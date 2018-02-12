TKDK'nun, tarımsal işletmelere yönelik %40-70 hibeli proje başvuruları başladı

Halim Utlu / Gazeteci

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), 2014-2020 IPARD Programı (IPARD II Dönemi) kapsamında, “Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar” tedbiri ile “Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme” konularında, yatırımcıların hazırladığı tarımsal yatırımların desteklenmesi hususundaki proje tekliflerinin kabulüne, 12 Şubat 2018 tarihi itibarıyla başlandığını duyurdu.

Bilindiği üzere, bu program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse ediliyor. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, 21 Aralık 2017 tarihinde üçüncü başvuru çağrı ilanına çıkmış, hibe desteği vereceği sektörleri ve destek oranlarını açıklamıştı.



PROGRAMIN KAYNAĞI



Başvuru kabulüne ilişkin bu çağrı, IPARD Programı 2014-2020 dönemi kapsamında yatırım yapmak isteyen işletmeler tarafından, destek almak üzere yapılacak başvuruları kapsıyor.



Faydalanıcılara uygun harcamalar karşılığında sağlanacak olan mali desteğin kaynağı, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanından oluşturulan IPARD Programı Fonlarından oluşuyor ve bu destek “Kamu Katkısı” olarak adlandırılıyor. Bu kamu katkısı, program çerçevesinde gerçekleşmiş yatırımlar için, geri ödemesiz olarak kullandırılıyor.



BAŞVURU YAPILACAK İLLER



Bu başvuru çağrı ilanı kapsamında, destek almak amacıyla başvuruların yapılacağı ve yatırımın uygulanacağı iller de belirlenerek duyuruldu.Destek almak amacıyla başvuruların yapılacağı ve yatırımın uygulanacağı iller şöyle;



Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kastamonu, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş ,Nevşehir, Ordu, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Uşak, Van, Yozgat .



DESTEKLENECEK TEDBİRLER VE DESTEK BÜTÇESİ



Bu “Başvuru Çağrı İlanı” kapsamında sadece “Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar” tedbiri ile “Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme” tedbiri kapsamındaki başvurular kabul ediliyor.Bu hibe destekli programa başvurabilmek için, faal bir tarımsal işletmenin olması,bunun da fiziki varlığını ilgilendiren bir yatırımı ile bu faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirmeye yönelik bir projesinin bulunması gerekiyor..