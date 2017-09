TİYATRO OYNAYAN DARBECİLER

Mevlüt Mürsel Uzun / 0 532 371 00 18

15 Temmuz ’da Cumhurbaşkanlığına ait milletin evini, TBMM’ni, devletin kurumlarını bombalayarak, karşı çıkan halk yığınlarına ateş ederek insanlarımızı şehit ve gazi eden asker elbiseli FETÖ’cü teröristler yargılandıkları mahkemelerde oynadıkları tiyatro oyununu üzüntüyle izliyoruz. Vatan ve millet düşmanı bu satılmış hainlerin oynadıkları oyunun senaryosunu yazan ve yöneten Fethullah Gülen denen CIA ajanıdır.

Fethullah Gülen’nin terör örgütü olarak teşkilatlanma şemasına bakıldığında örgüt lideri olarak kendisinden sonra bir üst akılın bulunduğu görülüyor. Bu üst akıl dünyada ve Türkiye’de bütün oluşumları sağlamakta; sevk ve idare etmektedir. Bu üst aklın kim olduğuna gelince ortaya çıkan bir takım gelişmeleri dikkate aldığımızda bunun CIA ve MOSAD örgütleri olduğu görülüyor.

FETÖ terör örgütü ilk önce 17 ve 25 Aralık’ta darbe yapmaya kalkışınca karşısında dik duran ve kanunsuzluğunu affetmeyen bir hükümeti bulunca ne yapacağını şaşırmıştır. Bu seferde sosyal medyayı kullanarak kitleleri etkilemeye kalkışmıştır. Paralel yapı medyası yaptığı yayınlarda hep kara propaganda yolunu seçmiştir. Örgüt yandaşları her gösteride Atatürk ve Türk bayrağını kullanarak kendilerini kamufle etmişlerdir. Bazen hakim ve savcı kararlarını kınayarak sözüm ona adalet ve demokrasi havarisi kesilmişlerdir.

Birinci darbe teşebbüsünde akemete uğramalarından ders almayan Türkiye düşmanı FETÖ’cüler bu seferde 15 Temmuz’da ikinci bir darbe yapma ihanetine kalkışarak ülkemizin itibarına büyük zarar vermişlerdir. Büyük Türk milleti hainlerin bu teşebbüsüne de karşı çıkarak vatanını ve bayrağını korumada azmini ve kahramanlığını ortaya koymuştur.

Başarısızlıkla sonuçlanan bu darbe saldırısına ait görüntüleri görsel medyada izleyince teröristlerin son derece acımasız ve korkusuz, birer hain olduklarını gördük. FETÖ örgüt üyelerinin öncelikle başvurdukları yöntem; toplumu korkutmak ve sindirmek stratejisi üzerine kurgulanmıştır.

15 Temmuz ’da darbeci askerlerin saldırısına karşı koyan sivil vatandaşlarımızdan 249’u şehit, 2591’i de yaralanarak gazi olmuştur.

Şu günlerde mahkemelerde yargılanmakta olan Türkiye düşmanı örgüt üyeleri tespit edilmiş ses kayıtlarını ve görüntülerini mahkeme huzurunda inkar ederek hakim ve savcıları çileden çıkarmakta, şehit yakınlarının ve gazilerinin sabrının taşmasına neden olmaktalar.

Siyasetten, ekonomiden ve yönetim bilgisinden bihaber olan rütbeli askerler her on yılda bir silah gücüyle iktidarları alaşağı edip idareye el koyma hastalığı bu seferde FETÖ terör örgütü içinde yer alarak nüksetmiştir. Askerlerin bu oldubitti mantığıyla yapmaya kalkıştıkları darbeler hem toplumu canından usandırmış, hem de ülkeyi yıllarca geri bırakmıştır. General, subay ve Astsubay kesiminde siyasi iktidarlara karşı var olan bu kompleks hastalığı pek de yeni değildir. Atatürk’ün vefatından sonra geçen yıllarda sık sık tekrarlandığını görüyoruz. Bundan dolayıdır ki birçok vatandaşın her yönden uğradığı zararların boyutunu tahmin etmek oldukça zordur.

Her darbeden sonra seçilmiş iktidarları alaşağı edip, ülke yönetimini ele geçiren askerlerin cebirle şiddetle nasıl zoraki olanakları elde ettiklerini az çok biliyoruz. Bunlar dış siyasetten tutunda, ekonomiden ve yerel yönetim bilgisinden yoksun oldukları halde kendilerini Hariciyeci, Vali ve Belediye başkanı olarak tayin etmeleri yönetimde yozlaşmayı da beraberinde getirmiştir.

Başarısızlıkla sonuçlanan 15 Temmuz darbesinden öncede her 10 yılda bir darbe yapılmış olması ülkeye ne büyük zararlar verdiğini sanırım bilmeyenimiz yok gibidir.

15 Temmuz darbesinin en çok üzücü yanı Nato teşkilatı ile elçiliklerde çalışan general ve subayların resmi üniforma altında yabancı ülkelere iltica etmiş olmalarıdır. Türk Ordusunun geçmişinde değil bir rütbeli general ve subay, bir er bile dış ülkelere iltica ettiğinde ihanetle suçlanır ve iyi gözle görünmezdi. Demek ki ilkokulu bile zor bitirmiş Fethullah Gülen denilen cahil din tüccarı bu FETÖ’cülerin beyinlerini öyle yıkamış ki her biri vatanlarını satacak, milletine kurşun sıkacak kadar birer robot haline gelmişlerdir…