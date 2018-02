TKDK'nun, tarımsal işletmelere yönelik %40-70 hibeli proje başvuruları başladı

Bilindiği üzere, bu program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse ediliyor. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, 21 Aralık 2017 tarihinde üçüncü başvuru çağrı ilanına çıkmış, hibe desteği vereceği sektörleri ve destek oranlarını açıklamıştı.



PROGRAMIN KAYNAĞI



Başvuru kabulüne ilişkin bu çağrı, IPARD Programı 2014-2020 dönemi kapsamında yatırım yapmak isteyen işletmeler tarafından, destek almak üzere yapılacak başvuruları kapsıyor.



Faydalanıcılara uygun harcamalar karşılığında sağlanacak olan mali desteğin kaynağı, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanından oluşturulan IPARD Programı Fonlarından oluşuyor ve bu destek “Kamu Katkısı” olarak adlandırılıyor. Bu kamu katkısı, program çerçevesinde gerçekleşmiş yatırımlar için, geri ödemesiz olarak kullandırılıyor.



BAŞVURU YAPILACAK İLLER



Bu başvuru çağrı ilanı kapsamında, destek almak amacıyla başvuruların yapılacağı ve yatırımın uygulanacağı iller de belirlenerek duyuruldu.Destek almak amacıyla başvuruların yapılacağı ve yatırımın uygulanacağı iller şöyle;



Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kastamonu, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş ,Nevşehir, Ordu, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Uşak, Van, Yozgat .



DESTEKLENECEK TEDBİRLER VE DESTEK BÜTÇESİ



Bu “Başvuru Çağrı İlanı” kapsamında sadece “Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar” tedbiri ile “Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme” tedbiri kapsamındaki başvurular kabul ediliyor.Bu hibe destekli programa başvurabilmek için, faal bir tarımsal işletmenin olması,bunun da fiziki varlığını ilgilendiren bir yatırımı ile bu faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirmeye yönelik bir projesinin bulunması gerekiyor..

Desteklenecek sektörler, destek oranı ve destek bütçesi şöyle:



Tedbir adı:Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar:



DESTEKLENECEK SEKTÖR ADLARI



1- Süt Üreten Tarımsal İşletmeler, 2- Kırmızı Et Üreten Tarımsal İşletmeler, 3-Kanatlı Eti Üreten Tarımsal İşletmeler, 4-Yumurta Üreten Tarımsal İşletmeler,



DESTEK ORANI: %40-70, TOPLAM DESTEK BÜTÇESİ (AVRO); 164.706.348.



Tedbir adı;Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme:



DESTEKLENECEK SEKTÖR ADLARI



1-Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesi ve Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi ve Paketlenmesi,

2- Arıcılık ve Arı Ürünlerinin Üretimi, İşlenmesi ve Paketlenmesi,

3-Zanaatkarlık ve Katma Değerli Ürün İşletmeleri,

4-Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri,

5- Su Ürünleri Yetiştiriciliği, 6- Makine Parkları,7- Yenilenebilir Enerji Yatırımları,



DESTEK ORANI: %55-65, TOPLAM DESTEK BÜTÇESİ (AVRO); 87.239.811,



Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme başvuru tarihleri

Başvurular; 12.02.2018 tarihi saat 09:00’dan itibaren, yatırımın uygulanacağı ilde bulunan TKDK İl Koordinatörlüklerinde kabul edilmeye başlandı. Online Proje Başvuru Sistemi 12.03.2018 tarihi saat 21:00’de kapatılacak. Başvuruların son teslim tarihi 15.03.2018, saat 18:00 olarak açıklandı. Son teslim tarihinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.

Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımların başvuru tarihleri



Başvurular 01.03.2018 tarihi saat 09:00’dan itibaren yatırımın uygulanacağı ilde bulunan TKDK İl Koordinatörlüklerinde kabul edilmeye başlanacak. Online Proje Başvuru Sistemi; 02.04.2018 tarihi saat 21:00’de kapatılacak. Başvuruların son teslim tarihi 05.04.2018, saat 18:00 şeklinde duyuruldu. Son teslim tarihinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.



