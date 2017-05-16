TOKİ İŞ YERİ VE KONUT MÜZAYEDESİ 1 HAZİRAN’DA

İrem Subaşı / İllüzyonist

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)’nin mülkiyetinde bulunan iş yeri ve konutlar 1 Haziran 2017 tarihinde saat 11:00’de açık artırma ile satılacak. Müzayede Bilkent Ankara’daki TOKİ Konferans Salonu ve İstanbul Şişli’deki Radisson Blu Hotel’de eş zamanlı düzenlenecek. Ankara ve İstanbul salonlarına gelmeden müzayedeye katılmak isteyenler turyap.com.tr adresinden internet canlı yayını ile teklif verebilecekler.

30.000 TL’den başlayan fiyatlarla 13 ilde 151 adet iş yeri

Bitlis Merkez, Çorum Alaca-Dodurga-Kargı, Diyarbakır Kayapınar, Erzincan Merkez, İzmir Çeşme, Konya Cihanbeyli, Kütahya Tavşanlı, Niğde Ulukışla, Rize Merkez, Sakarya Sapanca-Taraklı, Sivas Şarkışla-Zara, Yozgat Aydıncık-Saraykent, Zonguldak Gökçebey’de 151 adet iş yeri için teklif alınacak. İş yerleri, %25 peşin, 120 aya varan vade seçenekleri ile satılacak.

Bir önceki TOKİ müzayedesinde 86 iş yerinin satıldığı Bitlis, iş yerleri arasında öne çıkıyor. Bitlis’te satışa çıkan 24 adet iş yerinin muhammen bedel toplamı ise 8 Milyon 700 Bin TL. Sakarya’da 35, Rize’de 23, Sivas’ta 19, Erzincan’da 13, Çorum’da 7 adet ve diğer illerdeki toplam 151 iş yeri 30.000 TL’den başlayan fiyatlarla alıcılarla buluşmaya hazırlanıyor.

55.100 TL’den başlayan fiyatlarla 12 ilde 136 konut

Ankara Altındağ-Ayaş, Bingöl Merkez, Bursa Gürsu-Orhangazi, Elazığ Merkez, Erzurum Palandöken, Giresun Alucra, İstanbul Ataşehir-Tuzla, Kocaeli Çayırova, Malatya Merkez, Manisa Yunusemre, Nevşehir Gülşehir, Samsun İlkadım’daki 136 adet konut 55.100 TL’den başlayan fiyatlardan teklif alacak. Konutlar, %10’dan başlayan peşinatlar, 180 aya varan vade seçenekleri ile satılacak.

İstanbul’da muhammen bedel toplamı 11 Milyon 584 Bin TL olan 33 adet konut açık artırmaya çıkacak. Konut fiyatları Tuzla’da 227 Bin TL, Ataşehir’de 289 Bin TL’den başlıyor.

Ankara’daki 69 adet gayrimenkulün muhammen bedel toplamı ise 7 Milyon 255 Bin TL. Konutların fiyatı ise 92 Bin TL’den başlıyor.

Açık artırma katılım teminatları ilan edilen yetkili banka şubelerine yatırılacak. Müzayede ile ilgili ayrıntılı bilgi, internet katılımı, satış listesine turyap.com.tr adresinden ve 444 27 80 numarasından ulaşılabilecek.

TURYAP Hakkında

1985 yılında Türkiye’de ilk kez franchise sistemini kurarak markalı emlakçılık sistemini başlatmıştır. Yurt içi ve yurt dışında 400’e yakın temsilciliği, geliştirdiği gayrimenkul geliştirme ve yatırım projeleri ve düzenlediği müzayedelerle sektörün öncü kuruluşlarındandır.