gelir grubu ülkelerde 287 Avrupa bölgesi ülkelerinde ise 321 olduğu göz önüne alındığında son yıllarda doktor sayısı atmasına rağmen kişi başına düşen hekim sayısının yetersiz olduğu tespit edildi.

Sağlık sorunları medyanın da gündeminde

Sağlık sektörü ile ilgili son yıllarda çıkan haber sayısında artış gözlenirken, Medya Takip Ajansı Interpress tarafından yapılan araştırmaya göre, sektör hakkında son bir yılda yazılı basına 437 bin 61 haber yansıdığı belirlendi. Türkiye’nin her yerinde görevini özveri ile yapmaya çalışan sağlık çalışanları hakkında yazılı basında 17 bin 554 haber çıkarken, sağlık çalışanlarının sorunları arasında şiddetin ilk sırada yer aldığı saptandı. Sağlık çalışanlarının hasta veya hasta yakınları tarafından şiddete maruz kalması ile alakalı yazılı basında 3 bin 329 haber çıktığı belirlendi. Her yıl 14 Mart tarihinde kutlanan “Tıp Bayramı” hakkında da yazılı basında 2 bin 922 haber yayınlandığı tespit edildi. 

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