YATIRIM SÜRELERİ VE BAŞVURULAR İLE İLGİLİ BİLGİLER



Üçüncü başvuru çağrı ilanı kapsamında hazırlanacak başvurularda, yatırım sürelerinin en fazla 18 (on sekiz) ay olarak planlanması isteniyor. Taksitlendirmenin nasıl yapılacağı ile ilgili bilgilere, rehberde yer verildiği ifade ediliyor.



2014-2020 IPARD Programının güncel hali, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (www.tarim.gov.tr) ve TKDK internet adreslerinden (www.tkdk.gov.tr) temin edilebiliyor.

Ayrıca, bu başvuru çağrı döneminde TKDK tarafından yapılacak ilave duyuru ve bilgilendirmelerin de, bu çağrı ilanı kapsamında dikkate alınması ve söz konusu duyuru ve bilgilendirmelerin,TKDK resmi internet adresinden ( www.tkdk.gov.tr ) takip edilmesi isteniyor.



TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK)

İL KOORDİNATÖRLÜKLERİ ADRES VE TELEFON NUMARALARI



- AFYONKARAHİSAR: Karaman Mahallesi Albay Reşat Çiğiltepe Caddesi No:9 Karaman İş Merkezi A Blok Kat:3 (Valilik Arkası), 0272 214 10 88 , 0272 214 15 37 ,

- AĞRI: Abide Mahallesi Erzurum Caddesi 612 Sokak No:1 Merkez, 0472 215 33 55 , 0472 215 33 59 ,

- AKSARAY: Meydan Mahallesi Küçük Bölçek Caddesi No:141 Merkez, 0382 222 00 80-81 , 0382 222 00 82 ,

- AMASYA: Şehirüstü Mah.Torumtay Sokak Şeref Yüce İş Merkezi No:5 Merkez, 0358 212 59 44 , 0358 212 08 32 ,

- ANKARA: Hilal Mah.Rabindranath Tagore Cad. (4.Cadde) No:66 Yıldız,Çankaya, 0312 438 35 00 , 0312 438 48 80 ,

- ARDAHAN: Karagöl Mahallesi Kongre Caddesi, No:76 Merkez, 0478 211 35 02 , 0478 211 35 03 ,

- AYDIN: Ata Mahallesi Astim OSB No:98 Efeler, 0256 231 09 71-81 , 0256 231 09 02 ,

- BALIKESİR: Paşaalanı Mahallesi A.Gaffar Okan Caddesi No:53, 0266 245 58 61 , 0266 245 39 72 ,

- BURDUR: Konak Mahallesi, Güzelleştirme Caddesi, No:14 Merkez, 0248 232 69 99 , 0248 232 64 24 ,

- BURSA: Barış Mahallesi, İzmir Yolu Caddesi No:158 Nilüfer, 0224 243 85 35 , 0224 242 41 97 ,

- ÇANAKKALE: Barbaros Mahallesi Şehit Gürol Caddesi No:93/C Merkez, 0286 215 00 36-46 , 0286 215 00 37 ,

- ÇANKIRI: Cumhuriyet Mahallesi Tevfik Fikret Caddesi No:3/1 Merkez, 0376 212 18 03-04 , 0376 212 18 02 ,

- ÇORUM: Ulukavak Mahallesi Selçuk 1.Caddesi PTT Başmüdürlüğü Binası No:10, 0364 223 00 27 , 0364 223 00 28 ,

- DENİZLİ: 15 Mayıs Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:155 Merkez 0258 261 79 79 , 0258 261 79 80 ,

- DİYARBAKIR: Şanlıurfa Yolu 1.Km. Gündoğan Plaza Kat:3 No:13 Kayapınar, 0412 252 12 89 , 0412 252 12 90 ,

- ELAZIĞ: Ataşehir Mahallesi Malatya Caddesi No:177 Merkez, 0424 248 07 69-70 , 0424 248 07 63 ,

