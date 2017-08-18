TOKİ, AĞUSTOS’TA 252 MİLYON KAZANDI

Hatice Kasapoğlu / Moda Tasarımcısı

Mülkiyetindeki konut, iş yeri ve arsaların satışını müzayede yoluyla gerçekleştiren Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı(TOKİ), Ağustos ayının ilk yarısında emlak pazarlama şirketi Turyap aracılığıyla düzenlediği açık artırmalarda 252 milyon lira kazandı.

Alıcılar arasındaki fiyat artırma yarışıyla taşınmazlar bir ay içinde değerleme raporlarının üzerinde satıldı. Arsa müzayedesinde 55 arsa 228 milyon 252 bin liraya satılırken; konut ve iş yeri müzayedesinde 93 taşınmaz 24 milyon 200 bin liradan işlem gördü.

Konut ve iş yeri müzayedesinde; Adana, Afyon, Çorum, Gaziantep, Kayseri, Kırıkkale, Malatya, Sivas ve Trabzon’da alıcıya sunulan konutların ve Karaman’daki AVM’de yer alan dükkanların tamamı iki saatte satıldı.

Uşak kentsel dönüşüm alanındaki dükkanlar açık artırmada

397 adet iş yerinin tanıtım ofisinin açılışı yapıldı

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi’nin Uşak Merkez 1. ve 2. etap kentsel yenileme alanında açık artırmaya sunulan 397 adet iş yerinin tanıtım ofisinin açılışı yapıldı.

Uşak Belediyesi ve TOKİ işbirliği ile hayat bulan kentsel dönüşüm projesi alanında yer alan iş yerlerini alıcılarıyla buluşturacak tanıtım ve satış ofisinin açılışına Uşak Valisi Salim Demir, Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, Uşak Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Sayın Dalkıran, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Nacar, Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Uludağ, Toplu Konut İdaresi Finansman Şube Müdürü Süleyman Sulak, Turyap Genel Müdür Yardımcısı Deniz Çağlar ve vatandaşlar katıldı.

Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, Uşak’ın yeni yaşam merkezinin inşa edildiğini belirtti. Cahan: ‘‘Sanayiden konut ve iş yerine dönen ilk kentsel dönüşüm projesi, devlet tarafından Uşak’a yapılmış en büyük yaşam merkezi olarak da ilk olma özelliği taşıyor. Yeni bir yaşam ve ticaret merkezi kuruluyor. Uşak Belediyesi, Uşak Defterdarlığı ve kamu kuruluşlarının bir kısmı da burada yer alacak’’ dedi.

Yaklaşık 5000 kişinin ikamet edeceği yeni yaşam merkezinde ticari anlamda sirkülasyon yaşanacak. Giyim, gıda, hızlı tüketim malları satışı, büro mobilyaları, ofis, ev tekstili, beyaz eşya, ayakkabı, market, banka, sigorta, mimarlık büroları, fabrikaların iletişim ve operasyon merkezleri gibi ticaret ve iş kolları için 30 m2’den 472 m2’ye kadar iş yeri tercihleri sunulacak.

Uşak’ta 397 adet dükkan 24 Ağustos 2017 Perşembe günü saat 10:00’da Ramada Hotel-Uşak’ta satılacak. Muhammen bedeli 77 bin liradan başlayan dükkanlar %25 peşin, 120 ay vade ile açık artırmada olacak.

Açık artırmaya katılmak isteyenler müzayede tarihine kadar Halkbankası Uşak Şubesi’ne teminat yatıracak. Katılımcılar; iş yerleri m2’leri, konumları, başlangıç fiyatları ve diğer tüm koşullar hakkında ayrıntılı bilgilere www.turyap.com.tr üzerinden ulaşabilecek.

Proje alanında yer gösterme hizmeti verilecek. Müzayedeye katılmak isteyenler 0534 011 86 42 ve 0534 011 86 53 numaralı telefondan Turyap tanıtım ofisi ile iletişime geçerek 24 Ağustos’a kadar projeyi inceleyebilecek.