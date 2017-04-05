TOKİ’DEN İŞ YERLERİ VE KONUTLAR 20 NİSAN’DA SATIŞTA

Hatice Kasapoğlu / Moda Tasarımcısı

Turyap, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı(TOKİ)’nin mülkiyetindeki 28 ilde 290 iş yeri ve 3 ilde 4 konutu açık artırma yöntemi ile satışa çıkardı.

Açık artırma 20 Nisan 2017 tarihinde, saat 13:30’da TOKİ’nin Ankara Bilkent’teki merkezi ile Radisson Blu Hotel Şişli/İstanbul adresinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek.

Satışa çıkan iş yerleri; Adana, Adıyaman, Amasya, Bitlis, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Erzincan, Eskişehir, Giresun, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Nevşehir, Osmaniye, Sivas, Şanlıurfa, Tokat ve Trabzon’da; konutlar ise Ankara, Sivas ve Trabzon’da yer alıyor.

TOKİ müzayedelerinde alıcılara kolay ödeme seçenekleri ve uygun vadelerle taksit imkanları sunuluyor. Alıcılar, konutları %12 peşin, 180 aya varan vade seçenekleri; iş yerlerini ise %25 peşin 120 ay vade ile alabilecekler.

Adana; Kozan, Sarıçam, Seyhan ve Yüreğir’de 39, Giresun Merkez’de 12, Kırşehir Kaman’da 33, Bitlis Merkez’de 109, Şanlıurfa Viranşehir’de ticaret merkezi içinde 34 adet iş yeri açık artırmada öne çıkıyor. İstanbul’da Başakşehir, Fatih, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece ilçelerinde bulunan iş yerleri için de yatırımcıların yoğun katılımı bekleniyor.

Turyap’ın geliştirdiği internet sistemi aracılığı ile canlı yayınla eş zamanlı teklif vermek mümkün. İstanbul ve Ankara’da bulunan müzayede salonlarında satışlar yapılırken internet üzerinden teklif vermek isteyen alıcılar açık artırmayı www.turyap.com.tr adresinden canlı olarak takip edip edebiliyor. Müzayede öncesi, katılımcılar TURYAP’ın web sayfası üzerinden satışa sunulan taşınmazlarla ilgili detaylı bilgilere ulaşabiliyor. Müzayede katılımında herhangi bir şart aranmazken, internetten teklif verebilmek için önceden kayıt yaptırmak yeterli. Satış şartnamesindeki koşulları yerine getirenler ve belirtilen teminat tutarını ödeyenler kontenjan sınırı bulunmadan müzayedeye katılabilecekler.

TURYAP Hakkında

1985 yılında Türkiye’de ilk kez franchise sistemini kurarak markalı emlakçılık sistemini başlatmıştır. Yurt içi ve yurt dışında 400’e yakın temsilciliği, geliştirdiği gayrimenkul geliştirme ve yatırım projeleri ve düzenlediği müzayedelerle sektörün öncü kuruluşlarındandır.