- ERZİNCAN: Gülabibey Mahallesi 13 Şubat Caddesi No:23 Merkez, 0446 223 44 23 , 0446 223 18 10 ,

- ERZURUM: Murat Paşa Mah. Haşıl Efendi Caddesi Elit İş Merkezi,No:10 Kat: 2-3-4 Yakutiye, 0442 235 15 83-84 , 0442 235 15 85 ,

- GİRESUN: Sultan Selim Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:16 Merkez 0454 254 00 70 , 0454 254 00 73 ,

- HATAY: Haraparası Mah. Hacılar Caddesi Bayır İşhanı, A Blok No:1-2-3,Antakya 0326 225 12 23 , 0326 225 12 32 ,

- ISPARTA: Eğirdir yolu üzeri İl Özel İdaresi Yerleşkesi 0246 224 38 00 , 0246 224 38 01 ,

- KAHRAMANMARAŞ; Egemenlik Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Bulvarı, No: 4,Dulkadiroğlu, 0344 235 12 60 , 0344 235 12 70 ,

- KARAMAN: Yunuskent Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı No:2 Merkez, 0338 217 20 00 , 0338 217 40 00 ,

- KARS: Yenişehir Mahallesi Ali Gaffar Okkan Bulvarı No:76-4 Merkez, 0474 212 40 51 , 0474 212 21 97 ,

- KASTAMONU: Topçuoğlu Mahallesi, Vali Enis Paşa Caddesi No:19 Kat:4 Merkez 0366 214 01 09 , 0366 214 01 86 ,

- KONYA: Musalla Bağları Mahallesi Kule Cad. No:2 Kule Plaza İş Merkezi Kat:7 No:6 Selçuklu, 0332 233 92 93 , 0332 233 93 94 ,

- KÜTAHYA Vefa Mahallesi 2. Sardunya Sok. No:1-1A-1B-1C Merkez 0274 225 02 00 0274 225 01 93 ,

- MALATYA: Cevherizade Mah. Milli Egemenlik (Emeksiz) Cad. No:57 Battalgazi 0422 323 38 01-02 0422 323 38 18 ,

- MANİSA: Aynıali Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi No:51 Yunusemre-Merkez 0236 250 45 45 0236 250 45 46 ,

- MARDİN: Yenişehir Mahallesi Vali Ozan Bulvarı No:95 Artuklu 0482 212 47 12 0482 212 47 13 ,

- MERSİN: Bahçelievler Mahallesi H.Okan Merzeci Bulvarı No:507/A Yenişehir 0324 326 27 27 0324 326 14 90 ,

- MUŞ: Kültür Mahallesi, Hürriyet Caddesi, Merkez Camii Arkası, 182. Sokak No:7, Merkez, 0436 212 10 70-71 0436 212 10 72 ,

- NEVŞEHİR: Kapucubaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı No:105/1 Merkez 0384 212 50 00 0384 212 10 03 ,

- ORDU: Akyazı Mahallesi 793 Sok. No:18 Merkez 0452 212 13 48 0452 212 38 63 ,

- SAMSUN: Güzelyalı Mahallesi 3004 Sokak No:7 Atakum 0362 439 30 76-77 0362 439 30 81 ,

- SİVAS: Mevlana Mahallesi Yahya Yerlikaya Sokak No: 17 0346 222 04 27 0346 222 04 51 ,

- ŞANLIURFA: Paşabağı Mahallesi Adalet Caddesi No: 9 0414 314 15 39 , 0 414 314 15 38 ,

- TOKAT: Yeşilirmak Mahallesi Çeçenistan Caddesi No:7 Cangözler İş Merkezi 0356 213 06 32 , 0 356 213 06 31 ,

- TRABZON: Kaşüstü Mahallesi Devlet Karayolu Caddesi Köleoğlu İş Merkezi No:53 Kat:1 Yomra, 0462 225 03 85 , 0462 230 09 96 ,